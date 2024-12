Ezzel senki sem számolt: totális dráma lett az új visszaváltási rendszer, erre kell készülni

2024-ben is számos izgalmas interjú készült a magyar kiskereskedelmi szektor legfontosabb szereplőivel. Beszélgettünk többek között a SPAR, a Tesco, az Alza, az eMAG, a WOLT, a WhiskyNet és a Primark vezetőivel, akik megosztották velünk, hogyan látják a hazai és nemzetközi piac helyzetét, milyen kihívásokkal szembesültek az elmúlt évben, és hogyan készülnek a jövőre. Cikkünkben ezekből az interjúkból válogattunk, hogy bemutassuk, milyen változások és trendek formálják ma a magyar kereskedelmet – legyen szó az új DRS-rendszerről, az extraprofit adó hatásairól, a sajátmárkás termékek iránti kereslet növekedéséről vagy éppen egy új szereplő piaci belépéséről.

Idén egyedülálló interjúk sorozatával jelentkezett a Pénzcentrum, amelyekben a kiskereskedelmi piac legnagyobb szereplőinek vezetői szólaltak meg. Beszélgettünk többek között az Alza, az eMAG, a Tesco és a Spar magyarországi vezetőivel, de megosztották velünk gondolataikat az Országos Kereskedelmi Szövetség és a WOLT képviselői is. Az interjúkban szó esett az ágazatot érintő legfontosabb kihívásokról, a vásárlói szokások átalakulásáról, és arról is, hogyan formálja a piaci verseny a jövőt.

Most, az év vége alkalmából, ezekből a beszélgetésekből készítettünk egy különleges összeállítást, hogy bemutassuk, mit tanulhatunk azoktól, akik a magyar kiskereskedelmi piacot irányítják és alakítják.

Totális dráma az új visszaváltó rendszer

Kozák Tamás, fotó: Mónus Márton

Idei évünk egyik legnagyobb horderejű interjúja Kozák Tamással készült, aki több mint 30 éves regnálás után váltotta Vámos Györgyöt az Országos Kereskedelmi Szövetség élén. Az elnök beszélgetésünk során kifejtette többek között, hogy a kiskereskedelmi szektor számára egyre nagyobb terhet jelentenek a bevezetett szabályozások, mint például az új DRS rendszer, amely különös nehézségeket okozott a kereskedők számára:

szerintem a most kialakult helyzet már túlmutat a gyermekbetegségek problémáin

- fogalmazott az interjú alatt egy ponton Kozák Tamás, de az elnök kifejtette azt is, hogy az új adóintézkedések és az árstopok mellett továbbra is versenyképesnek kell maradniuk a vállalatoknak, bár az árfelhajtó tényezők nem segítik ezt.

Kozák Tamás azt is szeretné, hogyha az ő elnöki időszakában "az OKSZ legyen egy olyan hiteles szakmai szervezet, ami például a jogszabály-előkészítéskor partnere lehet a mindenkori gazdaságpolitikai döntéshozóknak. Ha nagyon erős kifejezést akarnék használni, azt mondanám, hogy lehetőség szerint legyünk megkerülhetetlenek" - fogalmazott

Előre tör az Alza, nagy vetélytársukat előzhetik meg

Forrás Ákos, fotó: Berecz Valter

Fontos interjút készítettünk Forrás Ákossal, az Alza magyarországi country managerével is. A vállalat kommunikációja idén vett fordulatot, korábban a saját üzeneteiken kívül kevéssé szerepeltek a nyilvánosság előtt. A 2024-es év azonban számukra is kiemelt, a hazai vezér szerint ugyanis idén valós esélyük van az eddig online éllovas eMAG megelőzésére. Forrás Ákos arról is beszélt az interjúban, hogy ő nem tud jelenleg itthon profitábilis marketplace modellről, és nekik nem is ez az irányuk.

