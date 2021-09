Szép kis summa: ennyiből újulhatnak meg a vidéki fürdők

Évtizedek óta hiányzó technológiai korszerűsítések valósulhatnak meg a tervezett gyógyfürdő-felújítási programból, amelynek időszerűségét a koronavírus-járvány miatt megváltozott higiéniai követelmények is alátámasztják. - árulta el a Magyar Fürdőszövetség főtitkára a Világgazdaságnak.

Nagy hullámokat vetett máris, illetve óriási várakozás övezi gyógyfürdős körökben annak a 150 milliárd forintos uniós fejlesztési programnak a hírét, amelyről a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Guller Zoltán a lapnak még májusban azt nyilatkozta:

Ha elfogadja Brüsszel, akkor komoly forrást, 150 milliárdot fordítunk a fürdők fejlesztésére. Alapvetően a gyógyfürdőkre, és kizárólag a technológia korszerűsítésére a kiemelt turisztikai jelentőségű 37 vidéki fürdőnkben.

A hivatalos statisztikában 103 gyógyfürdőt tartanak nyilván, ezek egyharmada tehát várhatóan hamarosan, a turisztikai csúcsszervezet vezérének reményei szerint 2025-ig megújulhat. Egyelőre nem jelentek meg konkrétumok, így az sem, hogy végül pontosan milyen feltételekkel írhatják ki, vagyis mely fürdők pályázhatnak majd eséllyel a támogatásra.

A Magyar Fürdőszövetség főtitkára, Balogh Zoltán a lap érdeklődésére elmondta, hogy több mint egy éve készült el az a felmérés, amelyben az MTÜ megkeresése nyomán a fürdők műszaki állapotát, a szükséges fejlesztéseket térképezték fel a gyógyvizes kutaktól a medencékig bezárólag. Ez lehetett a 150 milliárd forintra taksált támogatásigényű program alapja – mondta a főtitkár.

A tervezett pályázati program létjogosultságát és kiemelkedő jelentőségét mutatja, hogy a zömében az ezredforduló környékén épült, a Széchenyi tervnek köszönhetően létrejött komplexumok mára műszakilag is elöregedtek, és erősen felújításra szorulnak. Vannak olyan fürdők is, amelyek korszerűsítésére az elmúlt 40-50 évben nem került sor – érzékeltette a helyzetet Balogh Zoltán.

A beharangozott támogatás intenzitásának mértéke egyelőre nem ismert, a fürdőszövetség főtitkára nem titkolta, hogy azt remélik, tekintettel arra, hogy a létesítmények 95 százalékban önkormányzatok tulajdonában vannak, nulla százalékhoz közeli, de mindenképpen minimális önerőt kell majd felmutatni.

Mindezzel egy időben zajlik annak az 1996-ban megalkotott rendeletnek az átdolgozása is, amelynek alapján a hazai gyógyfürdőket mind a mai napig működtetik. Az akkori szabályokat a pandémia is átírta, a jelenlegi töltő-ürítő vizes gyógymedencék teljes technológiai megújításra szorulnak, a fertőtlenítést most a nemrég bevezetett rendszeres vegyszer-adagolással biztosítják – tudtuk meg.

A szükséges felújítási költségek még az egy-két medencés gyógyfürdőkben is több tízmillió forintos tételt jelentenek, és van fürdő, ahol hat-nyolc medencét is korszerűsíteni kell. A gyógyfürdők között több is van, amelyik műemlék épületben működik, köztük több budapesti egység is, bár ezek felújítására – a korábbi bejelentés, és az uniós támogatású pályázati rendszer területi és gazdasági kritériumai szerint – a fővárosban aligha lesz lehetőség.