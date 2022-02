Halálsoron a vendéglátás: brutális áremelés jöhet, sokan tönkremehetnek

Akár 50 százalékos áremelésre is kényszerülhetnek a vendéglátósok azután, hogy egyre nehezebben termelik ki költségeiket. A Gasztronómiai Szövetség alelnöke szerint egyszerre érkezett rájuk minden nehézség. Az energiaárak növekedése az alapanyagok drágulása mellett a kötelező béremelés sem segítette a szektor vállalkozóit - árula el szervezet alelnöke az ATV Híradójának.

A szakemberek szerint a szektorban érintett vállalkozások fele bezárhat, mert drasztikusan nőttek az energiaárak, és a minimálbér-emeléssel drágult a munkaerő. Eltűntek a vendégek, a magyar vendégek. Például Sopronban. Olyan egyszerű vendéglátóhelyek mennek tönkre, mint egy önkiszolgáló étterem.

Éppen most, ebben a rossz időszakban történt a béremelés, ez nagyon nem jó. Még egyszer hangsúlyozom, kellett a béremelés, de most éppen a rossz csillagzat alatt van a vendéglátás, amikor az energiaárak, a nyersanyagárak és egy béremelés is terheli a vállunkat, akkor ezt nagyon nehéz túlélni

- magyarázta az ATV Híradójának Barabás Zoltán, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alelnöke. Egy debreceni cukrászda tulajdonosa azt mondja, hogy a pandémia után még nem is álltak talpra, de már újabb nehézségekkel kell megküzdeniük.

"A munkabér emeléséhez is hitelt kellett felvennünk. Ez a hitel sajnos el is fogyott és ez a mostani béremelés még nagyobb terhet ró ránk. Ha a forgalom meglenne úgy. ahogy eddig volt, akkor ez nem okozna gondot” – mesélte Gara Gyula, mestercukrász. Egyre nehezebb jól képzett szakembereket is találni a vendéglátásban. Ez nehezíti a szektor helyzetét.

A magyar munkaerő nagyon kelendő nyugaton. Ebből adódóan, nekünk versenyre kell kelni azokkal a bérekkel, illetve a válság miatt több mint 40 ezren elhagyták a szakmát

– fejtette ki Gál Pál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Szövetsége elnöke.

Az eddigi felmérések és becslések alapján, a vendéglátó üzletek akár fele is bezárhat, ha nem tudják az emelkedő költségeket kitermelni.