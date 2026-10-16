Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó biztonsági őrként vállalt másodállást a budapesti bulinegyedben.
Kiderült, mennyiért műtötték meg a nagybeteg Galla Miklóst: miből futotta a humoristának a kezelésre?
Másfél évig tartó, rendkívül kínzó csuklás után megműtötték Galla Miklóst. A négymillió forintos magánorvosi beavatkozás sikeresnek tűnik, a humorista panaszai azonnal megszűntek, így jó eséllyel már október végén visszatérhet a színpadra.
A humorista életét és munkáját hosszú ideje nehezítette meg a szűnni nem akaró csuklás. Állapota idén tavasszal annyira súlyosbodott, hogy mentőt is kellett hívni hozzá, ráadásul a korábbi kezelések sem hoztak tartós eredményt. Mivel itthon több szakember sem vállalta az operációt, végül egy kéthavonta Magyarországra látogató külföldi specialista jelentette a megoldást, aki gyorsan tudott időpontot biztosítani a műtétre.
Az egyórás, teljes altatásban végzett laparoszkópos beavatkozás során öt apró vágást ejtettek a hasán. A művész fájdalommentesen ébredt, és egyéjszakás kórházi megfigyelés után már haza is engedték. A sebeket rögzítő kapcsokat a két hét múlva esedékes kontrollon távolítják majd el. Galla elégedettsége és hálája jeléül két saját festménnyel ajándékozta meg az orvost.
A magánklinikán elvégzett operáció négymillió forintba került. Bár ez hatalmas összeg számára, sikerült úgy kifizetnie a beavatkozást, hogy nem adósodott el – árulta el a részleteket a legendás humorista a Blikknek. Galla korábban Laár Andráshoz hasonlóan követőitől is kért pénzügyi támogatást a Facebookon.
Noha a csuklása a műtét óta teljesen elmúlt, a humorista egyelőre óvatosan kezeli az eredményt. Korábban ugyanis előfordult már, hogy a panaszok kéthetes szünet után visszatértek. Az orvos előzetesen 75 százalékos esélyt adott a teljes gyógyulásra, így Galla csak egy teljes, tünetmentes hónap elteltével tekinti majd végleg lezártnak a másfél éves kálváriát.
Jelenleg a felépülésre koncentrál, így orvosi utasításra átmenetileg diétáznia kell, emellett szigorúan kerülnie kell a hajolgatást és a nehéz tárgyak emelését. Bízik benne, hogy a gyors regenerálódásnak köszönhetően az október végére tervezett fellépésén már ismét felszabadultan, panaszmentesen szórakoztathatja a közönséget.
Mi a helyzet a magánklinikákon?
A Pénzcentrumon egész évben foglalkozunk a hazai egészségügyi azon aspektusával, hogy mennyibe is kerül 1-1 beavatkozás akkor, ha azt valaki magánklinikán, nem pedig a közellátásban végezteti el.
Ebben a cikkünknben például létfontosságú szűrővizsgálatok áraiból készítettünk körképet, de vizsgáltuk korábban a plasztikaiműtét-piacot és a magánklinikán történő szülések árait is.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/42. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyeremény.
Visszatér a képernyőre David Attenborough ikonikus sorozata: 100 évesen maga narrálta az új alkotást a legendás természetfilmes
Hatrészes új évaddal tér vissza a Kék bolygó sorozat, a narrátor Sir David Attenborough lesz.
Sokak számára családtagnak számít a házi kedvenc, ám kevesen gondolnak bele, mi történik vele a gazdája halála után.
Csodás égi jelenség lesz látható Magyarországról: évente csak egyszer jön el ez a pillanat, ekkor érdemes felnézni
Október 22-én hajnalban érdemes az eget kémlelni: ekkor tetőzik az Orionida meteorraj
December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról vitázott kedden az Országgyűlés.
Egyetlen apró tünettel indult a betegség Borbás Marcsinál: visszautasította a kemoterápiát, mégis csoda történt
Borbás Marcsi éveken át titokban küzdött meg a veserákkal, a betegségéről még a szüleinek sem beszélt.
Az 1960-ban a rangos Science folyóiratban publikált tanulmányt Heinz von Foerster osztrák–amerikai fizikus jegyezte az Illinoisi Egyetem kutatóival közösen.
Ezen a vidéki településen él a legendás magyar műsorvezető, Dömsödi Gábor: a TV-s ma már polgármester
Közel 48 százalékos részvétel mellett választották meg Pásztó új polgármesterét. Magyar Péter és Hajdú Péter is gratulált a győztesnek.
Történelmi megállapodás született: óriási változás jöhet az HBO Maxnál, szívhatják a fogukat az előfizetők
Lezárult Hollywood történetének egyik legjelentősebb üzlete, amelynek keretében a Paramount Skydance 110 milliárd dollárért felvásárolta a Warner Bros. Discoveryt.
A hévízi Ensana Thermal Hotel „Kék Balaton” nevű kreációja nyerte el a Balaton sütije 2026 címet.
Kihúzták a Hatoslottó 41. játékhetének nyerőszámait, a tét pedig 980 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Negyven évvel a megalakulása után végérvényesen biztossá vált, hogy soha többé nem áll össze a L’art pour l’art Társulat.
Hatalmas botrány a brit királyi családban: a saját zsebéből fizetett ki vagyonokat III. Károly az öccséért
III. Károly király 1,5 millió fontot (mintegy 2 millió dollárt) fizetett ki öccse, a korábbi András herceg tartozásáért,
A gasztronómiával és utazással foglalkozó, népszerű brit Instagram-csatorna, a Topjaw műsorában tették fel a kérdést a színésznőnek,
A cukrászdai sütemények ára az emelkedő működési költségek miatt tovább nőtt, így egy szeletért ma már átlagosan 1300–1700 forintot kérnek el.
Édesanyja, Rubint Réka tiszteletére lépett színpadra egy televíziós tehetségkutatóban Schóbert Lara.
Vajon elvitte-e valaki a 4 milliárd 555 millió forintos főnyereményt a 41. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tragikus ralibalesetben életét vesztette Klaus Rader, a Vapiano és a L'Osteria étteremláncok 63 éves társalapítója.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.