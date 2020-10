Minden pörkölt recept egy helyen: marha pörkölt, gomba pörkölt, vaddisznó pörkölt és csirke pörkölt

A pörkölt milyen húsból készül? Vaddisznó pörkölt, gomba pörkölt és marha pörkölt recept: Mennyi hús kell egy főre pörkölt főzéshez, mi a különbség a pörkölt és a paprikás között?

A magyarok nagy kedvence, a pörkölt olyan étel, amit egész évben, bármilyen alkalomra elkészíthetünk, családunk, vendégeink mindig szívesen fogyasztják azt. A pörkölt készülhet bográcsban szabadtűzön, de egy aprócska fazékban, tűzhelyünkön is megfőzhetjük azt: ha jól eltaláljuk az adagokat, a pörkölt garantáltan nagyon finom lesz!

A pörkölt milyen húsból készül? Hallottunk már a paprikás csirkepörkölt, a marha pörkölt, a vaddisznő pörkölt elkészítéséről is, ám, ha eddig nem tudtad, elárulunk egy titkot: a pörkölt receptnek létezik egy vegetáriánus verziója is, a gomba pörkölt, ami ugyanolyan ízletes és laktató, mintha húsból készítenénk azt. Cikkünkben leírjuk a legismertebb pörkölt receptek elkészítésének útjait, hogy az összes húsféle (és gomba) kedvelői megtalálhassák kedvenc pörkölt receptjüket, sőt, megválaszolunk néhány olyan alapkérdést is, mint: mi a különbség a pörkölt és a paprikás között, 1 adag pörkölt hány dkg (mennyi hús kell egy főre pörkölt készítéshez)!

#1 Marha pörkölt

A marha pörkölt hozzávalói

1,5 kg marhalábszár vagy marhanyak

2,5 dl száraz vörösbor

3 ek disznózsír vagy olaj

3 fej vöröshagyma

2 db tv paprika

2 db paradicsom

4 gerezd fokhagyma

4 ek őrölt pirospaprika

2 db babérlevél

1 tk köménymag

½ szárított erőspaprika

só, bors

víz

A marha pörkölt recept elkészítése

1. A marha pörkölt előkészületeként tisztítsuk meg a húst, majd vágjuk fel közepes méretű kockákra. Pucoljuk meg a hagymákat és a zöldségeket, mindent aprítsunk finomra.

2. A zsíron dinszteljük meg a hagymát egy kevés sóval, majd adjuk hozzá a fokhagymát, a paradicsomot és a paprikát.

3. A pörkölt lecsós alapjának elkészültével hozzáadjuk a húst, és fehéredésig főzzük, gyakran keverjük. Ekkor adhatjuk hozzá a fűszereket, majd öntsük fel vízzel. Főzzük 1 órán keresztül, kevergessük, és ha a marha pörkölt elfőtte a levét, pótoljuk azt.

4. 1 óra elteltével a marha pörkölt már igényli a bort: ezután kóstolgassuk folyamatosan, míg a pörkölt teljesen meg nem puhul.

5. A marha pörkölt akkor készült el, ha a szaft sűrű, barna, a hús pedig puha, ám nem főtt szét.



Marha pörkölt recept Marha pörkölt recept

1 adag pörkölt hány dkg húst jelent?

Ahhoz, hogy egy felnőtt jóllakjon, minimum 20-25 dkg hússal kell számolnunk.

#2 Csirke pörkölt recept

A csirke pörkölt hozzávalói

2 db egész csirkecomb

2 db csirkeszárny

1 db egész csirkemell (csontos)

3 ek olaj

2 db vöröshagyma

2 db tv paprika

2 db paradicsom

3 gerezd fokhagyma

4 ek őrölt piros paprika

só, bors ízlés szerint

víz

A csirke pörkölt recept elkészítése

1. Aprítsuk fel a hagymát, a paradicsomot és a paprikát, majd készítsük el a pörkölt lecsós alapját: dinszteljük meg a hagymát egy kevés sóval az olajon, majd adjuk hozzá a zöldségeket, a fokhagymát és főzzük puhára.

2. Adjuk a pörkölt alapjához a csontos húsdarabokat egyben, vagy ízületeire szedve, sózzuk, borsozzuk, kevergessük kifehéredésig, majd adjuk hozzá az őrölt pirospaprikát bőségesen.

3. Egy pohár vízzel felöntve, lefedve főzzük minimum 1 órán át, időnként megkeverve. Ha nagyon elfőtte a levét, vagy bőlével szeretjük, adjunk hozzá még vizet!



Paprikás csirke pörkölt nokedlivel Paprikás csirke pörkölt nokedlivel

Mi a különbség a pörkölt és a paprikás között?

A hagyományos csirke pörkölt tejföl nélkül készül, míg a csirkepaprikás levébe a pörkölt recept elkészítésének végén egy kis tejfölös habarás is kerül - ugyanez a helyzet a gombapaprikás esetében is. Mindkét verzió nagyon finom!

#3 Vaddisznó pörkölt

A vaddisznó pörkölt hozzávalói

1,5 kb vaddisznó (vagy házi disznó) comb

3 db hagyma

3 db paradicsom

3 db tv paprika

4 gerezd fokhagyma

3 db babérlevél

2 ek disznózsír

1 ek kömény

1 tk majoránna

4 ek őrölt fűszerpaprika

½ szárított csípőspaprika

só, bors ízlés szerint

víz

A vaddisznó pörkölt recept elkészítése

1. Készítsük el a vaddisznó pörkölt lecsós alapját: a zsíron dinszteljük meg a finomra aprított hagymát egy kevés sóval, majd adjuk hozzá az aprított paradicsomot, paprikát, csípős paprikát, fokhagymát és főzzük puhára.

2. Aprítsuk a megtisztított, megtörölgetett húst kockákra, majd adjuk a lecsós alaphoz. Sózzuk, borsozzuk, kevergessük kifehéredésig, majd fűszerezzük a piros paprikával, köménnyel, majoránnával.

3. Egy kevés vízzel felöntve főzzük minimum 1,5-2 órán keresztül, időnként kevergetve! Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, ha a pörkölt igényli, ám paprikát utólag már ne tegyünk bele többet!



Vaddisznó pörkölt recept Vaddisznó pörkölt recept

#4 Gomba pörkölt

A gomba pörkölt hozzávalói

1,5 kg csiperkegomba

2 db vöröshagyma

2 db tv paprika

2 db paradicsom

3 gerezd fokhagyma

4 ek őrölt piros paprika

só, bors ízlés szerint

3 ek olaj

víz

A gomba pörkölt recept elkészítése

1. Készítsük el a gomba pörkölt alapját: egy kevés olajon dinszteljük meg a finomra aprított hagymát sóval, majd adjuk hozzá az aprított paradicsomot, paprikát, fokhagymát és főzzük puhára.

2. Hámozzuk meg a gombafejeket, majd karikázzuk fel őket egyforma, vékony szeletekre. Borítsuk őket a lecsós alaphoz, sózzuk, borsozzuk, paprikázzuk, majd kevergessük addig, míg a gomba össze nem esik.

3. Egy kevés vízzel felöntve főzzük készre kb. 30 perc alatt.



Gomba pörkölt recept Gomba pörkölt recept

A pörkölt mellé mi illik?

Bármelyik pörkölt elkészítését is választottuk, tálaljuk azt friss, puha kenyérrel vagy tésztával. Kifejezetten ajánljuk a pörkölt mellé a nokedlit!

Címlapkép: Getty Images