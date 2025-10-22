Földrengés rázta meg Csongrád térségét, a környező településeken is érezni lehetett

4,1-es magnitúdójú földrengés volt Csongrád térségében, melyet a környező településeket is érezni lehetett.

4,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Csongrád térségében szerdán, éjfél után. Ezt a foldrenges.hu szerint kilenc perccel később egy 1,7-es erősségű utórengés követte.

A rengést a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érezhette - közölte a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológia Obszervatórium. Azt írták, károkról az obszervatóriumba még nem érkezett bejelentés.

„A mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban–hetekben” – tették hozzá.