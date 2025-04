Figyelem! Változtattak a DÁP alkalmazáson: ez a teendő az alkalmazással

Már mindenkinek elérhető a digitális aláírás, a hiteles adatmegosztás és az online, szelfis azonosítási mód a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban - közölte a programot fejlesztő IdomSoft Zrt. hétfőn

A mostanra több mint kétmillió állampolgár készülékén megtalálható Digitális Állampolgár mobilalkalmazás szolgáltatásai folyamatosan bővülnek - írták. Tájékoztatásuk szerint a digitális aláírás bevezetésével ezentúl nem kell személyesen megjelenni egy szerződéskötésnél, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással távolról is aláírhatók a szerződések, meghatalmazások, igazolások, hiszen egyenértékű a papíralapú aláírással, ráadásul azt az egész Európai Unióban elfogadják.

A hiteles adatmegosztásnak köszönhetően egyre kevesebb iratot kell az embereknek maguknál hordaniuk, a mobilalkalmazásban előállítható digitális dokumentummal ugyanis kiválthatják többi között a TAJ-kártya, az adókártya és a lakcímkártya használatát. A hiteles pdf-dokumentumok teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülnek, amelyek segítségével egyszerűbben megoszthatók az adatok az ügyintézésnél, nincs szükség a fizikai kártyák bemutatására vagy szkennelésére - ismertették a közleményben.

Közölték azt is, hogy a minap elindult az új, szelfis online azonosítás, amelynek köszönhetően a felhasználók az okmányuk lefotózásával és egy magukról készített képpel regisztrálhatnak az alkalmazásra. A lehetőség - amely fokozatosan válik elérhetővé először az iOS, majd az Android operációs rendszerű készülékeken - megfelel a legszigorúbb biztonsági feltételeknek, a háttérben ugyanis állami ügyintézők hagyják jóvá vagy utasítják el a személyes megjelenéssel egyenértékű azonosítási folyamatot.

A megoldással még könnyebb lesz a digitális állampolgárrá válás azoknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak kormányablakba menni, esetleg régebbi személyazonosító igazolványuk vagy útlevelük van, de új telefon vásárlásakor is egyszerűbb így elvégezni a regisztrációt - emelték ki.

Kitértek arra is, hogy a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás a következő időszakban további szolgáltatásokkal bővül: rövidesen a használt gépjármű-adásvétel teljes folyamata elintézhetővé válik az alkalmazás segítségével, érkezik a digitális tb- és jövedelemigazolás, emellett a felhasználók a jövőben értesítést kaphatnak okmányaik lejáratáról is.

A Digitális Állampolgárság Programhoz folyamatosan csatlakoznak a piaci szereplők is: a bankok, közmű- és egyéb szolgáltatók internetes felületeire is be lehet majd jelentkezni az alkalmazással, és a digitális aláírással is hitelesíthetők lesznek a dokumentumok - olvasható a közleményben.