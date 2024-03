Androidos vagy? Erről feltétlenül tudnod kell: komoly változások élesednek a Play Áruházban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több, a Play Áruházat érintő újítást is terveznek a Googlea fejlesztői: hamarosan promóciókat, sőt, YouTube-videókat is beszúrhatnak a játékaik adatlapjaira, melyek aztán az alkalmazásbolt játékok-lapján is megjelenhetnek.

A fejlesztők hamarosan promóciókat, sőt, YouTube-videókat is beszúrhatnak a játékaik adatlapjaira. Ezt érinti egy másik változás is, mely a mesterséges intelligenciára támaszkodik: MI-alapú lesz a FAQ, avagy gyakran ismételt kérdések-szekció, ez magyarul a "GYIK".Ez a funkció segíthet a felhasználóknak összegezni az adott címmel kapcsolatos gyakori kérdéseket, noha az egyelőre nem ismert, hogy ezeket az információkat honnan gyűjtheti majd a szolgáltatás - írja a hvg.hu. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! De a windowsos rendszereken elérhető Google Play Játékokat is érinti újítás, ugyanis mostantól már natív PC-s címeket is tehetnek a fejlesztők a Play Áruház kínálatába.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK