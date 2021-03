Hogyan készül a madártej? Eredeti madártej recept, madártej szelet, madártej torta

Mi az a madártej és miért madártej a neve? Mutatjuk, hogyan készül a madártej szelet és a madártej torta, illetve mi a madártej recept titka. Miért esik össze a madártej habja?

A madártej kifejezetten népszerű, hűsítő édesség nem csak a gyerekek, de a felnőttek köreiben is: lágy és könnyed habja, kellemes vaníliás sodója olyan finom, hogy vendégeink garantáltan repetát fognak kérni belőle! Na de hogyan készül a madártej és miért olyan könnyű elrontani annak ellenére, hogy egy hihetetlenül egyszerű ételről van szó? Cikkünkben leírjuk, hogyan történik a klasszikus madártej recept készítése, illetve hogyan készül a madártej torta és az ínycsiklandó madártej szelet! Arra is fényt derítünk, miért madártej a neve ennek a fenséges desszertnek!

Mi az a madártej? Miért madártej a neve?

A madártej egy francia eredetű desszert, amit két összetevő harmóniája tesz különlegessé: a tojásfehérjéből készült habgaluska és a vaníliás, tojássárgáját tartalmazó tejsodó. A madártej, mint étel a 17. századi Franciaországból származik, ahol kezdetben sós vajat használtak az elkészítéshez és csak a tányéron édesítették. A desszert a mai formáját valamikor a 19. században nyerte el, azóta számos országban készítik különféle verzióját, piskótás süteményét, tortáját. Az, hogy miért madártej a desszert magyar neve, senki sem tudja (Amerikában például "floating island"-nek hívják, ami annyit jelent, hogy úszó sziget), valószínűleg egy nem létező ételt takaró kifejezés, vándorkifejezés kapcsolódott az évek során az ételhez.



Klasszikus madártej habgaluskával tálalva

1. A kalsszikus madártej recept

Az eredeti madártej receptje - habár a madártej mind ízében, mind állagában egyedi - valójában nagyon egyszerű étel: könnyed tojáshabból és tejsodóból áll, amit akkor ronthatunk el, ha "túlfőzzük" a tojást, vagy összeesik a tojáshab galuska. Nézzük, hogyan készül a madártej és hogyan ronthatjuk el azt!

A madártej hozzávalói

4 db tojás

8 dl tej

2 ek porcukor

1 db vaníliarúd

70 g cukor

1 csipet só

A madártej recept elkészítése

1. Óvatosan válasszuk szét a tojások fehérjét és sárgáját, majd öntsük őket külön tálkákba.

Óvatosan válasszuk szét a tojások fehérjét és sárgáját, majd öntsük őket külön tálkákba. 2. Kezdjük el habverő segítségével felverni a tojásfehérjét a csipet sóval, majd folyamatosan adagoljuk hozzá az összesen 2 evőkanálnyi porcukrot. Verjük teljesen keményre.

Kezdjük el habverő segítségével felverni a tojásfehérjét a csipet sóval, majd folyamatosan adagoljuk hozzá az összesen 2 evőkanálnyi porcukrot. Verjük teljesen keményre. 3. Öntsük a tejet egy lábasba, adjuk hozzá a vaníliarúd kikapart magjait, majd forraljuk fel. Egy evőkanállal szaggassuk bele a tojáshabot. Főzzük 2-3 percen keresztül, majd óvatosan fordítsuk meg és főzzük meg ugyanígy a másik oldalát is.

Öntsük a tejet egy lábasba, adjuk hozzá a vaníliarúd kikapart magjait, majd forraljuk fel. Egy evőkanállal szaggassuk bele a tojáshabot. Főzzük 2-3 percen keresztül, majd óvatosan fordítsuk meg és főzzük meg ugyanígy a másik oldalát is. 4. Az újabb 2-3 perc leteltével vegyük ki a tojáshabgaluskákat a tejből. A tejet hagyjuk langyosra hűlni.

