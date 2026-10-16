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Kiderült, mennyiért műtötték meg a nagybeteg Galla Miklóst: miből futotta a humoristának a kezelésre?
Szórakozás

Kiderült, mennyiért műtötték meg a nagybeteg Galla Miklóst: miből futotta a humoristának a kezelésre?

Pénzcentrum
2026. október 16. 15:15

Másfél évig tartó, rendkívül kínzó csuklás után megműtötték Galla Miklóst. A négymillió forintos magánorvosi beavatkozás sikeresnek tűnik, a humorista panaszai azonnal megszűntek, így jó eséllyel már október végén visszatérhet a színpadra.

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A humorista életét és munkáját hosszú ideje nehezítette meg a szűnni nem akaró csuklás. Állapota idén tavasszal annyira súlyosbodott, hogy mentőt is kellett hívni hozzá, ráadásul a korábbi kezelések sem hoztak tartós eredményt. Mivel itthon több szakember sem vállalta az operációt, végül egy kéthavonta Magyarországra látogató külföldi specialista jelentette a megoldást, aki gyorsan tudott időpontot biztosítani a műtétre.

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Az egyórás, teljes altatásban végzett laparoszkópos beavatkozás során öt apró vágást ejtettek a hasán. A művész fájdalommentesen ébredt, és egyéjszakás kórházi megfigyelés után már haza is engedték. A sebeket rögzítő kapcsokat a két hét múlva esedékes kontrollon távolítják majd el. Galla elégedettsége és hálája jeléül két saját festménnyel ajándékozta meg az orvost.

A magánklinikán elvégzett operáció négymillió forintba került. Bár ez hatalmas összeg számára, sikerült úgy kifizetnie a beavatkozást, hogy nem adósodott el – árulta el a részleteket a legendás humorista a Blikknek. Galla korábban Laár Andráshoz hasonlóan követőitől is kért pénzügyi támogatást a Facebookon.

Noha a csuklása a műtét óta teljesen elmúlt, a humorista egyelőre óvatosan kezeli az eredményt. Korábban ugyanis előfordult már, hogy a panaszok kéthetes szünet után visszatértek. Az orvos előzetesen 75 százalékos esélyt adott a teljes gyógyulásra, így Galla csak egy teljes, tünetmentes hónap elteltével tekinti majd végleg lezártnak a másfél éves kálváriát.

Jelenleg a felépülésre koncentrál, így orvosi utasításra átmenetileg diétáznia kell, emellett szigorúan kerülnie kell a hajolgatást és a nehéz tárgyak emelését. Bízik benne, hogy a gyors regenerálódásnak köszönhetően az október végére tervezett fellépésén már ismét felszabadultan, panaszmentesen szórakoztathatja a közönséget.

Mi a helyzet a magánklinikákon?

A Pénzcentrumon egész évben foglalkozunk a hazai egészségügyi azon aspektusával, hogy mennyibe is kerül 1-1 beavatkozás akkor, ha azt valaki magánklinikán, nem pedig a közellátásban végezteti el.

Ebben a cikkünknben például létfontosságú szűrővizsgálatok áraiból készítettünk körképet, de vizsgáltuk korábban a plasztikaiműtét-piacot és a magánklinikán történő szülések árait is.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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