Lerohadt Jákob Zoli 155 milliós Ferrarija: ki nem találod, kik mentették ki a bajból a műköröm-milliárdost

155 milliós luxusverdát csodálhattak meg nemrég azok, akik a Balatoni útnál jártak. Meglepetésük még nagyobb lehetett, mikor meglátták, ki próbál éppen benzint szerezni bele.

Budapesten, a Balatoni úton fulladt le 155 milliót érő Ferrarijával Jákob Zoltán. A milliárdos a Borsnak mesélte el, hogy járt pórul, de mind hozzátette, többen is segítettek rajta.

A műkörömkirály egy emelkedőre ment fel a luxusverdával, mikor észrevette, hogy a kocsiból kifogyott a benzin. Végül meg is kellett állnia az út szélén, de mint mesélte, addig többen megcsodálták a kocsiját, és volt, aki segített is neki.

Tíz percet autóztam, épp a benzinkutat keresve, amikor egy emelkedőhöz értem, ahol a dőlésszög miatt nem jutott elég üzemagyag a rendszerbe. Lefulladtam, alig tudtam félreállni. Szerencsére a mögöttem érkezők közül többen is felajánlották a segítséget, többek között egy teherautós, aki el is indult üzemanyagért. A következőnél kanna is volt, benzin is, végül úgy alakult, hogy többektől is kaptam benzint. Arra gondoltam, ha ott maradok még egy órácskát, tele is lesz a tankom, benzinkút sem kell

- mesélte nevetve a milliárdos.