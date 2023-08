A Bang & Olufsen és a Ferrari egyesíti erőit (x)

A Bang & Olufsen a mai napon új kollekciót mutat be a Ferrarival.

Kiegyensúlyozottság. Erő. Precizitás.

A Bang & Olufsen a mai napon új kollekciót mutat be a motorsport úttörőjével, a Ferrarival közösen. A kollekció a Bang & Olufsen alumínium terén elért kiválóságát képviseli, és a két márka közös szenvedélyét ünnepli a kiegyensúlyozottság, az erő és a precizitás iránt egy fejhallgató- és hangszórósorozat újragondolásával, melynek tagjai a Beosound 2 otthoni hangszóró, a Beoplay H95 fejhallgató, a Beoplay EX fülhallgató és a Beosound Explore hordozható hangszóró. Mindezeket egy markáns vörös színárnyalat köti egybe, összetéveszthetetlen kapcsolatot teremtve a Ferrari márkajegyével.

“Nagy izgalommal tölt el minket ez az együttműködés. Amikor a projekt érdekében összeálltunk, éreztük, hogy történelmet írunk” - nyilatkozta Kristian Teär, a Bang & Olufsen vezérigazgatója. "Mindez a B&O és a Ferrari kezdeteire nyúlik vissza. Az alapítók, Enzo Ferrari, Peter Bang és Svend Olufsen látnokok voltak, akik a fennálló keretek megkérdőjelezésével újradefiniálták saját iparágaikat. Örökségük az évtizedeken át visszhangozva a mai napig új magasságokba repíti mindkét márkát."

"A kategóriában legjobb teljesítmény, a stílusos esztétika és az aprólékos kézműves munka kombinációja hozta össze a B&O-t és a Ferrarit a kollekció megalkotásában. Mindezt a két márka páratlan hagyományai emelik, igazán emlékezetessé téve ezt az együttműködést" – folytatta Teär.

Mindkét gyártó több mint fél évszázada az innováció élvonalába tartozik. A Bang & Olufsen 1925 óta formálja a hang- és képalkotás nemzetközi színterét a dániai Struerből, a Ferrari pedig 1947 óta forradalmasítja az autóipart az olaszországi Maranellóból. A két vállalat együtt több mint 150 évnyi innovációja öltött testet ebben az együttműködésben.

A szuperautó ihlette hang, amit látni kell

A kollekció eltér a Bang & Olufsen hagyományos megközelítésétől, magyarázza Christoffer Poulsen, a Bang & Olufsen üzletfejlesztési és stratégiai partnerségekért felelős alelnöke: "Klasszikus hangszóróinkat arra terveztük, hogy természetes módon illeszkedjenek az emberek otthonába, ugyanakkor gyönyörű dizájnjukkal is kiemelkedjenek. Ez a kollekció más. Ezek ugyanis állásfoglalásnak minősülő darabok. Akárcsak a szuperautók, mindenhol láttatják és hallatják magukat, ahol csak megjelennek".

A Beosound 2 olyan 360 fokos otthoni hangélményt nyújt, amely a szoba egész terét betölti, bárhová is helyezik. Kialakítása rugalmas, így padlóra, asztalra vagy polcra is felállítható, és könnyen mozgatható egyik helyiségből a másikba. Az aktív RoomSense és a beépített közelségérzékelők a Beosound 2 szépségét intelligens technológiával párosítják, míg a hangszórót magába foglaló kiváló minőségű alumíniumkúp biztosítja a hibátlan megjelenést és a szuper hangzást nyújtó akusztikát.

A Ferrari kollekcióba tartozó Beosound 2-t a Bang & Olufsen 5. számú gyárában, Struerben eloxálják, míg a dizájnt a Ferrari jellegzetes vörös színében gondolták újra. A polírozott alumíniumtest magasfényű felületet biztosítva emeli ki a vörös árnyalat gazdagságát. Az ikonikus Ferrari embléma a hangszórórács alatt elhelyezkedve teszi teljessé a modellt.

A Beoplay H95 a Bang & Olufsen fejhallgatóinak csúcsmodellje, amely a kategóriájának legjobb hangzását és innovatív megoldásait kínálja. Az egyedi titánium meghajtók minden eddiginél erőteljesebb hangzást biztosítanak, az adaptív aktív zajszűrés pedig lehetővé teszi, hogy a viselője egyszerűen a fülhallgató alumíniumtárcsájának elforgatásával állítsa be. A puha báránybőr borítású, 38 órányi megállás nélküli zenehallgatást biztosító Beoplay H95 tartós használatra lett kifejlesztve.

A fejhallgató a Ferrari időtlen klasszikusnak számító koromfekete árnyalatát viseli, a Bang & Olufsen és a Ferrari ágaskodó lovának lézergravírozott logóival. A fülkagylópárnák alatt a titánium hangszórórácsokat kifejezetten ehhez az együttműködéshez kiválasztott, gazdag vörös színárnyalatban eloxálták.

A Beosound Explore egy hordozható hangszóró, amely tökéletes kültéri használatra. A teljes por- és vízállóságot garantáló IP67-es minősítéssel a Beosound Explore arra készült, hogy tulajdonosa bárhová és bárhová magával vihesse. A Bluetooth-nak és a gyors párosításnak köszönhetően a zene mindig egy kattintással elérhető, és akár 27 órás játékidővel egész nap tart.

Mostantól a Beosound Explore a Ferrari lézergravírozott ágaskodó lovával és egy markáns fekete karabinerrel kerül forgalomba, készen bármilyen kalandra. A hangszóró kétrétegű teste piros és fekete színben eloxált, így a hangszórórács azonnal feltűnik a sötét belső felület háttere előtt.

A Beoplay EX, a Bang & Olufsen legerőteljesebb valódi vezeték nélküli fülhallgatója aktív zajszűréssel és páratlan hangzással rendelkezik, és egy vezeték nélküli töltőtokot is tartalmaz, amely akár 20 órányi útközbeni használatot tesz lehetővé. A hat mikrofon és az intelligens sugárformáló technológia révén a Beoplay EX egyaránt alkalmas üzleti telefonhívások lebonyolítására és zenehallgatásra. A Ferrari kollekcióban a jobb fülhallgatón a Ferrari fekete fényezett emblémája található, ikonikus vörös színben öntött, tükörsimára polírozott üveg alatt.

A Bang & Olufsen egy luxus hangtechnikai márka, amelyet a dániai Struerben, 1925-ben alapított Peter Bang és Svend Olufsen, azzal az elhivatottsággal és vízióval, amely ma is a vállalat alapját képezi. A Bang & Olufsen közel egy évszázada feszegeti az audio technológia határait, és továbbra is az akusztikai innováció élvonalába tartozik. Ma is minden Bang & Olufsen terméket a gyönyörű hangzás, az időtlen design és a páratlan kézműves kivitelezés egyedülálló kombinációja jellemez. A vállalat innovatív és progresszív termékei világszerte a Bang & Olufsen üzletekben találhatók meg. A Ferrari kollekció már kapható a Bang & Olufsen budapesti üzletében: Bang & Olufsen Budapest, 1124 Budapest, Alkotás u. 55.

