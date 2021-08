Ez a gond az olcsó, egynapos buszos utazásokkal: sokan nem is sejtik, mit kockáztatnak

Szigorú, uniószerte alkalmazott jogszabályok írják elő, hogy a népszerű buszos utazások személyszállítást végző szolgáltató cégei milyen feltételekkel indulhatnak útnak az alig húszezer forintos egynapos vagy a tipikusan keresett hét-tíz napos tengerparti üdülések résztvevőivel.

Az utasokért folytatott versenyben viszont akadnak cégek, amelyek nyomott árakkal is ringbe szállnak, amit a biztonsági és kötelező költségek lefaragásával érnek el.

Európai uniós direktíva alapján itthon is szigorú biztonsági kereteket rögzítő jogszabályok alapján működhetnek a közúti közlekedésben részt vevő személyszállító buszok, illetve minden jármű. Ezek betartását kontinensszerte az illetékes hatóságok a közúti ellenőrzés során vagy a határátkelésnél is szigorúan ellenőrzik

– mondta a Magyar Nemzetnek Jakus József. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnökségi tagja, aki a szervezet közúti közlekedési bizottságának elnöke is, úgy folytatta: a sajnálatos módon tragikus kimenetelű, hétvégi, M7-esen történt baleset kapcsán már ismert, hogy két sofőrrel vágtak neki az egynapos horvátországi utazásnak, ez megfelel az egyik legfontosabb előírásnak.

Jakus József ugyanakkor megjegyezte: a népszerű, nyaranta több ezer turistát utaztató piacon kiélezett a versenyhelyzet, és akadnak olyan szereplők, akik nyomott áron vállalnak utakat, amit csak a költségek lefaragásával érnek el, ami súlyos felelőtlenség, a szakértő szerint ezért is indokolt a tachográfok alkalmazása mellett a rendszeres közúti ellenőrzés.

Bírság jár a túlvezetésért

Egy másik jogszabály a gépkocsivezető munka- és pihenőidejét határozza meg pontosan, amit szolgálat közben naponta, hetente teljesíteni lehet. Ez egy nagyon fontos és nagyon kemény feltételrendszer, nem véletlenül. Például egy gépkocsivezető naponta legfeljebb kilenc órát ülhet a volán mögött, négy és fél óra után 45 perces szünetet kötelező tartani. A négy és fél órán belül pedig egyszer 15, illetve még egyszer 20 percnyi szünet miatt meg lehet szakítani a túrát, ez az utasok kényelmét szolgálja, hogy kinyújtózhassanak a többórás buszos utazás során.

Ha túlvezetésen érik a sofőrt, alkalmanként 400 ezer forintos bírsággal sújthatják

– emelte ki a szakember, aki a NIT Hungary autóbusztanácsának elnöki tisztségét is betölti. Mint vázolta, a korábban papíralapon rögzített, kilométer-alapú mérések után – egy-két kivétellel – már a járműben elhelyezett digitális tachográfok mérnek nagyon pontosan. 2006 óta eleve csak ilyen készülékkel ellátott gyártmányok kerülhettek piac­ra. Ezek egyáltalán nem adnak lehetőséget a visszaélésre, a gépkocsivezetők betartják a szabályos munkaidőkereteket.

Látszik is a statisztikákon a rendszer hatékonysága: a közúti balesetek közül egyszázaléknyi az, amely személyszállító autóbusszal történik. Legutóbb magyar érintettségű hasonló tragédiáról Veronából értesültünk – idézte fel a 2017 januárban történt, megrázó buszbalesetet a szakértő. Ezenkívül – folytatta – kötelező egészségügyi, munkaalkalmassági vizsgálatokra is járniuk kell a hivatásos jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőknek. Ugyanakkor tény, hogy az adott vizsgálati időpontban az orvos a pillanatnyi, aktuális egészségügyi állapotot látja.

Az utasoknak is tanácsos figyelmesebben részt venniük a túrákon.

A tapasztalatok szerint ugyanis jellemző, hogy a kötetlen kirándulásra induló turisták nem figyelnek oda, amikor az utazás elején a személyzet egyik tagja – ahogy a repülőgépeken – bemutatja a biztonsági övek és az oldalirányú sodródástól védő oldalsó karfák megfelelő használatát, erre érdemes odafigyelni. Ahogy azt is tudniuk kell a busszal utazóknak, hogy ha baj van, és ki kell menekülni, a felirattal jelzett vészkijárat közelében található egy kisebb kalapács. Ezzel, ha ráütnek bármelyik oldalsó üvegre, az nem repedni vagy bizonytalan irányba törni fog, hanem úgy van kialakítva, hogy az ütésre kirobbannak az ablakok, teljesen szabaddá téve azokat. Ki lehet mászni a tetőablakokon is, amelyeket egy kar meghúzásával könnyen ki lehet nyitni, és így is ki lehet szabadulni a járműből – hívta fel a figyelmet Jakus József.