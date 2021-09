Megszavazták: ingyen utazhatnak a 14 év alattiak Budapesten szerdától ×

A Fővárosi Közgyűlés megszavazta Karácsony Gergely főpolgármester javaslatát a 14 év alattiak közösségi közlekedési díjkedvezményéről. Ennek értelmében szeptember 2-tól a fővárosi közösségi közlekedési járatokon díjmentesen utazhatnak a 14 éven aluli fiatalok.

Ezzel a lépéssel megállítható a közösségi közlekedéstől elpártolók számának növekedése, ami a covid időszaka alatt annak ellenére nőtt még tovább, hogy a nemzetközi tanulmányok szerint a közösségi közlekedésben alacsonyabb a fertőzés kockázata, mint más terekben - írja közleményében a Főpolgármesteri Hivatal.

Reményeink szerint akár a covid előtti szintre is nőhet a közösségi közlekedéssel utazók száma: a 14 éven aluliak ingyenes utazásával nemcsak ők, de a szüleik is visszacsábíthatók ide, miközben pozitív hatásként jelenik meg a jövő generációjának tudatos közlekedésre való nevelése. Egyúttal családtámogató intézkedésről is van szó, hiszen jelentős összeg marad a szülők zsebében, miközben a Fővárost sem éri anyagi veszteség: ha az akcióban érintett 121 ezer diákból minden tizedik esetében el tudjuk érni, hogy a szülő közösségi közlekedésre váltson, akkor az intézkedés nullszaldós, tehát nem okoz többletkiadást a költségvetésnek

- írja a közlemény, amelyben hozzátették: ehhez az szükséges, hogy megközelítőleg havonta 10 ezer bérlettel több legyen értékesítve a felnőtt utazók részére a 2021-es átlaghoz képest.