Amikor vége lett a koronavírus-járványnak, akkor Magyarországon egy nagyon jelentős visszarendeződés volt a hagyományos boltok felé. Ez a visszarendeződés sokkal erősebb volt, mint a környező országokban

- fogalmazott az interjúban Forrás Ákos, aki szerint a magyar vásárlók sokkal árérzékenyebbek még a cseheknél is, és őket igazából nem érdekli, honnan jön az áru, ha az jó minőségű, és megbízható. A vezető arról is beszélt, érezhető hogy a válság alatt egyre többen vásároltak náluk is mindenféle árucikket áruhitelre. És itt nem csak létszükségletű berendezésekről volt szó, sőt.

Sosem akartunk mi lenni a legolcsóbbak, de mi akarunk lenni a legkényelmesebb, a legteljesebb körű szolgáltatásokat nyújtó cég lenni. Ez jó irány

- zárta az interjút Forrás Ákos anno.

Kiterítette lapjait az eMAG új vezére

Daradics Kinga, fotó: Stiller Ákos

Ha már Alza, akkor természetesn az eMAG sem maradhatott ki az évből, pláne hogy a cég cseppet sem könnyű éveire egy új kinevezés volt a válasz, és a vezetés Daradics Kinga kezébe került, aki szerint "a cégek életében letében is vannak olyan időszakok, amikor nagyobb befektetéseket kell eszközölni, hogy később learathassuk a gyümölcsöket". A vezető beszélt a magyaroszági giga logisztikai beruházásukról és arról is, hogy racionalizálni fogják működésüket.

A verseny alapvetően jó dolog. Jót tesz a vásárlóknak is, mert minden piaci szereplőt arra ösztönzi, hogy még jobban, ügyesebben és okosabban szolgálja ki őket. Ugyanakkor a verseny akkor előnyös, ha mindenki betartja a szabályokat

- utalt a szabályozói anomáliákra Daradics Kinga, aki szerint problémás, hogy bizonyos, magyar székhellyel rendelkező online boltokra egészen más szabályok vonatkoznak, mint a hazai szereplőkre, és ez torzítja a versenyt. Daradics Kinga, aki korábban még a MOL égisze alatt Romániában dolgozott beszélt arról is, hogy szerinte Romániának és Magyarországnak akkor van igazán jövője gazdaságilag, ha összefognak.

Elfeledett csodafegyver van a Tescónál?

Pálinkás Zsolt, fotó: Stiller Ákos

A Tesco magyarországi vezetőjével, Pálinkás Zsolttal készült interjúnkban a hipermarketlánc hazai stratégiája, a gazdasági kihívások és a kiskereskedelmi szektorra nehezedő terhek kerültek fókuszba. A vezető nyíltan beszélt az extraprofit-adó, a kötelező akciózás és az ársapkák hatásairól, amelyek mind jelentős kihívást jelentenek a piaci szereplők számára. A vezető beszélt a diszkontok előretöréséről is, szerint ennek nagyrészt a válságos időszakhoz van köze, mint fogalmazott:

Ha mondjuk van valakinek 2000 vagy 5000 forintja, akkor nem azon fog gondolkodni, hogy egy autóúttal hogy tud megspórolni a bevásárláson pár száz forintot, hanem lemegy a legközelebbi boltba, és elkölti, amennyije van. Ebben a környezetben a kisboltoknak és a diszkontoknak, akik jellemzően közelebb helyezkednek el az emberekhez, előnyük van. Ugyanakkor van egy limitációjuk is. Hiszen, ha a gazdaság elkezd újra pörögni - és mi arra számítunk, hogy hamarosan visszatér az élet a normális kerékvágásba -, akkor újra lesz az embereknek több pénze, akkor jó, hogy nekünk van egy óriási termékportfóliónk. Én ezt még mindig versenyelőnynek látom

Az interjú során Pálinkás arról is beszélt, hogyan igyekszik a Tesco versenyképes maradni a diszkontokkal szemben. A cégvezető szerint a vásárlói élmény javítása és a széles választék továbbra is alapvető prioritás. Emellett hangsúlyozta, hogy a Tesco elkötelezett a fenntarthatóság és a helyi termelőkkel való együttműködés iránt. A vezető kiemelte azt is, hogy bár a sajátmárkás termékek nagyon előre törtek, ők nem akarnak mindent ezzel elárasztani, ugyanis hisznek abban, hogy a vásárlóknak brand és sajátmárkás termékeket is kell kínálni, ők pedig majd eldöntik.

