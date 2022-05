Újabb részletek láttak napvilágot Berki Krisztián haláláról: megszólalt Zacher Gábor is

Újabb információk láttak napvilágot Berki Krisztián tragikus halálának körülményeivel kapcsolatban. A szívfacsaró legújabb hírek szerint kislánya találta meg a 41 éves celeb élettelen testét. A haláleset lehetséges okairól pedig már Zacher Gábor toxikológus is megszólalt

Péntek hajnalban elhunyt Berki Krisztián celeb, influenszer, egykori futballkapus. Az RTL Klub ezután behatóan foglalkozott a híresség halálának körülményeivel és Fókusz című műsorukból, valamint Zacher Gábor, a csatornának tett nyilatkozatából számos eddig ismeretlen részletre derült fény a híresség tragikus halálával kapcsolatban.

A 41 éves sztár 9. kerületi lakásához péntek reggel hívtak mentőautót, és a környéken délelőtt számos rendőrautó is helyszínelt, aztán a társasház előtt megjelent egy temetkezési autó is. A nyomozás miatt a lépcsőházat lezárták és csak azokat engedték be, akik ott laknak. A helyszínen kábítószergyanús anyagokat is találtak, emiatt büntetőeljárás indul.

Lánya talált rá Berki Krisztiánra a tragikus reggelen

A műsor információi szerint Berki Krisztián halálát szívmegállás okozta, holttestére pedig 8 éves kislánya, Nati talált rá, amikor reggel felébredt, a gyermek ezután azonnal riasztotta édesanyját Hódi Pamelát.

Krisztián férj, és két gyermek édesapja volt, második kislánya még csak fél éves. Házassága az elmúlt hónapokban megromlott, így az év elején felesége megkérte, hogy költözzön el közös otthonukból, amíg dolgoznak kapcsolatukon.

Berki nem csak tévés celebkedéseiről volt híres. Folyamatos botrány övezte az életét, ami miatt többször is a bíróságon kötött ki. Első gyermeke édesanyjának, Hódi Pamelának visszamenőleg több mint 1 millió forint gyerektartással tartozott. Pamela az eredeti megállapodásban egyébként lemondott volna a pénzről, kapcsolatuk mégis odáig fajult, hogy bírósági ügy lett belőle, ahol a jogerős ítélet havi 80 ezer forintban állapította meg a gyerektartás összegét. Pamela sosem beszélt a nyilvánosságnak Berki Krisztiánnal való kapcsolatáról, amivel leginkább közös kislányukat, Natit védte - hangzott el a Fókuszban.

Berki Krisztián bevallotta, hogy szteroidokat használt

Berki Krisztián soha nem rejtette véka alá, hogy nem csupán a természetnek és kitartásának köszönheti figyelemre méltó izomzatát. A celebritás többször beszélt nyíltan szteroidhasználatáról. Az egyik legutóbbi alkalommal épp barátja Hajdú Péter műsorában, ahol arról is őszintén vallott, hogy a szteroidhasználat már libidójának is a rovására ment.

Könnyen elképzelhető, hogy a sztár szívét is ezek viselték meg annyira, hogy az a végzetes éjszakához vezessen. A halál lehetséges okairól a csatornán Zacher Gábor is megszólalt.

Berki Krisztián és a szteroidok: Zacher Gábor is megszólalt a szerhasználatról

Berki haláláról korábban többek között az édesanyja is nyilatkozott, aki szerint a celeb "nem volt beteg, nem volt semmi baja". Most az RTL Klub híradója Zacher Gábort is szóra bírta a tragédiával kapcsolatban. A sztártoxikológus azt mondta, hogy hosszú távon bizonyos, hogy a testépítéshez hasznát szerek hosszú távon növelik a szívleállás kockázatát.

Ezeknek a szereknek nem csak akut hatásuk van, hanem tartós szedés esetén a szív izomzatára ezek azért nem pozitív irányban hatnak. A szívizomzat is megnövekszik, de nem funkcionalitásában

- nyilatkozta a csatornának Zacher Gábor.

Berki Krisztián halála sokakat megdöbbentett, többek között Hajdú Pétert is, aki első tévés beszélgetésük alatt kedvelte meg az akkor még a fradival kapcsolatos zűrös ügyeiről ismert hírességet.

Berki 2005-ig a Ferencváros játékosa volt, majd 11 mérkőzés után felhagyott sportkarrierjével, étteremben is dolgozott, később motorkereskedése is volt, ezután lett a fradi klubigazgatója, majd indult el médiakarrierje is. Számtalan csatornán szerepelt vendégként és műsorvezetőként is. Két házasságából két gyermeke született.