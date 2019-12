100 ezres luxusvacsorák: itt szilvesztereznek a leggazdagabb magyarok

A legtöbb magyar az év utolsó napján pezsgővel és virslivel búcsúztatja az óévet. Akadnak azonban olyanok is, akik nem bajlódnak a hagyományos "kellékekkel" és egy nívós étteremben a legdrágább ételekkel és italokkal megpakolt asztal mellett búcsúztatják az óévet. Ők akár 100 ezer forintot is elköltenek fejenként.

A KSH szerint sokat javult a háztartások jövedelmi helyzete, jól látszik ez azon, hogy nem csak karácsonykor, de újévkor is egyre többet költünk, egyre ínycsiklandóbb falatok kerülnek a magyar asztalokra. A magyar mellett francia és olasz bor-és pezsgőrégiókból származó alkoholos italokat választanak a legszívesebben az Auchan vásárlói az áruházlánc tapasztalatai szerint. A kereslet ezen belül is a prémium termékek iránt nő rohamosan. Továbbra is a virsli és a lencse a legnagyobb kedvenc, a szárnyasok pedig háttérbe szorulnak szilveszterkor. Ha a legjobb virslit szereznéd be szilveszterre, feltétlenül olvasd el a Pénzcentrum nagy virslitesztjének eredményeit.

Persze nem mindenki főz és pezsgőzik otthon vagy házibuliban, sokan az év utolsó napjait szállodában töltik. A karácsony után szilveszterkor is erős vendégforgalomra számíthatnak a szállásadók és vendéglátók. A Szallas.hu által közvetített pénzforgalom 10 százalékkal nő, a foglalások száma pedig közel 8 százalékkal bővül tavalyhoz képest. A portál adatai szerint a legdrágább üdülés 885 500 forintba, a legkedvezőbb árú pedig 2950 forintba kerül.



De persze az éttermek is tárt karokkal és roskadásig megtelt asztalokkal várják az óév búcsúztatói. A leggazdagabbak megengedhetnek maguknak egy igazán különleges gasztroélményt is akár, amiért több tízezer forintot kérnek el az év utolsó éjszakáján. De cserébe biztosan jól indul majd 2020. Összegyűjtöttünk pár exkluzív ajánlatot:

Musical Szilveszter

A Budapest Marriott Hotel első emeleti Grand Budapest báltermében gyűlnek össze a musical szerelmesei ma este. A műsorért, négyfogásos különleges gálavacsoréért és az italokért fejenként 65 ezer forintot kérnek, el a VIP asztalok 75 ezer forintba kerülnek. És ebben az árban még nincsenek benne az extra italok.

New York Café

A Világ Legszebb Kávéháza egy exkluzív vacsoraélményt kínál, és egy hajnalig tartó bulit. Wolf András chef ételkülönlegességei:

Hideg libamáj turbolya habbal, medvehagyma terméssel és gerslis kovászos kenyérrel

Hagyma krémleves ponttyal és kaviárral

Vörös tonhal Vászolyi sajttal és pisztáciával

Érlelt marha hátszín, grillezett répával és répa pürével, mustáros jus-vel

Valrhona csokoládé mousse ropogós mogyoróval és citrus lekvárral

A fejenként fizetendő 215 eurós (70 950 forint) árban benn van a magyar borválaszték, a kávé és az ásványvíz is.

Szilveszteri Hajós Vacsora

Aki szívesen töltené a Dunán az év utolsó óráit, az fejenként 105 500 forintért vízre szállhat egy luxus katamaránra.

6 órás budapesti hajózás

Gyertyafényes vacsora

Welcome drink

4 fogásos vacsora

Élő zongora show

Gundel

A legendás Gundel étterem sem hagyja ki idén a szilvesztert: azoknak, akik a meghittebb gasztronómiai élményt választják 8 fogásos menüt kínálunk szolid háttérzenével. Akik inkább könnyedebb, táncos szilvesztert keresnek, azoknak az emeleti bálterem áll rendelkezésre látványos showműsorral és a partyzenekarral. A szilveszteri programok ára mindkét esetben 72 500 forint.

Mák

Mizsei János egy 6 fogásos menüsort kreált erre az alkalomra, amit különleges magyar borpárosítással kínálnak.

Hideg kacsamáj, lilakáposzta, füstölt alma

Csicsóka tea, marha csontvelő, medvehagyma termés

Pisztráng tart, gesztenye, kaviár

Csapósügér, zeller, juhsajt

Kacsamell, sárgacékla, birsalma

Csokoládé, dió, szilva

A szilveszteri menü ára 60 ezer forint/ fő + 12,5% szervizdíj.

Címlapkép: Getty Images