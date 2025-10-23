2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
növény, szobanövény, virágok, kert
Otthon

Te is sok szobanövényt tartasz otthon? Megszólalt a szakértő, így maradhatnak életben a ősszel, télen is

Pénzcentrum
2025. október 23. 20:28

Az őszi időszak nemcsak a kültéri növények gondozásában fontos, hanem a szobanövények ápolásában is kulcsfontosságú változtatásokat igényel - írta meg a Daily Mail.

A rövidülő nappalok és csökkenő hőmérséklet egyedi kihívásokat jelent a beltéri növények számára. A kevesebb napfény miatt érdemes a növényeket közelebb helyezni az ablakokhoz, vagy hetente forgatni őket a fénymennyiség maximalizálása érdekében. Ha a természetes fény korlátozott, növényi lámpák használata is megfontolandó.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Az ősz kritikus időszak a szobanövények számára, mivel ekkor kezdődik természetes pihenési periódusuk" - mondja Jo Lambell kertész, a Leaf Envy vezérigazgatója. Hozzátette, hogy sokan elfelejtik, hogy a növények is reagálnak a környezeti változásokra, és a gondozásukban eszközölt apró módosítások jelenthetik a különbséget a tél túlélése és a tavaszi virágzás között.

Az öntözés gyakoriságát csökkenteni kell a lassabb növekedés miatt, de kerüljük a talaj teljes kiszáradását. Mindig ellenőrizzük a talaj felső rétegét öntözés előtt. A központi fűtés kiszáríthatja a levegőt, ezért érdemes a növényeket enyhén permetezni vagy kavicstálcát használni a nedvességszint fenntartására.

A tápanyag-utánpótlást ősszel csökkenteni kell vagy teljesen szüneteltetni, mivel a legtöbb növény félnyugalmi állapotba kerül. "Gyakori hiba, hogy folytatják a nyári gondozási rutint" - mondja Connor Towning, a Leaf Envy vezető kertésze. "Ősszel a növényeknek kevesebb vízre és tápanyagra van szükségük, viszont nagyban profitálnak a megnövelt páratartalomból."

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Érdemes a növényeket szezonálisan átrendezni az otthonunkban. A Calathea, páfrány, békaliiliom és monstera fajokat vigyük a konyhába vagy fürdőszobába, ahol természetesen magasabb a páratartalom. A Ficus lyrata és a futóka szintén értékeli ezt a plusz nedvességet. Ezzel szemben a pozsgások, kígyónövények, zamioculcas és kaktuszok jobban alkalmazkodnak a szárazabb helyekhez, mint a nappali, folyosó vagy otthoni iroda.

A fűtési rendszerek beindulásával a por gyorsabban lerakódik. Kéthetente egyszer töröljük át a leveleket nedves ruhával, hogy a növények hatékonyabban tudjanak fotoszintetizálni. Hasznos tipp, hogy a lehűlt gyógyteát vagy a zöldségfőzéshez használt vizet (só nélkül) felhasználhatjuk a növények táplálására - ezek a természetes tápanyagok enyhe lökést adhatnak nekik a nyugalmi időszakra való felkészülésben.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #fűtés #ősz #tél #tippek #gondozás #szakértő #növény #kertészkedés #növények #öntözés #szobanövény

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:28
20:01
19:30
19:00
18:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 23.
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
2025. október 22.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
2025. október 23.
Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki
2025. október 23.
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
2025. október 23.
A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 23. csütörtök
Gyöngyi
43. hét
Október 23.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Október 23.
Mole Avogadro nap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
2 hete
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
3
3 hete
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
4
3 hete
Menekülnek a magyarok ezekből a kerületekből: vajon tudnak valamit, amit más nem?
5
3 hete
Eladó a magyar színészlegenda álomkúriája: döbbenetes, mennyiért árulják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Daytrade
Azonos értékpapírokra vonatkozóan napon belüli pozíció vételét és eladását jelentő ügylet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 23. 20:01
Elképesztő égi jelenséget csíptek el: videón a letaglózó látvány, ilyen csak egyszer van 100 évente
Pénzcentrum  |  2025. október 23. 19:30
Revolut ügyfelek figyelem! Komoly bejelentés érkezett a virtuális banktól, erre kell figyelni
Agrárszektor  |  2025. október 23. 19:33
Különleges eszközök jelentek meg Csongrád-Csanád megyében