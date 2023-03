Gyökeres változás érik a magyar iskolákban: kivédeni nem, maximum felkészülni lehet rá

A ChatGPT megjelenése pusztán az első jele annak hogyan alakulhat át az oktatás módja a jövőben. Ha felismerjük a pozitvumait hatékony tanítási eszközzé válhat a kezünkben. A diákok számára új tanulási, a tanárok számára pedig megújult tanítási módszereket szolgáltathat. Nézzük meg, hogy miként válhat hasznunkra ez az innovatív technológia.

Ugyan csak november végén jelent meg, a ChatGPT hurrikánszerűen söpört végig a közvéleményen. A technológiai ugyanis számtalan célra használható. Segíthetünk nekünk a bevásárlásban, vagy az önéletrajz készítésében, viszont olyan területeket is érinthet, ahol már kevésbé egyértelmű a végeredmény. Ilyen az oktatás, amely gyökeresen változhat meg a mesterséges intelligenciának (MI) köszönhetően. Sok helyen a diákok már ezzel oldják meg a kiadott feladatokat, és a MI által generált esszéket sajátjukként tüntetik fel. A tanárok kétségbeesetten próbálják fülön csípni azokaz diákokat, akik csalásra használják az eszközt, és sokan egyre inkább aggódnak amiatt, hogy a ChatGPT milyen pusztítást végezhet a tanterveikben.

Néhány külföldi iskola a jelenségre reagálva keményen fellépett az OpenAI applikációja ellen. A new yorki állami iskolák például nemrég blokkolták az alkalmazáshoz való hozzáférést az iskolai számítógépeken és hálózatokon, arra hivatkozva, hogy aggályaik vannak a program diákokra, pontosabban azok tanulására gyakorolt lehetséges negatív hatásai miatt.

Teljesen érthető, hogy a pedagógusok miért érzik magukat fenyegetve. A ChatGPT egy páratlanul sokrétű, sokféleképpenhasználható eszköz, amely bármiféle figyelmeztetés nélkül robbant be az oktatásba. Meglehetősen jól teljesít a feladatok és a tudományos tantárgyak széles skáláján. Jogos kérdések merülnek fel az MI által generált írások etikájával kapcsolatban, és aggályok merülnek fel azt illetően is, hogy a ChatGPT által adott válaszok pontosak-e vagy megbízhatóak -e (mint az kiderült sokszor nem, sőt a program időnként nem csak pontatlan, de túloz vagy valótlan tényeket állít) A pedagógusok féleleme mellett pedig az is maximálisan érthető, hogy sokan nem szeretnének már az így is megterhelő, erősen bürokratizált (és egyéb intézményspecifikus problémákat is magával hordozó) munkakörülmények mellé még egy plusz terhet a vállukra venni.

Mindennek ellenére azt lehet mondani: a ChatGPT tantermekből történő kitiltása nem csak hibás, de nehezen megvalósítható lépés lenne. Ehelyett az iskoláknak hasznosabb lehet átgondolni azt, hogy milyen módon implementálhatják a tantervbe ezt az új technológiát. Hogyan tehetik oktatási segédeszközzé a ChatGPT-t úgy, hogy az még jobban felszabadítsa a diákok kreativitását, személyre szabott korrepetálást kínáljon és jobban felkészíti a fiatalokat arra, hogy felnőttként együtt dolgozzanak az MI rendszerekkel. A The New York Times egy nemrég megjelent cikkében azt vizsgálta, vajon milyen módokon segíthetik az oktatásban részt vevők munkáját a természetes nyelvi feldolgozást (NLP) használó technológiák.

A tiltás nem jó módszer

Az egyik legnyomósabb érv az iskolákban történő betiltás ellen az, hogy aligha működhet. Természetesen az oktatási intézmények blokkolhatják a ChatGPT webhelyét az iskolai hálózatokon és az intézmény által biztosított eszközökön, de a diákok a saját telefonjukon, laptopjukon és számos más módon hozzáférhetnek az alkalmazáshoz. Elég csak megkérdezni a ChatGPT-t, hogyan kerülhetné ki az iskolai tiltást egy olyan diák, aki használni akarja az alkalmazást. A szoftver számos válasszal szolgál, amelyek könnyűszerrel kivitelezhetőek, beleértve a VPN használatát a tanuló internetes forgalmának álcázására.