A lakosság alapélelmiszerrel való ellátása biztosított, az ár már más kérdés

Heiszler Gabriella, fotós: Kaiser Ákos

Heiszler Gabriellával, a SPAR Magyarország vezetőjével készített interjúnkban a kiskereskedelmi szektor életét alapvetően meghatározó geopolitikai feszültségek és gazdasági körülmények kerültek terítékre. A cégvezető újra hangsúlyozta, hogy bár a hazai alapélelmiszer-ellátás biztosított, a jelenlegi körülmények között az árazás kihívásai soha nem voltak ennyire hangsúlyosak.

Ha makrogazdasági szempontból elemezzük a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy az inflációra Magyarország lakossága relatíve gyorsan reagált. Visszaesett a fogyasztás, így áremeléseket nem tudtunk átvinni. Ennek nyomán egyértelmű továbbra is, hogy a saját márkás, olcsóbb kategóriájú cikkek forgalma nagyon megnőtt

- fogalmazott a beszélgetés során Heiszler Gabriella. Emellett beszélt az extraprofit adó jelentőségéről is, amely komoly kihívást jelentett a teljes ágazat számára. Emellett a vezetőtől megtudtuk azt is, hogy például hiába mentek be 2023-ban hozzájuk ugyanannyiszor vásárolni, az emberek kevesebbet költöttek.

Ami viszont nagyon erős tendencia, az az akcióérzékenység, illetve az olcsóbb termékre váltás.Itt elsősorban a saját márkák a kiemelkedőek, a forgalmunk több mint egyharmada ezen a szegmensen van, ami nagyon jelentős, mert széles a márkaválasztékunk

- emelte ki a beszélgetésben a Spar hazai vezére.

Ha sokat melzól, nagyon sok pénzt is kereshetsz

Hartyányi Orsolya, fotó: Kaiser Ákos

A WOLT magyarországi ügyvezetőjével készített interjúnk különösen a futárpiac aktuális kérdéseire és a szektorban dolgozók helyzetére összpontosított. Hartyányi Orsolya elmondta, hogy a futároknak lehetőségük van kifejezetten jól keresni, de ez komoly munkaterheléssel és rugalmassággal jár.

És igen, még mindig lehet nagy fizetéseket keresni nálunk, viszont a fizetésekben is pont a flexibilitás miatt nagyon nagy az olló. Van, aki csak minden második szombaton futárkodik egy kicsit, mert diák, és a hétvégi bulihoz kell egy kis hozzájárulás, meg van olyan is, aki ezt napi 8 órában csinálja, mint egy főállást. Ha valaki pedig nagyon sokat dolgozik, akkor lehet ezzel nagyon sokat keresni

- fogalmazott a vezető, akivel a futárok jogairól és a munkakörülmények folyamatos javításáról is szó esett, amit a szakmában már az EU is pedzeget. Szóba került természetesen a külföldi munkaerő bevonása is, amiről Hartyányi Orsolya elmondta, hogy a külföldi munkaerő bevonása egyre népszerűbb gyakorlat, erről így beszélt:

ha külföldiként idejössz, a futárkodás egy viszonylag csábító dolog. A flexibilitást már említettem, magyarul nem kell tudni hozzá, viszonylag kicsi a belépési költsége, egy biciklivel is el lehet kezdeni. A másik, ami miatt a futárcégeket manapság gyakran összekapcsolják a külföldiekkel, hogy ez látványos, mert találkozol velük az utcán, a színes táskáikkal, látod őket az ajtóban, amikor kihozzák a pizzát, de az összlétszámon belül még mindig elenyésző a külföldiek létszáma. Budapest belvárosában persze jobban észrevesszük őket.

