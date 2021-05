Utazók, figyelem! Innen tölthető le az angol nyelvű oltási igazolás

Egyre több ország kér oltási igazolást a beutazóktól. A magyar dokumentum mindeddig csak magyarul volt elérhető, ám most közzétették az angol verziót is.

Számos ország eltörölte már a külföldi turisták számára a karanténkötelezettséget és a tesztelést, amennyiben igazolni tudják, hogy megkapták a koronavírus elleni védőoltást. Változó, hogy melyik állam hány nappal az első (vagy a második oltás) felvétele után teszi lehetővé a korlátozásmentes beutazást, de az oltások napját és a vakcina típusát igazolnia a beutazónak.

A magyar oltási igazolás mindeddig csak magyar nyelven volt elérhető, ám most a a turizmus.com oldallal Szabó Enikő helyettes országos tisztifőorvos közölte: az angol nyelvű formanyomtatványt az NNK az utazók kérésére eddig is elküldte, ezenkívül a dokumentum a legtöbb oltóközpontban elérhető, továbbá most már letölthető a portál oldaláról is, és rövidesen a koronavirus.gov.hu oldalra is felkerül.

Az angol nyelvű igazolást (mely a személyes adatok mellett a vakcina típusát, sorszámát, és a két oltás dátumát is tartalmazza) az oltóorvos – tehát az oltóközpont, illetve az oltópont orvosa, vagy a háziorvos – állítja ki és hitelesíti az oltásnál kapott, magyar nyelvű igazolás alapján.

Az angol igazolás megszerzésének külön költsége nincs, és az oltások beadása után, visszamenőleg is igényelhető a háziorvosnál, illetve az oltóközpontban.