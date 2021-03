Így szakad ketté a hazai lakáspiac: brutális különbségek a vidéki lakásárakban

Bár a koronavírus-járvány még rövid távon bizonytalanságokat okoz a lakáspiacon, az új építésű lakásokra komoly élénkülés vár, de tarolnak az új építésű házak is - derül ki egy friss elemzésből.

Pontokban a legfontosabb piaci aktualitások:



Felpörgetheti a családi házak építését az a márciusi rendeletmódosítás, ami alapján a használatbavételi engedély megszerzéséhez csak 2022 második felétől kell csak megfelelni a szigorúbb energetikai előírásoknak.

Az eladó új lakások kínálata már eddig is jelentősen bővült a kedvezményes 5 százalékos áfa újbóli bevezetésének köszönhetően, idén 23 százalékos növekedés következett be éves összevetésben.



A kereslet is megugrott: 2021-ben majdnem háromszor annyi érdeklődés érkezett új építésű lakóingatlanok iránt, mint egy évvel korábban. Különösen a házak iránti érdeklődés élénkült, éves szinten 228 százalékkal.



A koronavírus-járvány is alaposan átrendezte a keresleti oldalt mivel 2021 az első olyan év, amikor több érdeklődést regisztráltak eladó új házak iránt a társasházi lakásokhoz képest.

Arra számítani lehetett, hogy a kedvezményes lakásépítési áfa 2021-től történő újbóli bevezetése lendületet ad a piacnak. Első körben a kínálat kapott lökést, az 5 százalékos áfakulcs bevezetéséről szóló tavaly szeptemberi bejelentés előtt kevesebb mint 5700 új lakás szerepelt az ingatlan.com kínálatában, míg idén márciusban már több mint 6800 lakóingatlan volt a palettán. Ez egyébként a tavaly márciusi szinthez képest 23 százalékos bővülést jelent

- vélekedett Balogh László. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, a több mint 18 ezer hirdetés adatainak feldolgozásával készített elemzésre hivatkozva hozzátette, hogy

az újlakás-építéseknek további lendületet adhat egy rendeletmódosítás is, amely szerint 2021 június 30-a helyett 2022 június 30-án lépnek életbe a szigorúbb lakásenergetikai szabályok. Ennek köszönhetően a családi házak egy része akár olcsóbban is megépülhet az új határidőig, ami az árakra is kedvező hatást gyakorolhat a vevők szempontjából.

Jól látszik a karanténhatás



Az új lakások kínálatának növekedése mellett a kereslet élénkülése is jelentős. Idén majdnem háromszor annyi érdeklődés érkezett új lakóingatlanokra mint egy évvel korábban. A keresleti oldal felfutása leginkább a családi, iker- és sorházaknak köszönhető, mivel 2021 az első olyan év, amikor több érdeklődés érkezett új építésű házakra mint társasházi lakásokra.

Balogh László ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a családi házak népszerűségéhez nagyban hozzájárulnak az év elején bevezetett extra családtámogatások és a koronavírus-járvány miatti karanténhatás is. Az ingatlanpiaci szakértő szerint ugyanis új lakóingatlan vásárlását tervezők közül egyre többen szeretnének kertet vagy udvart is az új otthonukhoz.

Hol, mennyiért kínálják?



Az alábbiakban azt mutatjuk, hogy a különböző nagyvárosokban mennyi volt március közepén az új építésű társasházi lakások és házak átlagos négyzetméterára a kínálati piacon:

Budapesten 895 ezer forintot,



Debrecenben 665 ezer forintot,



Székesfehérváron 652 ezer forintot,



Kecskeméten 619 ezer forintot,



Pécsen 605 ezer forintot,

Győrben 514 ezer forintot,

Szombathelyen 494 ezer forintot,

Tatabányán 433 ezer forintot,

Nyíregyházán pedig 412 ezer forintot tett ki.



Az újlakás-piac keresleti és kínálati oldala a következő néhány évben aktív maradhat, mivel jövő év végén lejár az ötszázalékos áfakulcs alkalmazásának egyik fontos határideje. Csak azokat az új lakóingatlanokat lehet 2026 végéig kedvezményes áfával értékesíteni, amelyek 2022 végéig építési engedélyt kaptak. Balogh László szerint az otthonteremtési támogatásokkal együtt ez azt eredményezheti, hogy a 2020-as évek közepére évente akár 30-35 ezer új lakás is megépülhet.

Címlapkép: Getty Images