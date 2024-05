Így lehetetlenítenék el a Temut Magyarországon: újabb fejlemények a kínai kacat-webshop ügyében

Németország támogatja az Európai Unió importadóinak felülvizsgálatát, amelynek célja a kínai online kiskereskedők, mint a Shein és a Magyarországon épp GVH-vizsgalt alatt álló Temu által kihasznált, olcsó csomagokra vonatkozó vámmentesség megszüntetése. A lépéssel a tervek szerint tovább korlátoznák az alacsony árakon keresztül történő piaci terjeszkedést - számolt be a Reuters.

A jelenlegi uniós szabályozás szerint a 150 euró alatti értékű, nem uniós országból érkező online vásárolt csomagok vámmentesek. A Handelsverband Deutschland (HDE) német kiskereskedelmi szövetség szerint ez a mentesség jelentősen növelte az EU-ba irányuló kis csomagok számát, ami túlterhelheti a vámhatóságokat.

Franciaországban is fellépnének a Temu, Shein és társaik ellen A francia parlament alsóháza egyhangúlag jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely a környezetre káros hatást gyakorló fast fashion óriások, például a Temu vagy a Shein, tevékenységét szabályozná, valamint a termékeik környezeti hatásainak feltüntetésére kötelezné őket. Ezzel is csökkentve az impulzusvásárlást és elősegítve a fenntarthatóságot. Erről ITT olvashatsz részletesen!

Christian Lindner német pénzügyminiszter jelezte, hogy Németország támogatni fogja a vámmentes határ eltörlését európai szinten. A német pénzügyminisztérium üdvözli az Európai Bizottság javaslatait, amelyek célja szerintük egyértelműen az e-kereskedelem kihívásaihoz való hozzáigazítás lenne.

A Shein és a Temu egyaránt azt állítják, hogy betartják a helyi törvényeket és rendelkezéseket, beleértve a vám- és adószabályokat is. Az EU-ban viszont most is folyamatban van egy vámreform-tervezet megvitatása, amely magában foglalhatja a vámmentes határ eltörlését is. Az Ecommerce Europe iparági szövetség figyelmeztetett arra, hogy ez növelheti a kereskedelmi súrlódásokat és megtorlást válthat ki fontos kereskedelmi partnerektől. Az Európai Parlament előzetesen jóváhagyta a reformjavaslatot, de további értékelésre kerül sor az új parlament felállása után.

Az Európai Bizottság szerint évente kétmilliárd olyan csomag érkezik az EU-ba külső országokból, amelyek bejelentett értéke nem haladja meg a 150 eurót. A bizottság szerint ez próbára teszi a vámhatóságok kapacitását. A behozatali adómentesség ösztönzi az eladókat arra is, hogy felosszák küldeményeiket az adókedvezmény kihasználása érdekében. Ugyanakkor azt mind a Shein, mind a Temu hangsúlyozza, hogy betartják az adott országok előírásait és megfizetik a szükséges adókat és vámtarifákat.

