Maradj otthon, nézzél tévét: ezek az új filmek, sorozatok jönnek a héten az HBO GO-n

A jelenlegi járványhelyzetben még a csapból is az folyik, hogy lehetőleg mindenki maradjon a négy fal között, még véletlen se menjen ki, legyen otthon, maradjon otthon, stb. hiszen ezzel tehet a lakosság legtöbbet azért, hogy a koronavírus lassabban terjedjen és a lehető legnagyobb kárt okozza. Azok közül, akik okosan-ügyesen megfogadják ezt a tanácsot, sokan azzal ütik el a lakásban töltendő kényszeridőt, hogy sorozatoznak vagy filmeznek. Mutatjuk, mit néznek a négy fal között rekedt magyarok ezen a héten.

HBO GO műsora - új filmek, sorozatok

Hétfőn a sorozatepizódok közül érkezik a Westworld harmadik évadának következő része (s3e2), illetve a Fekete hétfő második évadának második epizódja (s2e2). Új filmek is kerülnek ma az online tékába, méghozzá két romantikus dráma: nézhető hétfőtől a Végtelen (Not the end) és a Kisasszonyok is. Vigyázat! Ez a kisasszonyok méh az 1994-ből való adaptáció, nem a Greta Gerwig-féle legújabb változat. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem érdemes megnézni, sőt ajánlott, amíg várni kell, hogy az új is kijöjjön DVD-n vagy online.

Kedden sok sorozat jelentkezik új résszel: jön az Összesküvés Amerika ellen új epizódja (s1e2), a Roswell: New Mexico 2. évada, a Batwoman új epizódja (s1e16). a Bezzegszülők új része (s1e5), és a Hazug története is folytatódik (s2e4). Természetesen holnap is lesznek új filmek is a tékában, hogyha egy harmincas fiatal egzisztenciális és magánéleti válságán szeretnénk szórakozni, megnézhetjük Reisz Gábor Rossz versek című filmjét. Az önsajnálat mocsarában dagonyázó főszereplő drámájának tükrében átértékelhetjük a járványt megelőző problémáinkat, amelyek talán akkor még irtó hatalmasnak tűntek.

Hogyha kevésbé könnyed filmre vágyunk, akár megnézhetjük Martin Scorsese klasszikusát, a Taxisofőrt is Robert De Niróval, Jodie Fosterrel, és Harvey Keitellel.

Szerdán a Csodatévők: Sötét középkor második évadából nézhetjük meg a legújabb epizódot. Kicsiknek és kicsit nagyobbaknak is pár órás kikapcsolódást nyújthatnak az újonnan - kát vagy több héttel a tervezett premier előtt - felkerülő animációs filmek, mint A LEGO-kaland 2. vagy a Verdák 1. és 2. Nosztalgiázók és gyermekek most megnézhetik a Disney-klasszikus Herculest (1997) is. Nem is tűnt fel eddig, mennyire hiányzott már nekünk Pech és Pánik!

Csütörtöktől megtekinthatő a Devs, illetve a Dave című sorozatok első évadának 5. epizódja. Aki egy jó kis kalandfilmre vágyik, Nicholas Cage gondoskodik a hét második felében a szórakozásáról, jön A nemzet aranya, de ha van szabad 3 óránk, akkor a Volt egyszer egy vadnyugatot is elindíthatjuk, Charles Bronson és Henry Fonda egy időre elfelejtethetik velünk a járványhelyzetet.

Pénteken jön a Legacies (s2e16) és és a Jobb idők (s4e5) új epizódja. Felkerül a streaming platfromra továbbá egy dokumentumfilm is, a Kill chain: kiberháború az amerikai választásokon is, melyben alkotók annak járnak utána, mennyire biztonságos a választásoknál alkalmazott informatikai technika, és feltárják, mennyire védett a külső behatolásoktól a szavazási rendszer. A 2016-os elnökválasztás tapasztalatai alapján látható, a 2020-as választás is veszélyben van, léteznek veszélyes programok a rendszer egyes részeinek megzavarására, a választó névjegyzéktől kezdve a szavazólapokig.

Jön pénteken a Hét élet című dráma is: a főszereplő, Ben Thomas múltjában sötét titkok lappanganak, régi bűne emléke kínozza. A férfi elhatározza, ha már az ő élete tönkrement, legalább másokén próbál segíteni. Kiszemel hét ismeretlent, akik sem egymás, sem az ő létezéséről nem tudnak. Miközben igyekszik a homályban maradni, mindent megtesz annak érdekében, hogy a hét kiszemelt életét jobbra fordítsa. Ám hiába a tökéletes terv, a számításba hiba csúszik. Ben beleszeret a hét kiválasztott egyikébe, Emilybe, a gyönyörű, szívbeteg nőbe. Döntenie kell, hogy felfedi-e a titkát, még akkor is, ha ezáltal fel kell adnia a tervét.

Szombaton A kenderfutár jelentkezik új epizóddal (s4e8) és a Válaszcsapás új része (s7e7) is elérhetővé válik. A könnyed esti szórakozásról Bruce Willis gondoskodik: felkerül a tékába a Hudson Hawk. "Nyuszi, golyó!" A hétvégén sem maradunk Nicholas Cage nélkül, A varázslótanonc című fantasy kalandfilmben a régiségkereskedő, amúgy varázsló Balthazar Blake egy középiskolás fiú Dave útját egyengeti a varázslóvá válás rögös útján, ugyanis szerinte a srác a nagy Merlin leszármazottja. Felfogadja tanoncnak, hogy majd a segítségével felveszi a harcot a New Yorkot fenyegető ősi ellenségével, Maxim Horvath-tal.

Vasárnap az időtöltésről két dráma: az életrajzi ihletésű Colette, valamint az Arany kijárat gondoskodnak. Ez utóbbiban a levéltáros Nick történetét követhetjük, aki biztos egzisztenciával él egy kis brooklyni lakásban, és archiválási projekten dolgozik az apósának. Hamarosan megérkezik Ausztráliából a húszegynéhány éves Naomi, hogy segítsen Nicknek ebben a szemeszterben. A fiatal nőnek Buddyn kívül nincsenek ismerősei a városban, a férfi, akivel laza családi kapcsolatban áll, zenei producer és a szomszédságban él. A néhány hónap alatt, amit Nick, Buddy és a családja közelében tölt, megzavarja a két háztartást összetartó kényes egyensúlyt.

Mindenkinek kellemes otthonmaradást, sorozatozást, filmezést kíván a Pénzcentrum!

