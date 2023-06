Rengeteg magyar dolgozót csap arcon a valóság: még sosem történt ilyen, ez fájni fog

Az elmúlt nyolc hónapban példátlanul felpörgötek a mesterséges intelligencia-fejlesztések, melynek következtében egyre szélesebb körök gondolkodnak el annak helyes - embercentrikus- felhasználási módjairól. A technológia az oktatásban, egészségügyben, médiában, jogban és még számos másik területen indíthat el forradalmi változásokat, ám sokan attól aggódnak, hogy mindez a munkájukat, megélhetésüket veszélyezteti. A növekvő aggodalom érthető, kezelése pedig javallott - lássuk hát, hogy milyen tanácsokkal szolgálnak a témában jártas szakemberek.

A munkahelyi stressznek számos formája és megnyilvánulási módja létezik, melyek leküzdése, kezelése már önmagában komoly erőforrásokat igényelhet. A stresszforrásokról és azok lehetséges kezeléséről már több ízben is írtunk, például ebben és ebben a cikkben. A szokásos kihívásokhoz (pl. munka-magánélet egyensúly, bosszantó kollégák, megfelelési kényszer) az utóbbi hónapokban azonban egy újfajta félelem is társult a mesterséges intelligencia (MI) „személyében”. Ugyan az MI már régóta használatban van, eddig leginkább olyan tevékenységekre korlátozódott a használata, mely nem különösebben veszélyeztette az emberek munkáját. A Chat GPT novemberi megjelenésével azonban minden a feje tetejére állt.

A szakértők az elejétől fogva egyetértenek abban, hogy az MI most már komplexebb feladatok elvégzésére, teljes munkafolyamatok átvételére is alkalmas lehet. A oktatásban való szerepéről itt írtunk, a tanuláshoz fűződő ambivalens viszonyát pedig ebben a cikkben fejtegettük. Korábban és már azzal is foglalkoztunk, hogy mik lehetnek azok a munkakörök, melyeknél különösen nagy a valószínűsége egy drasztikusa átalakulásnak. Ennek a híre pedig jogosan gondolkodtatja el az embereket: vajon az én munkahelyem, megélhetésem is veszélybe kerülhet az új technológia miatt?

"Sokak számára a munkahely nem csupán a pénzügyi stabilitás, de a társadalmi kapcsolatok és az identitás alakításának egyik meghatározó eleme" - mondta Shoss, majd hozzátette: "A munkahelyi bizonytalansággal éppen azért nehéz megbirkózni, mert az emberek nem tudják biztosan, hogy bekövetkezhet-e a legrosszabb és elveszíthetik -e a munkájukat egyik napról a másikra - ez egy konstans éberséghez és szorongáshoz vezethet".

Mivel az amerikai felnőttek közel fele egyformán aggódik és izgatott a mesterséges intelligencia bevezetése miatt, beleértve a munkahelyek elvesztését is, a Huffpost pszichológusokat kérdezett arról, hogyan lehet enyhíteni az újkeletű szorongást.

Maradj naprakész az új fejleményekkel kapcsolatban

Kétségkívül nehéz lépést tartani a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével, elég csak sorra venni az elmúlt hónapokban megvalósult innovációkat. Minden bizonnyal ez így is marad, sőt fokozódni fog az elkövetkező években, melyet jól szemléltet egy 2022-ben végzett kutatás, melyben 356 MI-szakértőt kérdeztek arról, hogy mikorra várható az a pont, amikor a gépek képesek lesznek minden feladatot jobban és olcsóbban elvégezni, mint az emberi munkaerő.

A szakértők 90 százaléka a következő száz éven belülre saccolja ezt az időpontot, de a megkérdezettek fele már 2061 előtt elképzelhetőnek tartja ezt a forgatókönyvet.

A mesterséges intelligencia felhasználása a teljesítmény javítására azonban hasznos lehet, emlékeztetett Maria Espinola, az Institute for Health Equity and Innovation engedélyezett klinikai pszichológusa. "Az oktatás hatalom. Minél tájékozottabbak leszünk az MI-vel kapcsolatban, annál felkészültebbek leszünk a jövőnk megtervezésére a munkaerőpiacon" – hangsúlyozta a szakember. "A valóság az, hogy az MI csak tovább fog növekedni, ezért a stresszt energiává kell alakítanunk és cselekednünk kell, vagyis minél többet kell tanulnunk ennek a technológiának a használatáról."

A mesterséges intelligencia elterjedésének lehetnek pozitív hozadékai is: többek közt a demográfiai problémákkal küszködő európai országokban enyhítheti az általánossá váló munkaerőhiányt. Emellett a feladatok áthelyeződhetnek és új lehetőségeket teremthetnek a munkáltatók és munkavállalók számára. A Világgazdasági Fórum szerint az MI bevezetése 97 millió új munkahelyet fog teremteni, ugyanakkor ebben a jelentésben megjegyzik, hogy várhatóan 85 millió munkahely automatizálódni fog. Egyelőre, tehát nem világos, hogy több munkát teremt vagy szüntet meg a mesterséges intelligencia. Mindkét tábornak vannak erős érvei egymás ellen, éppen ezért jelenleg talán nem is ez a helyes kérdés, hanem az, hogy miként tudjuk haszonosítani a technológiát.