Néhány tanár nagy reményeket fűz az olyan eszközökhöz, mint a GPTZero, amely képes felismerni az MI által generált írásokat. Ezek az eszközök papíron jól működnek, de a való életben nem feltétlenül pontosak és viszonylag könnyen át lehet verni őket néhány szó megváltoztatásával.

Jó megoldásnak tűnhet a vízjelek használata. Az mesterséges intelligenciát használó chatbotokat úgy lehetne programozni, hogy valamilyen módon vízjelet helyezzenek el a kimenetükön, így a tanároknak is könnyebb lenne kiszúrni az ilyen módon generált szövegeket. De valójában ez sem nyúlt tökéletes védelmet. Jelenleg az OpenAI ChatGPT-je és a Bing AI az egyetlen ilyen kaliberű ingyenes, könnyen használható chatbot. De nem kell sokat várnunk, hogy bővüljön a lista és a diákok hamarosan választhatnak majd valószínűleg olyan alkalmazásokat is, amelyek nem tartalmaznak mesterséges intelligencia-ujjlenyomatokat.

Még ha technikailag lehetséges is lenne a ChatGPT blokkolása, vajon a tanároknak lesz -e kedvük éjszakákat és hétvégéket tölteni azzal, hogy a legújabb mesterséges intelligencia-érzékelő szoftverekkel lépést tartsanak? A The New York Times újságírója több pedagógus véleményét is kikérte és túlnyomórészt azt a választ kapta, hogy habár ChatGPT által támogatott csalás gondolata bosszantó, a folyamatos ellenőrzés és az ezzel járó technikai vargabetűk még rosszabbul hangzanak.

"Nem akarok ellenséges viszonyban lenni a diákjaimmal. Ha úgy állunk hozzá, hogy fejlettebb eszközökre van szükségünk a csalás kiszűréséhez, akkor szerintem rosszul közelítjük meg a problémát, mert a gyerekek idővel úgyis kitalálnak valami alternatívát."

- mondta egy atlantai iskola angol tanára a The New York Times újságírójának kérdésére válaszolva. Ahelyett tehát, hogy egy végtelen macska-egér játszmába kezdenénk az MI chatrobotok egyre növekvő seregével, másik oldalról is megközelíthetjük a problémát: kezelhetjük úgy is a ChatGPT-t, ahogyan a számológépeket kezeljük: egyes feladatok esetében engedélyezhetjük, más esetekben pedig nem és tisztában. Azt a gondolatot pedig érdemes elfogadni, hogy hacsak nem személyesen felügyeljük a diákoka vagy nem vesszük el az eszközeiket, akkor valószínűleg használni fogják őket. Ez alapján érdemes újragondolni a már bevált óravázlatokat - például a házi vizsgák helyett az osztályon belüli tesztekre vagy csoportos megbeszélésekre lehet helyezni a hangsúlyt, ezzel pedig minimalizálni tudjuk a csalás lehetőségét.

A ChatGPT akár a tanárok legjobb tanára is lehet

A chatbot mellett szóló nyomos érv lehet, hogy megfelelő megközelítéssel hatékony tanítási eszközzé lehet tenni. Egy oregoni középiskolai angol irodalomtanár nemrégiben az egyik óráján azt a feladatot adta a diákjainak, hogy a ChatGPT segítségével készítsenek vázlatokat az esszéikhez. A téma két 19. századi novella összehasonlítása volt. Miután elkészültek a vázlatok (a chatbot segítségével), a diákok letették a laptopokat, és kézzel írták meg az esszéjüket. Elmondása szerint ez a folyamat nem csak elmélyítette a diákok megértését a történetekkel kapcsolatban, de tudatosította is őket arra is, hogyan kell együttműködni az MI-modellekkel és hogyan kell a lehető legjobb válaszokat kicsalni belőlük. "A megfelelő vázlat megteremtéséhez bizonyos információkra szükség van, így igen alaposan át kell gondolni, hogy milyen paraméterek alapján táplálják be a diákok a kéréseket. És ha nem azt az eredményt kapják, amit szeretnének, akkor bármikor átdolgozhatják az anyagot."

A vázlatok készítése csak egy, a számtalan lehetőség közül, amelyekkel a ChatGPT-t hardrendbe állítható a tantermekben. Akár személyre szabott óravázlatokat írhatna minden egyes diák számára és ötleteket generálhatna az osztálytermi tevékenységekhez. A program szolgálhat órák utáni korrepetálásra ("magyarázd el a Doppler-effektust egy nyolcadikos számára is érthető nyelven") vagy vitapartnerként ("győzz meg arról, hogy be kellene tiltani az állatkísérleteket"). Használható vitaindítóként vagy kiindulópontként az osztályon belüli gyakorlatokhoz, vagy eszközként az angol nyelvet tanulók számára, hogy fejlesszék alapvető íráskészségüket.