Inkább kevesebbet, de jó minőségű italt igyunk

Szigeti Zsolt, Szatmári Kati, fotó: Kaiser Ákos

A WhiskyNet alapítóival készített interjúnk az alkoholpiac érdekes és dinamikus szegmensét járta körbe. Szatmári Kati és Szigeti Zsolt részletesen beszélt a hazai fogyasztói szokások változásáról és arról, hogy a prémium és szuperprémium kategóriák hogyan nyernek egyre nagyobb teret Magyarországon.

Mi azt gondoljuk, hogy kevesebbet inni jó minőségű italból jobb, mint sokat inni rossz minőségűből. Odafigyelni, értékelni egy-egy italt, megismerkedni vele, fejleszteni az ízlelést. Néha elég egy korty, egy pohár ilyen ital, de akkor az legyen olyan, hogy ’megszólal’. Mi ebben hiszünk, és azért látni az ilyesfajta fejlődést a boroknál, söröknél, sajtoknál, más ételeknél is idehaza

- fogalmazott az interjú egy pontján Szigeti Zsolt.

A stampók, kannás borok világa tőlünk nagyon távol van. Mi igazán az alkoholt kedvelő/ivó emberek felső, a teljes képhez mérten mindenképp elhanyagolható mennyiségét szólítjuk meg

- mondta el a hazai ivókultúra kapcsán Szatmári Kati. A WhiskyNet alapítói beszéltek a hazai telephellyel nem rendelkező külföldi webshopok versenytorzító hatásáról, és arról is, hogy az új üvegvisszaváltási rendszert, biztos nem az olyan szereplőkre találták ki, mint ők, mégis a hatálya alá esnek, ami rengeteg pénzükbe és bürokráciába kerül.

Megérkezett a Primark, de mi a helyzet a ruhaipari kizsákmányolással?

Maciej Podwojski, fotó: Marcin Mozert | Moc&ArtGroup

A Primark idén megnyitotta első magyarországi üzletét, és erről beszélgettünk Maciej Podwojskival, a cég közép-kelet-európai vezetőjével. A beszélgetés során szó esett a magyar piacon való terjeszkedésről, az egyre feszesebb munkaerőpiacról és arról, hogy a Primark miben tud mást nyújtani, mint a versenytársai.

A Primark mindig is a megfizethető áron kínált divatról szólt

– mondta Podwojski. Az interjú során azonban nem kerülhettük meg a fast fashion ipar gyakran hangoztatott kritikáit sem, így szó esett a fenntarthatóságról és a gyártóországok munkakörülményeiről is.

Nagyon megválogatjuk, hogy kivel dolgozunk együtt. Ahhoz, hogy felkerülhessenek a Primark által jóváhagyott gyárak listájára, minden gyárat átvilágítunk a Primark magatartási kódexünkben meghatározott, nemzetközileg elismert szabványok szerint (...) Minden beszállítónknak és gyáruknak alá kell írnia magatartási kódexünket, ha együtt akarnak működni velünk. Beszállítóink gyáraiban programokat is indítunk, hogy segítsük a munkavállalókat a munkahelyi jogoktól kezdve a higiéniai oktatásig mindenben. Több ezer kolléga vett már részt különböző programjainkban Indiában, Kínában, Bangladesben és még sok más országban

- fogalmazott a vezető, aki a magyarországi terjeszkedés kapcsán elmondta, új piac ez nekik, úgyhogy jelenleg az elsőként megnyitott boltra koncentrálnak, de terveik azért vannak, "soha nem mondják, hogy soha".

(Címlapkép - Bruzák Noémi, MTI/MTVA)