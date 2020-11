Az egyszerű és nagyszerű mákos guba recept: mákos guba torta, mákos guba hol kapható?

A makos guba recept egyszerű, ám a mákos guba torta már nagyobb kihívás! Ha a mákos guba recept nehéz, mutatjuk, mákos guba hol kapható, milyen a mákos guba étterem verziója?

A mákos guba a hagyományos magyaros desszertjeink közt is nagy kedvencünk: nem csak egyszerű, de laktató és tömény is, emiatt nem csak desszertként, hanem akár második fogásként is gondolhatunk rá, ha valami édes finomsággal szeretnénk egy zsírosabb húsételt kísérni. Cikkünkben mutatjuk, hogyan készül az egyszerű mákos guba recept és hogyan kell elképzelnünk a mákos guba továbbgondolt verzióját, a mákos guba tortát! Ha nem szeretsz sütemények készítésével bajlódni, arra is van megoldás: mutatjuk, a mákos guba hol kapható, milyen budapesti és vidéki éttermekben kell feltétlenül kipróbálnunk!

Az eredeti mákos guba recept

A mákos guba hozzávalói

6 db kifli

5 dl tej

25 dkg cukrozott darált mák

3 db tojássárgája

1 cs vaníliás cukor

1 ek vaj

A vaníliasodó hozzávalói

5 dl tej

1cs vaníliás cukor

1 ek liszt

3 ek kristálycukor

2 db tojássárgája

A mákos guba recept elkészítése

1. A kifliket karikázzuk fel és hagyjuk néhány órán át szikkadni.

1. A kifliket karikázzuk fel és hagyjuk néhány órán át szikkadni.

2. A tejet melegítsük meg egy lábasban. Ezalatt a tojássárgákat keverjük el alaposan a cukorral és a vaníliás cukorral, majd adjuk a meleg (nem forró!) tejhez. Keverjük őket simára, míg meg nem kapjuk az egységes, tojásos öntetet.

3. Vajazzunk ki egy tepsit vagy egy jénai tálat, majd helyezzünk rá egy réteg kiflit. Szórjuk meg cukrozott mákkal és öntözzük meg gazdagon a tejes öntettel. Rétegeljük addig, amíg a hozzávalók el nem fogynak - ha félünk, hogy nem jutott a léből mindenhova, kézzel is segíthetünk és még egyszer összeforgathatjuk.

4. 180°-ra előmelegített sütőben süssük 20-25 percen keresztül.



A vaníliasodó elkészítése

1. A mákos guba kísérőjeként felszolgált vaníliasodó készítése is egyszerű: keverjük ki a tojássárgáját a vaníliás cukorral és a sima cukorral, majd adjuk hozzá a lisztet és a tejet.

1. A mákos guba kísérőjeként felszolgált vaníliasodó készítése is egyszerű: keverjük ki a tojássárgáját a vaníliás cukorral és a sima cukorral, majd adjuk hozzá a lisztet és a tejet.

2. A keveréket gőz fölött kevergetve sűrítsük be, míg pudingszerű állagot nem kapunk (ha nem merünk belevágni, nyugodtan készítsünk hozzá sima, zacskós pudingot porból, a mákos guba ugyanolyan finom lesz azzal is!).

Gondoljuk tovább: mákos guba torta

A mákos guba torta egyáltalán nem bonyolult: készítsük el a receptet a fent leírtak szerint, ám a mákos guba alapot ez esetben egy kerek tortaformában halmozzuk fel, előkészülve a sütéshez. Mutatjuk, milyen extra alapanyagokra és mozzanatokra van még szükség ahhoz, hogy az egyszerű mákos guba receptből fenséges torta váljon!

A mákos guba torta alapjának egyéb hozzávalói

2 ek mazsola

2 ek baracklekvár

1 citrom reszelt héja

Ha be akarjuk fejezni a mákos guba torta alapját, a meglévő rétegekhez finoman keverjünk hozzá egy kis mazsolát és citromhéjat, majd kenjük meg a tetejét baracklekvárral, mielőtt a leírt módon kisütjük! Ezután lássunk hozzá a mákos guba torta vaníliás krémjéhez!

A mákos guba torta vaníliás krémje: hozzávalók

15 dkg porcukor

20 dkg vaj

2,5 dl tej

2 cs vaníliás cukor

1 cs vaníliapuding por

2 db tojássárgája

A vaníliás krém elkészítése

1. Osszuk 2 részre a porcukrot: egyik felét a vajjal keverjük el, a másikat a tojássárgájával, a pudingporral és a vaníliás cukorral.

1. Osszuk 2 részre a porcukrot: egyik felét a vajjal keverjük el, a másikat a tojássárgájával, a pudingporral és a vaníliás cukorral.

2. A tojásos keverékhez adjuk hozzá a tejet, néhány perc alatt, kis lángon, folyamatosan kevergetve főzzük sűrű krémmé, majd hagyjuk langyosra hűlni.

3. A vajas keveréket keverjük hozzá a kihűlt, tojásos, pudingos krémhez, majd, ha jól elegyedett, kanalazzuk a mákos guba torta tetejére, egyengessük el esztétikusra!

A vajas keveréket keverjük hozzá a kihűlt, tojásos, pudingos krémhez, majd, ha jól elegyedett, kanalazzuk a mákos guba torta tetejére, egyengessük el esztétikusra! +1. Verjünk fel egy doboz habtejszínt keményre, díszítsük vele a mákos guba torta tetejét!

Mákos guba hol kapható?

Összegyűjtöttünk olvasóink számára egy rövid mákos guba étterem listát, ahol a helyszínen, vagy a járványhelyzet okán házhozszállítással biztosan meg lehet kóstolni ezt a finom, magyaros ételt! A mákos guba biztosan kapható a következő vendéglátó egységekben:

Mákos Guba Étterem és Bisztró, Győrújbarát

Mákos Guba Bistro, Budapest

Roberto Cukrászda, Tatabánya

Betyár Pizzéria, Budapest

Rossita Pizzéria, Miskolc

Garda Étterem, Debrecen