Bizonyos oldalak már most észrevették az MI-ben rejlő oktatási lehetőségeket. Ilyen a Ditch That Textbook című tanítási blog, mely hosszú listát tartalmaz a ChatGPT lehetséges tantermi felhasználási lehetőségeiről. Ezekből a kezdeményezésekből a technológiai széleskörű elterjedése után még több várható, ami inspirációt adhat a pedagógusoknak a további ötletelésre.

Elsőre talán furcsának tűnhet, de a ChatGPT hibái, például az, hogy a tényszerű kérdésekre adott válaszai gyakran tévesek, a kritikai gondolkodást elősegítő gyakorlatok alapjául szolgálhatnak. Az Egyesült Államok több iskolájában bizonyos tanárok már most olyan feladatokat adnak a diákoknak, melyben a ChatGPT válaszait kell elemezni és értékelni, pontosan úgy, ahogyan a tanár értékelné a diákok válaszát. Mindez arra ösztönözheti a fiatalokat, hogy figyelmesen olvassák végig az elemezni kívánt szöveget és kritikus szemmel közelítsenek meg bizonyos információkat.

A ChatGPT abban is segíthet a tanároknak, hogy időt takarítsanak meg az órákra való felkészülésben. Szintén az Egyesült Államokban történt az is, hogy egy intézmény azzal kísérletezett: a ChatGPT vajon hogyan tud teljesíteni a tesztsorok megalkotásában. A tanárok egy Ukrajnáról szóló cikkel táplálták a rendszert, és megkérték, hogy generáljon tíz feleletválasztós kérdést, amelyekkel tesztelhette a diákok megértését a témával kapcsolatban. Az intézmény szerint a tíz kérdésből hat használható volt. Az intézményben dolgozók szerint a ChatGPT végül is nem jelentett veszélyt a diákok tanulására. Amíg a tanárok érdemi, osztályon belüli beszélgetésekkel párosították, a technológia hasznosnak bizonyult. "Minden olyan eszköz, amely lehetővé teszi a diákok számára, hogy finomítsák gondolkodásukat, mielőtt bejönnek az órára, és gyakorolják ötleteiket, csak gazdagabbá teszi a vitáinkat" – nyilatkozta az egyik tanár.

Készítsük fel a diákokra a világra, melyben élni fognak

Első blikkre kicsit ijesztőnek tűnhet, hogy a mesterséges intelligencia milyen erőteljesen változtathatja meg azokat az oktatási normákat, amelyek hosszú ideje velünk vannak és amelyeken generációk nőttek fel. Az oktatási intézmények reflex szerű ellenérzése is teljes mértékben érthető. Az MI-t használó technológia régóta fennálló pedagógiai gyakorlatokat ír át. Emellett azt az alapelvet is gyökeresen megváltoztathatja, hogy a diákok által leadott munkáknak kizárólag a saját fejükben megszülető gondolatmenetet kell tükröznie, hiszen mindebben már egy távoli szuperszámítógépen tárolt nyelvi modell segíti őket.

Viszont azt sem árt észrevenni, hogy ez a barikád már leomlott. A ChatGPT-hez hasonló eszközök velünk maradnak és fejlődni fognak. Hacsak nem történik valami komolyabb szabályozás vagy kormányközi beavatkozás, a gépi intelligencia ezen különleges formája ugyanúgy át fogja alakítani az életünket, mint annak idején a közösségi média felületek. Az egyik legfőbb ok a tiltás ellen pedig éppen ez: amennyiben ez a technológia az életünk szerves részét képezi, a fiataloknak ismerniük kell azokat az eszközöket, amelyek körbeveszik őket. Erősségeiket, gyengeségeiket és a vele járó veszélyeket, hogy együtt tudjanak dolgozni velük. Mindehhez gyakorlati tapasztalatra lesz szükségük, melyet az oktatási intézményekben használt módszerek adhatnak meg nekik. Az alkalmazkodás nem lesz könnyű. A hirtelen technológiai változások ritkán azok. De ki más vezethetné be jobban a diákokat ebbe a furcsa új világba, mint a tanáraik?