Már most látszik, hogy nem önmagában arról van szó, hogy felváltja az embert, hanem arról, hogyan tudjuk használni. Aztán persze, vannak olyan részei a tevékenységeknek, amiket egy az egyben ki tud váltani. De én inkább azt gondolom, hogy ez egy nagyon hatékony eszköz, amit sok mindenre lehet használni. Csak meg kell tapasztalni a korlátait, a benne rejlő lehetőségeket

- mondta el a lapunknak Gayer Zoltán szociológus, a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatója. Óvatos álláspontot vesz fel más szakértő is, aki szerint a jövőben bizonyos munkaterületen kevésbé lesz meghatározó a mesterséges intelligencia. "Sokan rájöhetnek, hogy az MI nem olyan hasznos az ő területükön, mint amilyennek kezdetben tűnt" - foglalta össze Espinola, majd hozzátette: "Akárhogy is, az MI használatának előnyeiről és hátrányairól való tanulás semmiképp sem árthat, csupán lehetővé teszi az emberek számára, hogy megalapozott és előrelátó döntéseket hozzanak a technológiával kapcsolatban, amely mind a saját karrierjük, mind a munkahelyük számára hasznos lehet."

Használd ezt a lehetőséget arra, hogy újat tanulhatsz

Az új modellek és alkalmazások folyamatosan frissülnek, ahogy a technológia is, ez pedig szakmától függően különböző mértékben és módon lehet hasznos. Espinola hozzátette, hogy az egészséges mennyiségű stressz jótékony hatással lehet a munkahelyen. "Egy bizonyos szintű stressz hasznos lehet, ez adhat nekünk energiát és motivációt a változtatásokhoz" – tette hozzá a szakember. Mindez motiválhat valakit arra, hogy megtanuljon egy új készséget - akár a jelenlegi munkahelye, akár a saját vállalkozása, akár egy szabadidőd tevékenység kapcsán.

Természetesen ez egy pozitív olvasat, melyről fantáziálgatni könnyebb, mint megtenni. Számos akadállyal szembesülhetnek a dolgozók, hiszen a képzéshez szükséges finanszírozást meg kell teremteni és azt széles körben hozzáférhetővé tenni, ami felveti a kérdést, hogy a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő, rossz szociális körülmények közt élő embereket hogyan tudjuk inkluzív módon bevonni ebbe a folyamatba.

A jövőkutatók szerint, akik a PISA-mérésben négyes alatt teljesítenek a hétfokú skálán, azoknak a munkáját a következő 20 évben a robottechnológia, illetve az MI ki fogja váltani. Magyarországon ma ez a tanulók 60 százalékát jelenti

– mondta el a Pénzcentrumnak egy korábbi interjúban Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének frissen megválasztott elnöke. Hozzátette, hogy ezen a problémán a versenyszféra képviselőinek is nagyon gyorsan el kell gondolkodniuk, mivel ennyi közmunkát nem lehet és nem is kéne megteremteni.

Espinola szerint ezért nem szabad a tanulást illető felelősséget kizárólag az egyénekre hárítani. "Olyan állami és intézményi irányelveket kell kidolgozni, amelyek biztosítják a munkavállalók számára, hogy a szorongásos tüneteik kezeléséhez szükséges mentális egészségügyi ellátáshoz hozzáférhetnek. Emellett pedig hozzáférést kell biztosítani olyan képzési programokhoz is, amelyek lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy ne hulljanak ki a munkaerőpiacról, sőt versenyképes tudáshoz juthassanak.

Legyél tisztában az adottságaiddal

Az MI-technológia látványos fejlődése ellenére továbbra is kétséges, hogy a gépek és rendszerek képesek lesznek -e utánozni az emberi kreativitást. "A számítógépek csak arra képesek, amire az ember utasítja őket. Gyorsak és pontosak, de nem rendelkeznek az alkotás és az absztrakció képességeivel" - mondta Huimin Lin informatikus, az Institute of Software professzora egy elemzésben. A mesterséges intelligencia például képes lehet kérdésekre válaszolni és problémákat megoldani, de nem képes érzelmeket közvetíteni, empátiát kifejezni és eredeti tartalmat létrehozni. Ehelyett az AI az emberi kreativitásra támaszkodik.

"Az informatikusok célja a mesterséges intelligencia fejlesztésével nem az emberhez hasonló organizmusok létrehozása, hanem olyan intelligens eszközök megteremtése, amelyek engedelmeskednek az embereknek és segítik őket, kiegészítik a munkájukat" - mondta Zhi-Hua Zhou, a Nanjingi Egyetem professzora. Azon kívül, hogy emlékeztetjük magunkat az MI kreativitásának korlátaira, a saját képességeinkre vonatkozó megerősítések beépítése segíthet a nyugtalansággal való küzdelemben.