Az újabb 2-3 perc leteltével vegyük ki a tojáshabgaluskákat a tejből. A tejet hagyjuk langyosra hűlni. 5. A tojássárgákat egy csipet sóval és a kristálycukorral keverjük habosra, majd keverjünk el benne egy keveset a langyos tejből. Ezt követően keverjük hozzá az összes tejet, majd öntsük vissza a fazékba.

A tojássárgákat egy csipet sóval és a kristálycukorral keverjük habosra, majd keverjünk el benne egy keveset a langyos tejből. Ezt követően keverjük hozzá az összes tejet, majd öntsük vissza a fazékba. 6. Főzzük a madártej sodóját alacsony lángon addig, míg be nem sűrűsödik, majd hagyjuk hidegre hűlni. Tálaláskor tegyük a tejsodó tetejére a madártej habgaluskáit, amit előzőleg szintén lehűtöttünk.

Miért esik össze a madártej habja?

Miért van az, hogy gyermekkorunkban a madártej habja mindig könnyed volt és édes - másszóval tökéletes -, ám felnőttként egyszerűen nem sikerül a habgaluska elkészítése? Tipikusan olyan receptről van szó, ami a Nagyi konyhájából származik, ám felnőttként is szeretnénk átélni ugyanazt az ízélményt. Sok mindenkivel megtörténik, hogy összeesik a madártej kulcsfontosságú habja, vagy éppen folyós lesz, esetleg kemény, vizes hatású. Miért van ez? Miért esik össze a madártej habja?

A tökéletes madártej habnak számtalan titka van. Ha már többször is elrontottunk, de azt szeretnénk, hogy a hab kemény legyen és finom, a következő tanácsokat érdemes megfogadnunk: szobahőmérsékletű tojásfehérjével dolgozzunk, amihez adhatunk pár csepp citromlevet is, hogy stabilizáljuk. Ügyeljünk arra is, hogy a cukrot csak fokozatosan, a vége felé adjuk hozzá, véletlenül se akkor, amikor a tojásfehérje még folyékony állagú, illetve ne műanyag edényben verjük fel, hanem fém vagy üveg tálban. Figyeljünk oda arra is, hogy ne főzzük túl a madártej habját: ha kicsik a galuskák, elég 1-1 perc!

2. Madártej szelet recept

A madártej szelet az ikonikus madártej sütemény verziója, ami, habár piskótát is tartalmaz, ugyanolyan könnyed és abbahagyhatatlan, mint az eredeti desszert. Számtalan variációban elkészíthető, mi azt javasoljuk, az alapja legyen egy egyszerű vizes piskóta!

A piskóta hozzávalói

8 ek liszt

6 ek cukor

6 db tojás

6 ek víz

1 tk sütőpor

A madártej szelet krémjének hozzávalói

180 g margarin

100 g porcukor

4 dl tej

8 db tojássárgája

4 ek cukor

5 ek liszt

2 csomag vaníliás cukor

A madártej szelet tetejére

4 dl habtejszín

100 g reszelt csokoládé

A madártej szelet recept elkészítése

1. A madártej szelet piskótájának elkészítésével kezdjük: válasszuk szét a tojás fehérjét és a sárgáját. A sárgákat robotgép segítségével verjük habosra a cukorral, közben apránként adagoljuk hozzá a vizet (10-15 perc).

A madártej szelet piskótájának elkészítésével kezdjük: válasszuk szét a tojás fehérjét és a sárgáját. A sárgákat robotgép segítségével verjük habosra a cukorral, közben apránként adagoljuk hozzá a vizet (10-15 perc). 2. Verjük a fehérjét kemény habbá, majd óvatosan, keverőlapáttal, keverjük a cukros tojáshoz. Apránként keverjük a piskóta masszához az átszitált lisztet, vigyázva, ne törjük össze a habot!

Verjük a fehérjét kemény habbá, majd óvatosan, keverőlapáttal, keverjük a cukros tojáshoz. Apránként keverjük a piskóta masszához az átszitált lisztet, vigyázva, ne törjük össze a habot! 3. Süssük ki sütőpapírral bélelt sütőformában, előmelegített sütőben, alul-felül sütéssel, 180°-on, 15 percen keresztül. Sütés közben ne nyissuk ki a sütőt, különben összeeshet a piskóta! Villapróbával ellenőrizzük: ha késznek ítéljük, hagyjuk kihűlni!

