Jól sikerült Dúró Dóra darálása: a sikerlisták élén a Meseország mindenkié!

Meseország mindenkié címmel jelent meg egy nagy port kavaró mesekönyv a Labrisz gondozásában. A kiadványt Dúró Dóra országgyűlési képviselő a múlt héten bedarálta, majd azonnal a sikerlisták élére ugrott.

"Ha nincs ez a felhajtás, lehet, észre sem vesszük és sose rendeljük meg. Így azonban..." - százával, ezrével ömlenek az ehhez hasonló kommentek egy olyan könyv kapcsán, ami gyerekekről szól, gyerekeknek, kicsit azonban talán másképp, mint megszokhattuk, jól bizonyítja azonban, hogy a negatív reklám gyakran sokkal hatásosabb, mint a célzott marketing.

Napok óta egy gyerekkönyvtől hangos a közösségi média, pontosabban a körülötte kialakult indulatoktól. Még a múlt héten egy országgyűlési képviselőnél, Dúró Dóránál annyira kiverte a biztosítékot a Meseország mindenkié című gyermekkönyv, hogy nyilvánosan iratmegsemmisítette a kiadványt, amiről addig gyakorlatilag a mainstrem médiában hallani sem lehetett. "A kötetben tizenhét kortárs szerző friss meseátiratai szerepelnek modern környezetben, kisebbségi és hátrányos helyzetű hősökkel. A szerzők között vannak népszerű és kevésbé ismert írók is. A mesék azokat is megszólítják, akik nehezebben találják a helyüket a világban. Megerősítenek abban, hogy bár nem vagyunk egyformák és különböző utakat járunk be, de ha megérkezünk, a kapu mindannyiunk előtt nyitva áll" - olvasható a szinapszisban.

A könyvzúzásnak aztán hamar híre ment, rengetegen megosztották a videót, saját üzeneteikkel, kommentárjaikkal kiegészítve.



Forrás: Instagram Forrás: Instagram



És persze nem csak képeket osztogattak az emberek a közösségi oldalakon, de cselekedtek, azaz vásároltak is. Az országgyűlési képviselő tette tehát rengeteg szülőnek, nagyszülőnek és leendő szülőnek keltette fel az érdeklődését, olyannyira, hogy el is kapkodták a mesekönyvet, mely ezután rekordsebeséggel ugrott a sikerlisták élére. Jelenleg a Book24 oldalán a legnépszerűbb kiadvány, csak előrendelést lehet leadni rá, a Líra sikerlistájánakpedig a 6. helyén áll. A Massolit könyvsbolt azt közölte a Facebook oldalán, hogy a zúzás után két nappal elfogyott az összes példány, után kellett rendelniük.

De mit is utálunk?

A képviselőasszony Instagram oldalán már nem érhető el a videó, melyben megsemmisítette a könyvet, de ránk marad hagyatékokból tudjuk, hogy a "homoszxuális propagandától" félti a gyermekeinket. Érdemes azonban tudni, hogy a mesekönyvnek nagyjából csak az egyötöde LBTQ tematikájú, a többi történet pedig az örökbefogadással, a sokféle családi modellel, fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozik, de szó van benne elvált szülők gyermekéről, fogyatékossággal élőről, egyedülálló szülő gyermekéről, mélyszegénységből, bántalmazó családból érkező és örökbefogadott gyerekről. Ők azok, akik valamilyen stigmatizált vagy kisebbségi csoporthoz tartoznak.

Negatív reklám: óriásit robban a zúzósbomba

A könyv körüli zűrzavar csodálatosan leképezi a másággal és annak elfogadásával kapcsolatos társadalmi viszonyokat, ám legalább ennyire érdekes, hogy valójában mi is történt ezzel a termékkel a hazai piacon?

Gyakran találkozhatunk azzal a trükkel, mikor tudatosan olyan formát választanak a reklámozásnak, ami valamilyen negatív felhanggal jelentkezik. Ha a Meseország esete nem is a negatív reklám tipikus példája (hiszen nem történt "baki": nem csalta el a főkönyvelő a cég bevételét, nem hamisítottak emissziós eredményeket, sőt, még csak a kövér nőket sem döngölték a földbe), mégis óriásit robbant egy alapvetően lejárató szándékú cselekedet. Itt azonban nem a kiadó, nem a pr ügynökség választotta a formát, ekkora érdeklődésre azonban talán álmaikban sem számítottak.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése megdöbbenve értesült róla, hogy a Magyar Országgyűlés egy képviselője nyilvánosan megsemmisített egy könyvet - pusztán azért, mert nem értett egyet annak tartalmával. Minden könyv kritizálható, ezt egy politikus a legszélesebb nyilvánosság előtt bármikor megteheti. A politikai célú könyvrombolás azonban Magyarország és Európa legszégyenletesebb történelmi emlékei közé tartozik. Nem egyszerű véleménynyilvánítás, hanem közösségvállalás a náci könyvégetők és a kommunista könyvzúzdák örökségével. El a kezekkel a könyvektől! Mint ahogy azt a történelem már számos esetben bizonyította, a negatív reklám az esetek többségében növeli a termékeladást, bevételt hoz és nem veszteséget.

Az ilyen és az ehhez hasonló megnyilvánulások, melyek egy termék ellehetetlenítését tűzik ki célul, gyakran érik el azt a pontot, amikor visszafordulnak, és az emberekben már sokkal inkább pozitív hatást keltenek.

Egy könyv megsemmisítése pedig pláne érzékeny téma nem csak ezen a vidéken, de az egész világon, hiszen valamiféle elnyomás tudata, képzete, emléke kapcsolódik hozzá.

(Címlapkép: MTI/Komka Péter)