Shoss szerint több tanulmány is rámutatott már, hogy az egyének esetében fontos a saját értékekre és személyes tulajdonságokra való reflektálás, azok alapos vizsgálata – a jó önismeret kulcsfontosságú lehet abban, hogy felkészültebbnek és magabiztosabbnak érezzük magunkat a munkával kapcsolatos bizonytalanságok terén.

Hangsúlyozd az MI etikus felhasználását

Az etikus MI olyan irányelvekre utal, amelyeket az embereknek követniük kell a technológia használata során, ideértve az egyéni jogok, a magánélet és az átláthatóság védelmét, a hátrányos megkülönböztetés felszámolását, illetve az álhírek és a manipuláció tilalmát. Ehhez szükséges, de nem elég az egyes vállalatok vagy országok önszabályozása, szupranacionális szinten is valamiféle egyetértésnek kell születnie (csakúgy, mint a GDPR-szabályozást illetően). Erre remek példa az Európai Unió mesterséges intelligencia-szabályozása, mely úttörőnek számít ezen a téren és arra sarkalhatja a vállalokat, hogy az etikai szempontokat tiszteletben tartva folytassák a fejlesztéseiket. Ilyen téren még bőven vannak súrlódások, de hosszú távon globális szintű együttműködésre lenne szükség, ha megoldást akarunk találni a problémákra.

2021-ben New York City elfogadott egy törvényt, amely megakadályozza, hogy az alkalmazottak és az ügynökségek mesterséges intelligencia alapján hozzanak foglalkoztatással kapcsolatos döntéseket, például a munkaerőszűrés során. Emellett a Fehér Ház algoritmikus diszkriminációs védelmet adott ki annak biztosítására, hogy a rendszerek ne sértsék meg a kialakult jogszabályokat.

A Center for AI Safety szintén a mesterséges intelligencia kockázatait tárgyalja, és kiadta a nyilatkozatot: "A mesterséges intelligencia okozta kihalás kockázatának mérséklése globális prioritás kell, hogy legyen más társadalmi szintű kockázatokkal, például a világjárványokkal és az atomháborúval egyetemben". Az MI szakértők pedig úgy tűnik szintén kezdenek ebbe az irányba hajlani. A ChatGPT fejlesztőt OpenAI vezetői pár hete a "szuperintelligens" MI-k szabályozására szólították fel a döntéshozókat, mondván, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel egyenértékű szervezetre van szükség a jelenség kezelése érdekében.

Borítékolható, hogy az MI-technológiák elmélyíthetik az egyenlőtlenségeket a munkahelyeken, ezért fontos, hogy a vállalatok egyenlő hozzáférést biztosítsanak a technológiához. A felügyelőknek foglalkozniuk kell az etikai megvalósítással és a lehetséges visszaélések miatt felmerülő kihívásokkal.

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) azt ajánlja, hogy a mesterséges intelligencia és az MI-rendszerek kiválasztását a vállalkozások között teljes átláthatósággal kell megvitatni. Bár nincsenek olyan törvények vagy rendeletek, amelyek szabályoznák a mesterséges intelligenciát a munkahelyeken, a szervezetek meghallgathatják az aggályokat, frissítéseket biztosíthatnak, és lehetővé tehetik a munkavállalók számára, hogy részt vegyenek az új mesterséges intelligencia-fejlesztésekben és döntésekben.

"Részt vettem a munkavállalók elbocsátásával kapcsolatos kutatásokban, amelyek azt mutatták, hogy a felettesek aktív meghallgatása segített a munkavállalóknak abban, hogy jobban kontroll alatt tartsák az érzéseiket és kevésbé aggódjanak a munkahelyük biztonsága miatt" - mondta Shoss, majd hozzátette: "Más kutatások szintén azt is kimutatták, hogy a szervezeti kommunikáció és a döntéshozatalban való részvétel lehetőségei segítenek a munkavállalóknak a bizonytalanság kezelésében."

Beszéljetek róla

„Ha a mesterséges intelligenciát kezdik bevezetni a munkahelyeden, vagy már beépítették valamilyen munkafolyamatba, a kollégákkal való beszélgetés lehet az első lépés ahhoz, hogy tájékozottak maradjunk a fejleményekről. "Fontos, hogy ne csak a saját érdekünket nézzük, de vegyük figyelembe a munkatársainkat is és vizsgáljuk meg, hogy milyen hatást gyakorol a változás a környezetünkre” – mondta Espinola.

Ha az MI hatással van a mi vagy mások munkahelyi szerepére, érdemes megfontolni, hogy a többi érintettel együttműködve megbeszélik a változások hatását, előnyeit, hátrányait és a lehetséges forgatókönyveket. Érdemes lehet olyan csoportokkal is felvenni a kapcsolatot, amelyeknek van tapasztalata a munkavállalókkal kapcsolatos érdekérvényesítésben.