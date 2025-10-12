2025. október 12. vasárnap Miksa
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fürdőző a hőségben a margitszigeti Palatinus strandon 2024. július 13-án. MTI/Balogh Zoltán
Szórakozás

Szép lassan kiürülnek a magyar fürdők: egyre kevesebben járnak, nagy a baj

Pénzcentrum
2025. október 12. 13:31

A hazai fürdők nem tudták elérni a Covid előtti vagy akár a tavalyi látogatószámot, bár a külföldi vendégek száma növekedett. Az ágazatot a kedvezőtlen időjárás, a magas üzemeltetési költségek és a változó fogyasztói szokások egyaránt nehéz helyzetbe hozták.  

A Magyar Fürdőszövetség 49 fürdő adatait összesítő jelentése szerint az idei nyári szezonban a látogatók száma országosan 17%-kal maradt el a 2019-es, járvány előtti szinttől, és mintegy 10%-kal a tavalyi értékektől. Idén nyáron 5,45 millió vendéget fogadtak a fürdők, szemben a tavalyi 6,05 millióval - írta a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kántás Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség elnöke a Portfolio-nak nyilatkozva kiemelte: "A szektor visszajelzései alapján átlagos szezonon vannak túl a magyarországi fürdők. A júliusi elmaradt forgalmakat, az augusztusi magasabb forgalmú napok kompenzálták."

Tényleg üresek idén a magyar strandok, vagy csak megy a pánikkeltés? Megnéztük, mi az igazság
EZ IS ÉRDEKELHET
Tényleg üresek idén a magyar strandok, vagy csak megy a pánikkeltés? Megnéztük, mi az igazság
A 2025-ös nyári fürdőszezonban országos szinten tapasztalható vendégforgalmi visszaesés sújtja a hazai fürdőket.

Az év első kilenc hónapjának adatai alapján a közfürdők forgalma összességében stagnált, növekedés főként a külföldi vendégek, elsősorban az osztrák és cseh turisták körében volt tapasztalható. Ez a nemzetközi kereslet részben ellensúlyozta a hazai látogatók számának csökkenését.

Bár több fürdő részben csökkentette költségeit energiahatékonysági beruházásokkal, a jelenlegi ipari energiaárak és a fenntartási költségek még mindig komoly terhet jelentenek, ugyanis az energiaárak nem tértek vissza az energiaválság előtti árszintre. A víz- és csatornadíjak tekintetében pedig háromszoros, alapdíjak tekintetében ötszörös áremelés történt a korábbi árszinthez képest

– magyarázta Kántás Zoltán.

A Budapest Gyógyfürdői- és Hévizei Zrt. által üzemeltetett fővárosi létesítmények teljesítették ugyan a tervszámaikat, de a növekedés elmaradt a várakozásoktól. A társaság tapasztalatai szerint a strandolók ma már inkább a 30 fok feletti kánikulát várják meg, és az időjárás a teljes szezon alatt erősen befolyásolja a vendégforgalmat.

A budapesti fürdők és strandok a nyári hónapokban összesen 1,2 millió látogatót fogadtak, bevételük pedig meghaladta a 7,6 milliárd forintot. A négy történelmi fürdőt túlnyomórészt külföldiek látogatják, arányuk a január-júliusi időszakban átlagosan 83% volt. A legfontosabb küldő országok az Egyesült Királyság, Spanyolország, Olaszország és az Egyesült Államok, de jelentős Franciaország és Németország részesedése is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az energiaválság idején bevezetett takarékossági intézkedések egy részét a budapesti fürdők továbbra is alkalmazzák, ilyen például a Lukács fürdő geotermális energiával történő fűtése vagy a kültéri termálmedencék lefedése a hőmegtartás érdekében.

A fővárosban jelentős felújítási programok indultak: a Gellért fürdő rekonstrukciója október 1-jén kezdődött a létesítmény teljes bezárásával, míg a 112 éves Széchenyi fürdő megújítása egy hároméves program keretében valósul meg. A Rác fürdő esetében a tavalyi közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, bár az ingatlan már a Főváros kezelésében van.

Felújításkor már nemcsak állagmegóvás, hanem attrakciófejlesztés, illetve wellness-kiegészítők, modern technológiák és fenntartható energiahasználat beépítése szükséges ahhoz, hogy a fürdők versenyképesek maradjanak

 – hangsúlyozta a Fürdőszövetség elnöke.

Országszerte számos fejlesztés zajlik: Sárváron, Zalakaroson, Gyulán, Bogácson, Szentgotthárdon és Marcaliban is korszerűsítik a fürdőket. Budapest környékén Leányfalu, Makó, Cegléd és Ráckeve térségében is bejelentettek kisebb volumenű beruházásokat. Kántás Zoltán kiemelte: "Ikonikus fürdő bezárására szerencsére nem volt példa az elmúlt időszakban."
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #wellness #turizmus #strand #fürdő #bevétel #szórakozás #covid #látogatószám #energiaválság #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:04
13:31
13:04
12:25
12:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 12.
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
2025. október 11.
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
2025. október 12.
Rengetegen vásárolnak ezekben a "szegényboltokban": sokat tudnak spórolni
2025. október 11.
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein
2025. október 11.
Így spórolnak több százezer forintot az élelmes magyarok: előre készülnek, nagyon megéri nekik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 12. vasárnap
Miksa
41. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
2
3 hete
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
3
3 hete
Megmutatta Tóth Andi, hogy áll az épülő háza: átverték, rengeteg pénzt bukott
4
1 hete
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
5
1 hónapja
Felmentette a bíróság Udvaros Dorottyát: ezzel vádolták a Nemzet Színészét
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felmondás
a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a biztosítási időszak végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, és írásban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 12. 13:04
Rengetegen vásárolnak ezekben a "szegényboltokban": sokat tudnak spórolni
Pénzcentrum  |  2025. október 12. 10:01
Váratlan fordulat: 2026-tól a háromgyerekes magyar anyák kereshetnek a legjobban az EU-ban?
Agrárszektor  |  2025. október 12. 13:01
Komoly vállalás: ezzel a lépéssel védenék meg a mezőgazdaságot