Berki Krisztián pénzügyei: két kézzel szórta a vagyonát, lesz öröksége?

A ma reggel, tragikus körülmények között elhunyt Berki Krisztián köztudottan két kézzel szórta a pénzt: milliókat költött ingekre, órára, autóra és luxus nyaralásra. Mindeközben egy kisebb vagyonnal tartozott többeknek: adótartozása volt, és sűrűn feledkezett meg a gyerektartás fizetéséről, vagy akár arról, hogy kifizesse az alkalmazottakat. De mit is hagyott így özvegyére, és az árva gyerekeire?

41 évesen elhunyt Berki Krisztián, akinek a halálhírét nem rég nem csak a rendőrség, de felesége Berki Mazsi is megerősítette. Bár az idegenkezűséget a helyszínelők még reggel kizárták a BRFK mégis közigazgatási eljárásban vizsgálja a volt kapus halálának ügyét. Még semmi biztosat nem lehet tudni a halál okáról, de a rendőrség kábítószergyanús anyagokat talált a helyszínen, illetve több helyről felmerült az öngyilkosság lehetősége is.

A reggel elhunyt sztár sose volt híres arról, hogy spórolós lett volna. Sőt, kifejezetten híres volt arról, hogy kifejezetten nem bánt jól a pénzzel: sokszor elfelejtett adót és gyerektartást fizetni, miközben csak úgy szórta a pénzt mindenre. Jogosan merül fel ilyenkor a kérdés, hogy mi marad az árván maradt gyerekekre és özvegyére, Berki Mazsira.

Óriási összegeket költött el ingekre

Rengeteg pénzt szórt el még élete során fehér ingekre Berki Krisztián. Az ugyanis egy dolog, hogy kézzel készült, luxusholmikat vett fel csak a volt focista, de ezt kiegészítette azzal, hogy egy inget csak egyszer volt hajlandó felvenni.

60 és 100 ezer forint között vannak ezek a kézzel készült, minőségi ingek. Ha ezt beszorozzuk az év minden napjára, 20 millió körüli nagyságrendről beszélünk. Szóltam a feleségemnek, hogy ezt az összeget tegye félre. Ő gondoskodik arról is, hogy miután egyszer felvettem egy inget, annak mi lesz a sorsa

– nyilatkozta Berki még 2019-ben.

Luxusautót vett, de a gyerektartásról megfelekezett

Kevesen engedhetik meg maguknak Magyarországon, hogy autót vegyenek a gyereküknek, pláne nem egy potom 100 milliós 911-es Porschét. Ráadásul Berki Krisztián ezt az akkor mindössze másfél éves kislányának vette meg. Persze szegény kislány és édesanyja nem mentek sokra az autóval, amit egyszer majd megkap a gyerek, ha az egykori Fradi-vezér nem igazán szeretett gyerektartást fizetni.

Egy héttel ezelőtt, április végén derült ki ugyanis, hogy Krisztiánnak egy jogerős végzés szerint 1,39 millió forintot kéne fizetnie Tóth-Hódi Pamelának az elmaradt gyerektartások miatt. Ezen felül pedig a bíróság azt is megállapította, hogy havi 80 ezer forint illeti meg Pamelát, hogy kiegészítse Nati, közös gyerekük alapvető kiadásait, számolt be a Blikk még korábban.

Nem csak volt párjának tartozott

De nem csak Pamelának tartozott százezrekkel a celeb: április közepén, nem sokkal a gyerektartási per előtt derült ki, hogy lakberendezőjét is elfelejtette kifizetni Berki. A Blikk értesülései szerint a sportoló azt a házat tervezte átalakítani, amit még az Édes életből ismerhetünk. a történet szerint korábban a pár azon a környéken lakott és szerettek volna visszaköltözni oda 2020-ban. Ekkor bukkantak rá Mazsiék ajánlatára, hogy 180 ezer forintért kiadó a lakás.

A ház viszont ekkor már legalább egy éve lakatlan volt és borzalmas állapotok uralkodtak benne, így a lakberendező pár és Berkiék kötöttek egy egyezséget, miszerint a lakást felújítják, cserébe 12 vagy 16 hónapig rendelkezhetnek az ingatlannal. Azaz beköltözhetnek, vagy kiadhatják azt, viszont amennyiben nem teljesül ez a feltétel minden ledolgozott napért 80 ezer forintot kell fizetniük.

Berkiék azonban nagyon nem szerették volna teljesíteni a szerződésben foglaltakat, pedig nekik kellett volna fizetniük a felújítási költségeket: mindig találtak valami kifogást arra, hogy miért nem tudják most kifizetni a szükséges alapanyagokat, holott az ő igényük szerint volt minden kialakítva. Berki ízlése pedig nem volt olcsó: 10-20 millió forint lett volna csak a felújítás. Végül a lakberendező pár se a pénzüket nem látta soha, se nem költözhettek be a házba. Ráadásul még nekik is kellett kölcsönt felvenniük, amit Berikék sose adtak meg.

Sokszor már Berki Mazsi is kiakadt férje költekezésén

Még korábban mesélte Mazsi, hogy nehezen tudja elviselni, hogy férje ennyire rosszul bánik a pénzzel. Berki maga büszkélkedett még korábban, hogy amikor megismerkedtek Mazsival a nőnek csak egy kis autója volt. De a focista ezt nem tudta elviselni, így vett inkább neki egy 20 milliós sportkocsit. És ez még csak a hab volt a tortán: a legenda szerint korábban Berki kétmillió forintnyi kézpénzt hordott magánál mindig, de az utolsó éveiben se indult el kevesebbel mint 40-50 ezer forint.

Ha a párizsi kiruccanásunk rajta múlik, akkor az hétszázezer forint helyett hárommillióba fájt volna. De számtalan ehhez hasonló, hétköznapi eset is van, amikor muszáj rápirítanom, hogy ne szórja két kézzel a pénzünket

– mesélte még korábban Mazsi, aki eladta saját válalkozását, hogy Berki cégébe tudjon fektetni.