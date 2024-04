Mennyi a Netflix előfizetés ára 2024 évében? Netflix díjcsomagok 2024, Netflix háztartás 2024

A streaming szolgáltatások igénybevétele kapcsán nem számít ritka jelenségnek az éves- vagy havidíjak rendszeres emelése, éppen ezért jogos kérdés a felhasználók részéről, hogy vajon emelkednek-e a Netflix előfizetés árak 2024 évében - ráadásul a Netflix háztartások megosztására vonatkozó szabályok is változtak 2024-ben. Járjunk utána, hol tartanak a Netflix előfizetés árak 2024 évében, avagy mennyi a Netflix előfizetés ára a Netflix előfizetés alapcsomag, a Netflix előfizetés standard csomag és a Netflix előfizetés prémium csomag esetében!

Cikkünkben minden friss tudnivalót összegyűjtöttünk a Netflix előfizetés árak kapcsán: tudd meg, mennyi a Netflix előfizetés ára 2024 évében, mennyibe kerül a standard Netflix előfizetés 2024 során, illetve a prémium Netflix előfizetés 2024 évében! Amellett, hogy eláruljuk, hol tartanak a Netflix előfizetés árak 2024 évében, azt is megtudhatod, hogy mennyit emelkedtek a Netflix előfizetés árak a korábbi évekhez képest (emelkedtek-e a Netflix előfizetés árak), illetve, hogy mennyi a Netflix előfizetés havidíja, és hogy a Netflix előfizetés hány eszköz használatát engedélyezi, milyen új szabályok vonatkoznak a Netflix háztartásokra.

Netflix előfizetés 2024: hogyan fizethetünk elő a Netflixre?

Az elmúlt évek valódi sikertörténeteként tartjuk számon a Netflix nevű streamingszolgáltató magyarországi előretörését: a szolgáltató évről évre egyre több magyar háztartást csábít előfizetői közé folyamatosan bővülő kínálatával és jelentős mennyiségű magyar szinkronnal is streamelhető tartalmával. A Netflix előfizetés 2024 évében is ugyanúgy zajlik, ahogy megszokhattuk: a Netflix előfizetés regisztrációköteles, azaz meg kall adnunk e-mail címünket, ki kell találnunk egy felhasználónevet és egy jelszót, illetve a bankkártyaadataink megadása is szükséges.

A Netflix az újonnan regisztrált ügyfelek részére változatlanul biztosítja az 1 hónapos ingyenes próbaidőszakot: ha nem vagyunk elégedettek a szolgáltatással, a próbaidő végén ingyenesen visszamondható a Netflix előfizetés – ellenben, ha úgy döntünk, hogy megtartjuk a szolgáltatást, a Netflix automatikusan, a hónap első napjaiban automatikusan levonja a bankszámlánkról a választott Netflix előfizetés csomaghoz tartozó havidíjat. Nézzük, a Netflix előfizetés hány eszköz használatát engedélyezi és mennyi a Netflix előfizetés ára 2024 évében választott csomagunknak megfelelően!

Netflix előfizetés árak 2024: mennyi a Netflix előfizetés ára 2024 évében?

Szerencsére megnyugtathatjuk Netflix előfizetőinket: a Netflix előfizetések árai 2024 évében sem emelkedtek, azaz maradtak a 2022 és 2023 során is megszokott Netflix előfizetés árak. Nézzük, mennyi a Netflix előfizetés ára 2024 évében, azaz mennyibe kerül a Netflix előfizetés 2024 során és mi a különbség a Netflix előfizetés csomagok között!

Basic Netflix előfizetés 2024 (Alap Netflix előfizetés 2024): a Netflix előfizetés egyszerre 1 db eszközön használható streamelésre és letöltésre (a Netflix előfizetés regisztrációhoz 1 profil tartozik), ám korlátlanul nézhető vele minden film és sorozat, de nem HD/ultra HD minőségben.

Az alap Netflix előfizetés ára 2024 évében 2.490 Ft/hó.

Standard Netflix előfizetés 2024: ez a Netflix előfizetés egyszerre 2 db eszközön használható streamelésre és letöltésre (a regisztrációhoz 2 profil tartozik), a korlátlan filmnézés és letöltés a HD minőségre is vonatkozik.

A sztenderd Netflix előfizetés ára 2024 évében 3.490 Ft/hó.

Premium Netflix előfizetés: a Netflix prémium előfizetés 2024 során egyszerre 4 db eszközön használható streamelésre és letöltésre (a regisztrációhoz 4 profil tartozik), ugyanúgy használható, mint a többi Netflix előfizetés, ám ennél a csomagnál már az ultra HD minőség is jár a szolgáltatáshoz.

A prémium Netflix előfizetés ára 2024 évében 4.490 Ft/hó.

Netflix háztartás szabályok 2024: a Netflix előfizetés hány eszköz használatát engedélyezi?

Ahogy a fentiekben részletesen kifejtettük, a szolgáltató három Netflix előfizetés díjcsomagot kínál leendő előfizetői számára: ezek az alap Netflix előfizetés, a standard Netflix előfizetés és a prémium Netflix előfizetés. A korábbi években a szolgáltató felhasználói között bevett szokás volt, hogy az 1 db előfizetéshez (azaz 1 db Netflix háztartáshoz) tartozó profilok megosztoznak a regisztráción és az előfizetésen a kedvezőbb havidíjak érdekében, azonban, mivel a jelszómegosztás a Netflix számára egyáltalán nem gazdaságos alternatíva, ez a lehetőség Magyarországon is megszűnik.

Az új Netflix előfizetés szabályok szerint a Netflix háztartás megosztása vendéggel a standard és a prémium előfizetők esetében lehetséges (az alapcsomag nem engedélyez vendégfelhasználót), havi 990 Ft-os felár ellenében. Standard Netflix előfizetés esetében +1 vendégfiók, prémium Netflix előfizetés esetében +2 vendégfiók engedélyezett.

Tehát: a standard és a prémium Netflix előfizetés díjcsomagokkal rendelkező fióktulajdonosok bizonyos országokban megoszthatják Netflix fiókjukat valakivel, aki nem velük lakik, feltéve, ha felár fejében vendégfelhasználót adnak a fiókjukhoz – ehhez a Netflix előfizetés fióktulajdonosának vásárolnia kell egy vendégfelhasználónak fenntartott helyet, ezután tudja meghívni az illetőt vendégfelhasználónak. A Netflix előfizetés vendégfelhasználói fiókot ugyanabban az országban kell aktiválni, ahol a fióktulajdonos létrehozta a fiókot.