Indulhat a visszaszámlálás: szerdán hivatalosan is megérkezik a tavasz

Nem kell már sokáig ezt a késő őszi, télies időjárást elviselnünk: az Időkép előrejelzése szerint a hét második felében végre megérkezik a tavasz. És velünk is marad.

Az előrejelzések szerint ma, azaz vasárnap felhős lesz az idő, amit néhol kisebb esők, zivatarok fognak megbolondítani, de az ország északi és nyugati területein a havas eső és a hő sem kizárható. A hajnali fagyok után pedig nem fogunk kint felmelegedni: napközben 10-15 fok körül fog alakulni a legmagasabb hőmérséklet.

Húsvét hétfőn viszont már számíthatunk napsütésre is szórványosan, azonban az időjárás továbbra is szeles marad. Kedden nyugat felől egy front érkezik rengeteg esővel, azonban szerdától végre megérkezik a meleg: bár még felhős idő lesz, de akár a 20 fokot is elérheti a napi csúcshőmérséklet. A szél és a felhők a jelek szerint egészen jövő hétvégéig velünk maradnak majd, de ezután megérkezik a stabil 20-23 fokos áprilisi időjárás.