Ilyen telefont még nem látott a világ: brutális hadjáratra készül a Huawei a mobilpiacon

A Huawei legújabb csúcstelefonja, a Pura 70 Pro gyártása során a cég kínai beszállítókra támaszkodik: tőlük szerzi be a telefonba való új flashmemória-chipet és a fejlett processzort is. A vállalat így demonstrálja Kína technológiai önellátásra irányuló törekvéseit, egyben az amerikai szankciókat követő visszatérését a piacra - számolt be a Reuters.

Az iFixit és a TechSearch International elemzéséből - amely a Pura 70 Pro modellt vizsgálta – kiderült, hogy a Huawei Technologies legújabb csúcsmodelljében több kínai gyártmányú alkatrész található, beleértve egy új flashmemória-chipet és egy fejlett processzort is. Az elemzés során felfedezték, hogy a készülék NAND memóriachipje valószínűleg a Huawei saját HiSilicon divíziójában készült, ami jelentős előrelépést jelenthet Kína technológiai önellátóságára való törekvéseiben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Nem szabad alábecsülni a Huaweit a chipgyártás terén A Huawei Kirin 9010 chipkészletet is azonosították, mint a telefon agyául szolgáló komponenst, ami azonban csak minimális fejlesztéseken esett át a korábbi Mate 60 sorozathoz képest. Ezek az eredmények mind azt mutatják, hogy a Huawei növelte a hazai alkatrészek arányát a termékeiben. A Pura 70 Pro processzorának vizsgálata rámutatott arra is, hogy bár csak fokozatos fejlesztések történtek a chipgyártás terén Kínában, nem szabad alábecsülni a Huawei képességeit ezen a területen. Az amerikai szakciók óta négy év telt el, így érthető módon a politikában és az egész iparágban is nagy figyelemmel kísérik a Huawei visszatérését. A Pura 70 sorozat sikeres piaci bevezetése után az elemzők arra számítanak, hogy a cég növelni fogja piaci részesedését az Apple-lel szemben. Mit lehet tudni az új modellről? A vizsgált Pura 70 továbbra is tartalmazta az SK Hynix által gyártott DRAM chipeket, de az új NAND flashmemória-chipet már valószínűleg a HiSilicon állította elő. Az iFixit és TechSearch nem tudta egyértelműen meghatározni az ostya gyártóját, így felvetették annak a lehetőségét is, hogy talán maga a HiSilicon gyárthatta azt. Az SK Hynix megerősítette, hogy minden tranzakciót felfüggesztett a Huawei-jel kapcsolatos korlátozások bevezetése után. A Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) által gyártott processzor hasonló volt ahhoz, amelyet korábban használtak, ez viszont némi aggodalmat váltott ki az amerikai törvényhozók körében. Az iFixit felhívta a figyelmet arra is, hogy várhatóan még az év vége előtt további fejlesztésekre lehet számítani az SMIC-nél az 5 nm-es gyártási technológiák terén.

Címlapkép: Getty Images

