Így húzzák le a gyanútlan magyarok pénzét ezek az ATM-ek: jól vigyázz, hová dugod be a kártyád

Hasznos tudnivalók a bankkártya külföldi használatához: ahogy a nyaralási szezon közeledik, fontos, hogy felkészüljünk a pénzügyi kihívásokra is. A hazai kibocsátású bankkártyák külföldön is a legkényelmesebb fizetési eszközök közé tartoznak, ám a készpénzfelvétel költségei eltérhetnek. Fontos tájékozódni az adott ország banki díjszabásáról, és felkészülni a kártyahasználat biztonsági kockázataira is, hiszen a kiberbűnözők számára nincsenek határok.

A hazai kibocsátású bankkártyák külföldön is érvényesek, egyúttal a legkényelmesebb - a készpénzhez képest előnyösebb - fizetési eszköznek számítanak. Ha már az utazás előtt tudjuk, hogy bizonyos költségeket csak készpénzben lesz módunk kiegyenlíteni, feltétlenül tájékozódjunk arról, hogy a készpénzfelvételnek milyen költségei vannak az adott országban, s arról is, hogy hogyan tudunk pénzt felvenni a külföldi ATM-ből. Utazás előtt bankkártyánk kapcsán célszerű megtenni néhány óvintézkedést, például mindig jegyezzük fel azt a telefonszámot, amely segítségével a kártyánkat szükség esetén külföldről is letilthatjuk. A legtöbb országban – hazánkhoz hasonlóan – a kártyás fizetés díjmentes, de a készpénzfelvételnek a hazainál magasabb költsége lehet - írja közleményében az MNB.

A nyaralás alatt se feledkezzünk meg arról, hogy a kiberbűnözők számára sajnos nincs határ. Az interneten csak megbízható kereskedelmi szolgáltatók oldalán célszerű megadni bankkártya-adatainkat, hiszen az MNB-hez érkezett több ügyféljelzés szerint ismert utaztatási társaságok külföldi autókölcsönzési vagy szállásadói partnereihez kötődő ügyleteknél digitális bankkártya-csalási kísérletek fordulhattak elő.

Noha egyes ügyfelek kizárólag a jól ismert szolgáltatók felületén adták meg a kifizetéshez szükséges bankkártya-adataikat, mégis (a szolgáltatás sikeres igénybevétele után, pl. külföldi utazásukról hazatérve) azt tapasztalták, hogy további, nagyobb összegeket próbáltak leemelni számlájukról. E kibercsalások ellen célszerű korlátozni bankkártyánk vásárlási-, készpénzfelvételi limitjeit. Emellett érdemes igénybe venni a kártyás tranzakciókról azonnali jelzést küldő felugró ablakos vagy sms-értesítési szolgáltatást. Internetes vásárlásnál a bankkártya PIN-kódját még kérésre sem szabad megadni, hiszen arra csak az ATM-eknél, POS-termináloknál van szükség. Az üdülés alatt lehetőleg kerülendők a nyilvános WiFi-hálózatok, inkább használjuk mobilnet-keretünket, még a szállodában is.

Külföldi tranzakcióknál döntésünktől függően lehetőség van helyszíni átváltásra (ún. dinamikus deviza-, illetve valutaváltásra, DCC) is, ha a POS-terminál vagy ATM felkínál ilyet. Ilyenkor a vásárlást vagy készpénzfelvételt a külföldi helyszínen is forint alapon végezhetjük el (a tranzakcióval egyidejűleg látjuk a számlánkról levonandó fix forintösszeget). Az alkalmazott árfolyam – melyről az ATM-en és az értékesítés helyén (például a kasszánál, digitális formában a POS terminálon, illetve online vásárlás esetén a képernyőn) is tájékoztatást kell kapnunk – általában kedvezőtlenebb a fogyasztónak, emellett az üzemeltető külföldi szolgáltató is díjat számíthat fel.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A helyszíni átváltással kalkulált forintösszeget nem kötelező elfogadni: dönthetünk úgy is, (a választási lehetőséget a szolgáltatóknak az ATM vagy POS kijelzőjén is jól láthatóan meg kell jeleníteniük), hogy a vásárlás vagy készpénzfelvétel ellenértékét az adott ország helyi pénzében fizetjük ki. Ekkor a tranzakció forintra átszámítása és bankszámlára terhelése a (jellemzően kedvezőbb árfolyamú) „hagyományos” kártyatársasági és banki átváltással történik.

Idén kvízekkel bővül a Pénzügyi Navigátor lakossági pénzügyi ismeretterjesztési kommunikációs aloldal, amelyeket az MNB fogyasztóvédelmi kampányainak állandó eszközeként használ majd a lakosság pénzügyi ismereteinek további növelése érdekében. A szórakoztatva tanulás jegyében az MNB a jövőben játékos kvízek formájában is eljuttatja a fogyasztókhoz a legfontosabb, tematizált pénzügyi fogyasztóvédelmi tanácsokat, ismereteket. Ennek első állomása a „Gondos tervezés, gondtalan nyaralás” kampány kvízjátéka, amellyel tesztelhetik tudásukat a kitöltők akár a valutaváltás, az utasbiztosítás, a külföldi kártyahasználat, de az internetes csalások felismerésében is. További kérdés esetén a Pénzügyi Navigátor tájékoztató oldalon túl az MNB Ügyfélszolgálatához, valamint a vidéki vármegyeszékhelyeken működő Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodák munkatársaihoz is fordulhatnak információkért a fogyasztók.