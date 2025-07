Megtorpant az ingatlanpiac: az árak stagnálnak, pofára esnek az eladók

Habár a tavalyi év végén még sok eladó bízott az áremelkedésben, mára megtorpant a kereslet az ingatlanpiacon. A vevők óvatosabbak, az árak stagnálnak, és egyre többen fordulnak szakértőhöz, hogy reális képet kapjanak ingatlanuk értékéről.

A tavalyi év végén és az idei év elején még arról számoltak be az ingatlanközvetítők, hogy az idei évben várható áremelkedés reményében sok eladó kivárt az eladással, hátha jobb áron tudják majd értékesíteni ingatlanukat. A vevők viszont érezhetően igyekeztek a vásárlással ebben az időszakban, így szinte robbanás következett be 2024 őszén, ami még az idei év első hónapjaiban is kitartott.

Ez a lendület nem bizonyult hosszú életűnek, a legújabb beszámolók szerint a vételi hullám májusra meglehetősen lapossá vált, és az árak korábbi emelkedése is megállt. De mit lépnek erre az eladók, és mit tettek az elmúlt egy-két hónapban azok, akik eddig az árak emelkedésére vártak?

Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának vezetője megerősítette, hogy jelentősen csökkent a kereslet az elmúlt 1-2 hónapban az ingatlanpiacon. Hasonlóképpen látják ezt a Balla Ingatlan XVII. kerületi ingatlanközvetítői is, akik szerint június elejétől náluk is elkezdett lassulni a keresleti oldal.

Ez elsősorban abban mutatkozik meg, hogy kevesebb a hívás, és inkább csak nézelődnek a vevők. Ha tesznek is szóbeli ajánlatot, akkor is sokszor maradnak az érdeklődésnél, sőt azzal is lehet találkozni, hogy ha elfogadja az eladó az ajánlatot, akkor inkább udvariasan kihátrálnak belőle - derült ki szavaikból.

Azt is hozzátették, hogy a vevők most csak arra az ingatlanra csapnak le egyből, melyet kifejezetten jó áron kínálnak. Már nem kapkodják el a vásárlást, nem érzik, hogy lemaradnak egy jó ajánlatról, ha most rögtön nem vásárolnak. Ezáltal persze a kínálat is szélesebbé vált.

Az eladók is érzékelik ezt a megtorpanást. Tudomásul is veszik, hogy gyengül a kereslet, ennek ellenére az áraikat nem nagyon akarják csökkenteni. Az ingatlanközvetítők ugyan jelzik a változást és a reális árszintet az eladóknak, de csak keveseknél ér célba az üzenet.

Mindenesetre az eladókra már nem jellemző a kivárás - derült ki Rencsevics Mária szavaiból. Ha valaki most még kivár, akkor azt legfeljebb az élethelyzete indokolja, és nem az, hogy további áremelkedésre számítana. Ő is úgy látja, hogy a korábbi időszak áremelkedéseit látva kitartják az árat az eladók, még akkor is, ha nincs érdeklődés. Magyarázatként hozzáfűzte, hogy megfigyelései szerint kétféle eladó van: az egyik nagy haszon reményében próbálkozik az értékesítéssel, a másik pedig a lakhatási helyzetét kívánja megoldani. Ez utóbbi hallgatni fog a szakemberre, és igazodva a piachoz, a kereslet csökkenése miatt engedni fog az árból.

A megtorpanás és elbizonytalanodás egyébként abban is megmutatkozik, hogy - Rencsevics Mária szerint - egyre többen keresik meg a szakértőket értékbecslésért. Ugyanis kénytelenek az eladók szakemberhez fordulni, mert a jelenlegi helyzetben nem tudnak tájékozódni az interneten, ahol az ingatlanportálokon a valóságtól elrugaszkodott hirdetési árakkal találkoznak.

Az is megfigyelhető, hogy az eladóknak van egy elképzelésük az árról, és ha azt visszaigazolja az ingatlanközvetítő, akkor rászánják magukat az eladásra. Ha viszont az ingatlanos becslése nem felel meg az elképzeléseiknek, akkor inkább nem vágnak bele a folyamatba. Kivéve persze azok, akik az élethelyzetük miatt erre rákényszerülnek, még ha nem is tetszik nekik a vevők hozzáállása.

A vevők szerinte is egyre tudatosabbak, alaposabbak, de azért hajlandóak kompromisszumokra. Ez érvényes nemcsak az árra, de az ingatlannal szembeni elvárásaikra is. A most piacon lévő vevők - bár kevesebben vannak, mint néhány hónapja - tartanak a további áremelkedéstől. Különösen azok, akik eladtak egy ingatlant, és sürgeti őket az idő, hogy a kiköltözési határidőig megtalálják álmaik otthonát.

Emellett pedig van egy szegmens, amelyik megjelenik minden nyáron: a 2-3 szobás, jó közlekedési adottságokkal rendelkező panellakást keresőké, akiknek egyetemre megy a gyereke, és inkább vásárolnak - akár hitelből - mint hogy megfizessék a magas bérleti díjakat - tette hozzá a szakértő.

