Lehullt a lepel a Shein nagy titkáról: így cserkészik be a vásárlókat, ennek nem könnyű ellenállni

Még tíz éves sincs a kínai Shein, de már a világ legnagyobb fast fashion ruhamárkája, a spanyol Zarát és a svéd H&M-et is megelőzte - írja a G7. Ráadásul a Shein 2022-ben a legtöbbet letöltött shopping alkalmazás lett a világon, tavaly év végén 250 milliónál járt a letöltések száma, előzi az Amazont és az AliExpresst is. Az áruház többféle praktikát bevetett, hogy ilyen hamar az élre jusson.

Az e-kereskedelem fejlődésével a hagyományos fast fashion boltok mellett megjelentek a szinte csak online értékesítő boltok, amik már évi 52 mikroszezonnal működnek. A Shein tovább ment: naponta hét-nyolcezer új ruhát töltenek fel, így a valós idejű kiskereskedelemnek is nevezett új szegmens legnagyobb szereplője lett. Az áruház fő kitörési pontja, hogy az alacsony árai miatt bárkinek hozzáférhető, cserébe a vásárlók hajlandók elnézni a gyenge minőséget. Termékenkénti átlagára 14 dollár (5000 Ft), zokniktól a télikabátig mindent ide értve, a folyamatos akciók során pedig 1000 forintos ruhákat és 2000 forintos farmereket is kínálnak. Összehasonlítva a H&M-nél 26 dollár (9300 Ft), a Zaránál 34 dollár (12 200 Ft) ugyanez a mutató - írja a lap.

A közösségi médiában – legalábbis célközönségével – lépten nyomon szembejövő reklámkampányainak is köszönhetően a Shein 2022-ben a legtöbbet letöltött shopping alkalmazás lett a világon, tavaly év végén 250 milliónál járt a letöltések száma, előzi az Amazont és az AliExpresst is. Egyedül szintén kínai versenytársa, a Temu előzi, amely mindössze pár hónap alatt itthon is komoly szeletet hasított ki a e-kereskedelemből.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült a Temu és Shein újabb sötét titka: ez nagyon komoly hatással lehet mindenki életére A Shein és a Temu gyorsan növekvő népszerűsége jelentős nyomást gyakorol a globális légi árufuvarozási iparágra.

Leginkább a közösségi médiában terjed a híre, és főleg a Z-generációsok között. Az ingyen ruhákkal kifizetett influencerek a YouTube-on és a TikTokon keresztül reklámozzák, a „Shein haul”, azaz a Sheintől rendelt halomnyi ruha felpróbálása és kommentálása magától is futótűzként terjedt - írják.

Bár az európai tulajdonú fast fashion láncoknak is van webshopjuk, alkalmazásuk, és szintén Kínában gyártatnak, nem tudják olyan gyorsan követni a naponta változó trendeket, mint egy kínai vezetésű és a helyi kínai beszállítókkal közvetlen kapcsolatban lévő vállalat. Ezt a Shein maximálisan ki is használta, de sikerének valódi záloga a teljesen digitalizált beszállítói platformja, egy „gyár a felhőben”. Ide töltik fel a vásárlói igények alapján a rendeléseket, amelyekre a beszállítók – a varrodák – ajánlatokat tehetnek, az Uber platformszolgáltatásához hasonlóan. Ugyanígy köti össze a varrodákat a ruhákhoz szükséges alapanyagok – kiegészítők és anyagok – beszállítóival is a rendszer - írják.