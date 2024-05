Ilyen nincs! Modern verzióval tér vissza a Nokia legendás mobiltelefonja

Modern verzióval tér vissza a negyed évszázada piacra dobott, legendás Nokia 3210-es.

Modern verzióval dobják ismét piacra a Nokia 3210-est – írja a 24.hu a WinFuture nyomán. Információk szerint a felturbózott mobil már májusban megjelenhet, méghozzá 90 eurós (~35 ezer forintos) áron. A telefon képes lesz csatlakozni a 4G hálózathoz, 2,4 hüvelykes IPS LCD kijelzővel rendelkezik majd, ami 240 x 320 pixel megjelenítésére képes, a működéséért pedig egy 1GHz-es Unisoc T107 lapka felel majd. A RAM 64 megabájtos lesz, valamint 32 gigabájtos méretig microSD kártya is elhelyezhető majd a telefonban.

Adott továbbá a Bluetooth 5.0, az aksi cserélhető és 1450 milliamperórás, a töltés pedig egy USB-C porton keresztül lehetséges. A telefon hátoldalán egy 2 megapixeles kamera is helyet kap, továbbá egy vakuként funkcionáló LED is. A telefon a fényképek mellett 720p felbontású videók készítésére is képes lesz. A sárga, kék és fekete színekben érkező telefon két SIM-kártyát is képes lesz kezelni.