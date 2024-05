Ne a mobilneted pazarold, ha nincs bekötve a kábeles: egy ilyen routerrel már semmi sem akadály

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A mobiltelefon ma már szinte mindenki zsebében ott lapul, de a mobilozást lehetővé tévő technológia új értelmet ad az eddig vezetékkel elért otthoni internetezésnek is. Még nem szoktunk hozzá teljesen, de érdemes: nemcsak kábelen lehet otthon netezni, hanem mobilinterneten is, méghozzá úgy, hogy teljes értékű otthoni internetszolgáltatáshoz jutunk. Ez nemcsak azokon a helyeken jelent alternatívát, ahol a vezetékes internet nem elérhető, hanem önmagában is jár előnyökkel, főleg, ha 5G-mobilhálózatról van szó.

Ha vezetékes net nem áll rendelkezésre, jobb megoldás lehet a mobilnet-alapú, korlátlan adatforgalmat és magas letöltési sebességet nyújtó otthoni net-előfizetés egy 5G-képes routerrel, mintha a telefonunkról osztanánk tovább a netet otthoni eszközeinkre. Egyrészt nem merül le gyorsan a telefonunk akkumulátora, ha a család a hotspoton lóg, másrészt a jelenleg elérhető WiFi 6-képes routerrel nagyobb letöltési sebesség érhető el, és egyszerre több eszköz tud gond nélkül, stabilan kapcsolódni a hálózathoz. A WiFi 6 ott is jól teljesít, ahol sokan egyszerre használják a mobilhálózatot, például többszintes épületekben vagy lakónegyedekben. A korábbi WiFi-technológiákhoz képest alacsonyabb a válaszidő is, így kényelmesen használhatunk interaktív alkalmazásokat, és jó minőségben tudunk nézni online videós tartalmakat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Yettel otthoni internetes csomagjához, az OtthonNethez elérhető routerek képesek 5G-n kapcsolódni az internethez, a lakásban pedig nagyteljesítményű WiFi 6-hálózatot biztosítanak - közölte a szolgáltató. Ezek az 5G-képes routerek 4G-hálózat esetében is jobb minőségű netezési élményt biztosítanak, mint egy 4G-képes eszköz. A Yettel hálózatán folyamatosan bővül az 5G-technológia elérhetősége, ami akár tízszer olyan gyors, és akár tízezerszer annyi eszközt tud kiszolgálni egyidőben nagyon alacsony válaszidővel, mint a korábbi 4G-technológia. Ezen belül is speciális az úgynevezett „standalone”, azaz önálló 5G technológia, amit Magyarországon elsőként tett elérhetővé a Yettel nyilvánosan elérhető ajánlatban, és ami jelenleg az OtthonNetet, valamint a szolgáltatás irodai megfelelőjét, az IrodaNetet használó ügyfelek számára érhető el. EZ IS ÉRDEKELHET Támadás alatt a magyarok bankszámlái: így erősítenék a csalásszűrő rendszereket a bankok A bűnözők mind kifinomultabb eszközökkel támadják a nem elég óvatos banki ügyfeleket.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK