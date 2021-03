Egyre több magyar jutna így lakáshoz, házhoz: úgy számolnak, így éri meg a legjobban

A koronavírus-járvány kirobbanásáig dinamikusan emelkedtek az ingatlanárak országszerte, ezért egyre többen kezdtek el érdeklődni a követelésből vagy végrehajtásból származó lakások iránt, melyekhez jóval a piaci ár alatt lehet hozzájutni. Zelei Péter, a Pasarét Immo Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy az embereknek a korlátozások miatt most több idejük van válogatni az ingatlanok között, ezért is választanak egyre többen az alternatív ajánlatok közül. Elmondta, hogy az ilyen üzletek az adósoknak is megtérülnek, mert tartozás nélkül tudnak új életet kezdeni.

A tavaly márciusban kezdődött koronavírus-járvány érezhetően megállította az ingatlanpiac szárnyalását, ugyanakkor ebben az időszakban sokan ismerték fel azt a lehetőséget, hogy a válságban éri meg igazán befektetni. Ahogy az emberek elkezdtek alkalmazkodni az új normálishoz, úgy kezdett ismét emelkedni az adásvételek száma, és megnőtt a kereslet a végrehajtás alatt álló ingatlanok iránt is.

Zelei Péter, a Pasarét Immo Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a követelésből vagy végrehajtásból származó lakásokhoz jóval a piaci ár alatt lehet hozzájutni, tehát ár-érték arányban jobban járnak a vevők. Példaként említette, hogy tavaly, nyár elején egy 45-60 négyzetméteres lakást akár 10-15 millió forintért is meg lehetett vásárolni ebben a formában, ma az átlagár valahol 16-17 millió forintnál van ezeknél a paraméterű, végrehajtás alatt álló ingatlanoknál. Összehasonlítva, ehhez képest a normál piacon 25-30 millió forintnál indulnak ezeknek a lakásoknak az árai.

Win-win-win helyzet

Az ingatlanszakértő arról beszélt, hogy cégük mindig a megegyezésre törekszik az adósokkal, és nem kilakoltatással oldják meg a problémákat. Még azelőtt próbálnak egy mindenki számára megfelelő ajánlatot kitalálni, hogy elérne az árverésre az adott lakás.

"A befektetők hajlandóak kifizetni a nyomott árat, így egy win-win-win szituáció alakul ki. Az adós tartozás nélkül tud új életet kezdeni, a végrehajtó hamar túlad a követelésén, a vásárló pedig olcsón tudott lakáshoz jutni. Különbség a hagyományos ingatlanpiachoz képest, hogy előre kell fizetni, és csak utána láthatjuk a lakást belülről. Ez egy jogi folyamat, amit semmilyen szinten nem lehet befolyásolni, lassítani vagy gyorsítani. Ez nagyban függ a végrehajtó válaszától is, ami a lezárások miatt akadozik" - magyarázta.

Zelei Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a járvány előtt három hónap volt a tranzakció átfutási ideje, ez ma már inkább fél év, de erre fel vannak készülve az ügyfelek is. Hozzátette azt is, hogy az eladásra kínált lakások az esetek 60-70 százalékában lakatlanok. Sok esetben előfinanszíroznak az adósnak, hogy albérletbe tudjon menni és leadja a kulcsot, esetenként pedig állapotmegőrzési szerződést íratnak alá velük.

Az adóst békén kell hagyni

A vállalat. becslései szerint a hitelmoratórium megszűnését követően sokan nem fogják tudni fizetni a törlesztőrészleteket, ezért még több ingatlan kerülhet végrehajtás alá. Zelei Péter elmondta, hogy a turisták kiesésével a korábban rövid távon, Airbnb-n keresztül kiadott lakások megüresedtek, ami egyfajta boomot fog eredményezni. Elmondta azt is: az, hogy egy ingatlanon bejegyzett végrehajtási jog van, nem teszi lehetetlenné annak a normál piacon való szabadon értékesítését.

Címlapkép: Getty Images