Síléceket felcsatolni! Visszatért a tél, mutatjuk, hol esett a legjobban a hó

Főleg északkeleten esett a hó, így a síelők is útnak tudnak indulni a hazai pályákra. Budapesten viszont várhatóan az sem marad meg, ami leszállingózik.

Éjszaka óta esik a hó az ország északkeleti részében, sokan 3-5 centis havat találhattak a lakóhelyükön - erről számol be az Időkép. A kamerákon az látszik, hogy a leginkább Ózd, Nyírszőlős, a Kékes, Bánkút, Füzér havazódott be. Budapesten is szállingózott egy kicsi, de jó eséllyel ott nem marad majd meg.

A síelés vagy snowboardozás szerelmesei egész biztosan erre vártak: a mátraszentistváni sípálya természetese riss hóval várja a sportolni vágyókat. Az eplényi pálya pedig azt közölte, hogy végre elég hideg volt beindítani a hóágyúkat, így aki hozzájuk tér be, szintén friss hórétegen csúszhat.