Süssük ki sütőpapírral bélelt sütőformában, előmelegített sütőben, alul-felül sütéssel, 180°-on, 15 percen keresztül. Sütés közben ne nyissuk ki a sütőt, különben összeeshet a piskóta! Villapróbával ellenőrizzük: ha késznek ítéljük, hagyjuk kihűlni! 4. A madártej krémjéhez keverjük össze a tojássárgákat a cukorral és a vaníliás cukorral, majd adjuk hozzá a lisztet is. Sűrű kevergetés mellett főzzük föl ezt a keveréket a tejben, majd hagyjuk kihűlni.

A madártej krémjéhez keverjük össze a tojássárgákat a cukorral és a vaníliás cukorral, majd adjuk hozzá a lisztet is. Sűrű kevergetés mellett főzzük föl ezt a keveréket a tejben, majd hagyjuk kihűlni. 5. Keverjük össze a krém hozzávalói közül a margarint és a porcukrot alaposan, majd adjuk a kihűlt krémhez és keverjük homogénre. Ezzel a krémmel kenjük meg a madártej szelet piskótáját.

Keverjük össze a krém hozzávalói közül a margarint és a porcukrot alaposan, majd adjuk a kihűlt krémhez és keverjük homogénre. Ezzel a krémmel kenjük meg a madártej szelet piskótáját. 6. A madártej szelet tetejét tejszínhabbal fogjuk bevonni: verjük a 4 dl habtejszínt keményre, majd egyszerűen egyengessük el a vaníliás krémen. Végül, de nem utolsósorban reszeljünk rá csokoládét. Tálalás előtt tegyük a hűtőbe 2-3 órára.

3. Madártej torta recept

A madártej torta a madártej szelet újragondolt, extravagáns verziója: nagyszerű desszert születésnapra, évfordulóra vagy bármilyen alkalomra, amikor a család összeül!

A piskóta hozzávalói

8 ek liszt

6 ek cukor

6 db tojás

6 ek víz

1 tk sütőpor

A madártej torta krémjének hozzávalói

180 g margarin

100 g porcukor

4 dl tej

8 db tojássárgája

4 ek cukor

5 ek liszt

2 csomag vaníliás cukor

A madártej torta tetejére

4 dl habtejszín

100 g reszelt csokoládé

12 db eper

A madártej torta recept elkészítése

1. A madartej torta gyakorlatilag ugyanúgy készül, mint a fent leírt madártej szelet: Készítsünk egyszerű vizes piskótát, amit négyszögletű tepsi helyett kerek tortasütőformában sütünk ki, majd hagyjuk elhűlni.

A madartej torta gyakorlatilag ugyanúgy készül, mint a fent leírt madártej szelet: Készítsünk egyszerű vizes piskótát, amit négyszögletű tepsi helyett kerek tortasütőformában sütünk ki, majd hagyjuk elhűlni. 2. Készítsük el a madártej torta krémjét ugyanúgy, ahogy fent leírtuk, a habtejszínt pedig verjük fel.

Készítsük el a madártej torta krémjét ugyanúgy, ahogy fent leírtuk, a habtejszínt pedig verjük fel. 3. Vágjuk középen ketté a piskótát, majd kenjük mag a vaníliás krémmel vastagon, végül helyezzük rá a piskóta másik felét és oszlassuk el rajta a maradék madártejes krémet.

Vágjuk középen ketté a piskótát, majd kenjük mag a vaníliás krémmel vastagon, végül helyezzük rá a piskóta másik felét és oszlassuk el rajta a maradék madártejes krémet. 4. A torta tetejére nyomjunk a felvert habtejszínből magas habrózsákat, ezeken rendezzük el az egész vagy szeletekre vágott epreket, végül reszeljünk rá csokoládét. Tálalás előtt tegyük a hűtőbe 2-3 órára!

