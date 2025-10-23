A tavalyi hatalmas siker után idén is megnyílik a Siófoki Nagystrand szalmalabirintusa: több száz négyzetméteren, új tematikával és még több meglepetéssel várja a látogatókat.
Te is sok szobanövényt tartasz otthon? Megszólalt a szakértő, így maradhatnak életben a ősszel, télen is
Az őszi időszak nemcsak a kültéri növények gondozásában fontos, hanem a szobanövények ápolásában is kulcsfontosságú változtatásokat igényel - írta meg a Daily Mail.
A rövidülő nappalok és csökkenő hőmérséklet egyedi kihívásokat jelent a beltéri növények számára. A kevesebb napfény miatt érdemes a növényeket közelebb helyezni az ablakokhoz, vagy hetente forgatni őket a fénymennyiség maximalizálása érdekében. Ha a természetes fény korlátozott, növényi lámpák használata is megfontolandó.
"Az ősz kritikus időszak a szobanövények számára, mivel ekkor kezdődik természetes pihenési periódusuk" - mondja Jo Lambell kertész, a Leaf Envy vezérigazgatója. Hozzátette, hogy sokan elfelejtik, hogy a növények is reagálnak a környezeti változásokra, és a gondozásukban eszközölt apró módosítások jelenthetik a különbséget a tél túlélése és a tavaszi virágzás között.
Az öntözés gyakoriságát csökkenteni kell a lassabb növekedés miatt, de kerüljük a talaj teljes kiszáradását. Mindig ellenőrizzük a talaj felső rétegét öntözés előtt. A központi fűtés kiszáríthatja a levegőt, ezért érdemes a növényeket enyhén permetezni vagy kavicstálcát használni a nedvességszint fenntartására.
A tápanyag-utánpótlást ősszel csökkenteni kell vagy teljesen szüneteltetni, mivel a legtöbb növény félnyugalmi állapotba kerül. "Gyakori hiba, hogy folytatják a nyári gondozási rutint" - mondja Connor Towning, a Leaf Envy vezető kertésze. "Ősszel a növényeknek kevesebb vízre és tápanyagra van szükségük, viszont nagyban profitálnak a megnövelt páratartalomból."
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Érdemes a növényeket szezonálisan átrendezni az otthonunkban. A Calathea, páfrány, békaliiliom és monstera fajokat vigyük a konyhába vagy fürdőszobába, ahol természetesen magasabb a páratartalom. A Ficus lyrata és a futóka szintén értékeli ezt a plusz nedvességet. Ezzel szemben a pozsgások, kígyónövények, zamioculcas és kaktuszok jobban alkalmazkodnak a szárazabb helyekhez, mint a nappali, folyosó vagy otthoni iroda.
A fűtési rendszerek beindulásával a por gyorsabban lerakódik. Kéthetente egyszer töröljük át a leveleket nedves ruhával, hogy a növények hatékonyabban tudjanak fotoszintetizálni. Hasznos tipp, hogy a lehűlt gyógyteát vagy a zöldségfőzéshez használt vizet (só nélkül) felhasználhatjuk a növények táplálására - ezek a természetes tápanyagok enyhe lökést adhatnak nekik a nyugalmi időszakra való felkészülésben.
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
Ma a magyar családok háztartásainak mintegy 10 százaléka, vagyis 450 ezer család nem tudja befűteni a lakását. Hogy lehet ez? Van megoldás?
Az este társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján tovább csiszolnák az Otthon Start feltételeit.
A rengést, mely éjfél után nem sokkal történt, a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érezhette.
A bérleti piac az elmúlt hónapokban látványosan átrendeződött, miközben bérleti díjak növekedése különösen Budapesten megtorpant.
A MOL délután bejelentette, hogy sikerült megfékezni a Dunai Finomító AV3 üzemében keletkezett tüzet, és a termelés fokozatosan újraindul.
Az állampapírpiacról átáramló tőke, majd az Otthon Start program bejelentése látványosan felpörgette az ingatlanpiacot.
A legdrágább XI. kerület és a legolcsóbb Salgótarján között közel ötszörös a lakótelepi lakások árkülönbsége.
A klímaváltozás következtében egyre súlyosbodó aszály miatt már most is kritikus helyzetben vannak Magyarország vízkészletei.
Megjelent a rendelettervezet, amely kiemelt beruházássá minősítené az Otthon Start Programhoz kapcsolódó lakásépítéseket.
Kiadták a vészjelzést, brutál szélvihar csaphat le Magyarországra: október 23-án lehetnek a legnagyobb lökések
A kellemes idő csütörtök estétől véget ér, amikor csapadékos, szeles időjárás veszi át a napsütés helyét.
1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe, a lyukas zászló a forradalom jelképe.
Lassan végéhez ér idén a budapesti lomtalanítás. A 9. kerület kerül sorra utoljára, itt november 23. és 27 között viszik a lomokat.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
Új lehetőség nyílhat az újépítésű lakások piacán: a még csak tervezőasztalon lévő ingatlanokra is felvehetővé válhat hitel, így az Otthon Start is.
MVM klíma támogatás 2025: a mai naptól indul az akció, két hét van regisztrálni - Erről nem érdemes lemaradni
Az MVM klíma akció október 20-án indul és november 2-ig tart, a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas klímaberendezésekhez.
Kedden hajnalra záporeső, néhol fagyok is várhatóak, ma azonban még nem valószínű a csapadék.
Esernyős nemzeti ünnepet jósolnak a meteorológusok: ez lesz egész jövő héten - Csak néha süt ki a nap
Csütörtökön, az október 23-ai nemzeti ünnepen a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
A bepárásodó ablak nemcsak bosszantó, hanem komolyabb gondok előjele is lehet: a tartós nedvesség penészedést, egészségügyi problémákat és épületkárokat okozhat.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
Ahogy szinte minden szakmában el lehet érni csúcsfizetéseket, van ingatlanos, aki milliókat tesz zsebre havonta, azonban nem ez az általános.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.