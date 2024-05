Súlyos, ami kiderült a fizetős Facebookról, Instagramról: rengeteg magyar felhasználó nyúlhat a zsebébe?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A BBC szerzője feliratkozott Elon Musk közösségi hálózatára, az X-re, ami korábban Twitter néven volt ismert. Egy barátja felvetése ellenére, miszerint miért támogatja a világ leggazdagabb emberét, két fő indoka volt a döntése mögött. Az egyik az volt, hogy hamis profilok jelentek meg róla, amelyeket csak így tudott ellenőrizni. A másik ok pedig az X AI chatbotja, Grok iránti érdeklődése volt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az előfizetők státuszát illetően vegyes vélemények uralkodnak az X-en. Van lehetőség a feliratkozás után kapott "kék pipa" elrejtésére is. Néhányan ellenszenvesen tekintenek arra, ha valaki pénzzel szerzi meg a láthatóságot és ismertséget. Az előfizetés óta tapasztalt változások között szerepel a hosszabb bejegyzések írásának és szerkesztésének lehetősége, valamint a kevesebb reklám. Ugyanakkor a kifizetett összeg miatt még inkább zavaróvá váltak a spam-ek és botok - írja a BBC. Johnny Ryan, az Irish Council for Civil Liberties vezető munkatársa szerint a hirdetők gyakran kevésbé válogatósak a tartalommal kapcsolatban, mint az előfizetők. A technológiai iparban egyre több cég fordul az előfizetéses modell felé. A Meta Európában reklámmentes előfizetést vezetett be Facebookon és Instagramon, a Snapchat Plus és YouTube Premium szolgáltatásai sikeresen növelik előfizetőik számát. Netflix egy olcsóbb, hirdetéseket tartalmazó előfizetést kínál, míg Amazon Prime hirdetéseket vezetett be videoplatformján. Johnny Ryan szerint ezek a hibrid modellek nem ideálisak. Az előfizetéses modell általános trendje azt mutatja, hogy a cégek új bevételi források után kutatnak egy már telített piacon. Az X például ingyenes prémium fiók státuszt adott bizonyos követőszám feletti fiókoknak. Számos hírplatform sikeresen váltott előfizetéses finanszírozásra, különösen Skandináviában. A Substack platformon Hamish McKenzie alapító hangsúlyozza az olvasókkal való kapcsolattartás fontosságát. McKenzie úgy véli, hogy jövőben verseny alakulhat ki az általános közösségi hálózati előfizetések és az egyedi alkotói modellek között.

