Háziasszonyok, figyelem! Ezek a legjobb gőzölős vasalók most itthon: itt a 141 tételes toplista

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Állítólag a gőzállomás a legerősebb és leggyorsabb eszköz a vasaláshoz, mivel a gőzölős vasalóhoz képest többszörös gőzteljesítménnyel bír, ezáltal sokkal gyorsabban érhetjük el vele a ruhaneműk gyűrődésmentességét. Legalábbis jellemzően ezt (is) ígérik a reklámokban. A Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársai most több terméket is leteszteltek mindkét típus képviselőiből, hogy kiderüljön, menyire állják meg a helyüket a marketingesek ígéretei. Lássuk, melyek a legfőbb tanulságok!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK