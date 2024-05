Már ezt is tudják az okostévék: ennek most rengetegen örülhetnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Izgalmas újdonságot mutat be okostévéin a zenestreaminget kedvelő felhasználók számára az LG Electronics (LG). A gyártó OLED modelljei és Dolby Atmos® funkcióval ellátott QNED készülékei az első olyan okostelevíziók, amelyek támogatják az Apple Music Dolby Atmos-szal kiegészített térhatású hangzását (Spatial Audio with Dolby Atmos). A Magyarországon is e héttől elérhető, úttörő technológia lenyűgöző zenei élménnyel, a hangzásminőség új szintjével kecsegteti a hallgatókat.

Az LG ezt megünnepelve világszerte három hónapig ingyenesen kínálja az Apple Music szolgáltatást az LG okostévé-felhasználóknak - közölték. A három hónapos ingyenes próbaverzió a webOS 4.0 vagy annál újabb verziójú operációs rendszert futtató LG okostelevíziókon (azaz 2018-as vagy annál újabb kiadású modelleken), valamint a StanbyME, StanbyME Go modelleken és MyView okosmonitorokon, az Apple Music alkalmazásban aktiválható. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK