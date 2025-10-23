Te is sok szobanövényt tartasz otthon? Megszólalt a szakértő, így maradhatnak életben a ősszel, télen is

Az őszi időszak nemcsak a kültéri növények gondozásában fontos, hanem a szobanövények ápolásában is kulcsfontosságú változtatásokat igényel - írta meg a Daily Mail.

A rövidülő nappalok és csökkenő hőmérséklet egyedi kihívásokat jelent a beltéri növények számára. A kevesebb napfény miatt érdemes a növényeket közelebb helyezni az ablakokhoz, vagy hetente forgatni őket a fénymennyiség maximalizálása érdekében. Ha a természetes fény korlátozott, növényi lámpák használata is megfontolandó.

"Az ősz kritikus időszak a szobanövények számára, mivel ekkor kezdődik természetes pihenési periódusuk" - mondja Jo Lambell kertész, a Leaf Envy vezérigazgatója. Hozzátette, hogy sokan elfelejtik, hogy a növények is reagálnak a környezeti változásokra, és a gondozásukban eszközölt apró módosítások jelenthetik a különbséget a tél túlélése és a tavaszi virágzás között.

Az öntözés gyakoriságát csökkenteni kell a lassabb növekedés miatt, de kerüljük a talaj teljes kiszáradását. Mindig ellenőrizzük a talaj felső rétegét öntözés előtt. A központi fűtés kiszáríthatja a levegőt, ezért érdemes a növényeket enyhén permetezni vagy kavicstálcát használni a nedvességszint fenntartására.

A tápanyag-utánpótlást ősszel csökkenteni kell vagy teljesen szüneteltetni, mivel a legtöbb növény félnyugalmi állapotba kerül. "Gyakori hiba, hogy folytatják a nyári gondozási rutint" - mondja Connor Towning, a Leaf Envy vezető kertésze. "Ősszel a növényeknek kevesebb vízre és tápanyagra van szükségük, viszont nagyban profitálnak a megnövelt páratartalomból."

Érdemes a növényeket szezonálisan átrendezni az otthonunkban. A Calathea, páfrány, békaliiliom és monstera fajokat vigyük a konyhába vagy fürdőszobába, ahol természetesen magasabb a páratartalom. A Ficus lyrata és a futóka szintén értékeli ezt a plusz nedvességet. Ezzel szemben a pozsgások, kígyónövények, zamioculcas és kaktuszok jobban alkalmazkodnak a szárazabb helyekhez, mint a nappali, folyosó vagy otthoni iroda.

A fűtési rendszerek beindulásával a por gyorsabban lerakódik. Kéthetente egyszer töröljük át a leveleket nedves ruhával, hogy a növények hatékonyabban tudjanak fotoszintetizálni. Hasznos tipp, hogy a lehűlt gyógyteát vagy a zöldségfőzéshez használt vizet (só nélkül) felhasználhatjuk a növények táplálására - ezek a természetes tápanyagok enyhe lökést adhatnak nekik a nyugalmi időszakra való felkészülésben.