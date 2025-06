Kongatja a vészharangot Budapest főtájépítésze: minden eddiginél súlyosabb lehet az aszály

Magyarország súlyos vízhiánnyal küzd, és 2022, valamint 2024 után idén is rendkívül aszályos nyárra számíthatunk – figyelmeztet Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze. Szerinte ökológiai fordulat nélkül nem lehet kezelni a helyzetet, a klímaválság pedig új, veszélyes szakaszba lépett.

Budapest főtájépítésze, Bardóczi Sándor hosszú Facebook-bejegyzésben figyelmeztet arra, hogy rendkívüli aszály sújtja Magyarországot, és a jelek szerint a 2022-es és 2024-es száraz nyarak után idén még súlyosabb helyzettel kell szembenéznünk. Mint írja, egész júniusban nem várható csapadék, a talajvíz szintje vészesen apad, és az ország nagy részén már most súlyos aszály van.

Bardóczi szerint a problémát részben az okozza, hogy eltűntek azok az egykori láprétek, ahol korábban a belvíz összegyűlt és helyi mikroklímát, felhőképződést segített elő. Ma már nincs sem belvíz, sem felhő – fogalmaz –, így a vízhiány tovább súlyosbodik. A főtájépítész hangsúlyozza: technológiai eszközökkel önmagában nem lehet megoldani a helyzetet, ökológiai fordulatra van szükség.

A megoldások között említi a talajforgatás nélküli művelést (no till), a természetes élőhelyek visszaállítását, a talajtakarást (mulcsolás), a szárazságtűrő növénytársulások alkalmazását, az erdők ökológiai rekonstrukcióját, valamint a vízmegtartó gazdálkodás előtérbe helyezését a földalapú támogatások rendszerében.

A bejegyzésben Bardóczi friss agrometeorológiai térképekre is hivatkozik, melyek szerint az ország területének 80 százaléka már most nagymértékű aszálynak van kitéve. Az öntözés fontosságára is felhívja a figyelmet, különösen a fiatal városi fák esetében: ehhez kapcsolódóan ismerteti a Beeco applikációval működő „vízadó” kampányt, amelyet a Budapesti Közművek Főkert Divíziója, a 10 Millió Fa mozgalom és a Beeco fejlesztői közösen indítottak.

A poszt zárásában Bardóczi nyomatékosítja: a helyzet súlyosabb, mint valaha. A klímaválság új szintre lépett, és Magyarországnak olyan kihívással kell szembenéznie, amelyhez hasonlót még nem tapasztalt.

Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA