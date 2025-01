Így kerüld el a pénzügyi összeomlást 2025-ben: íme a mestertrükk, amivel nem kell többé aggódnod

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sokan hajlamosak úgy tekinteni az új évre, mint egy új kezdetre, amely kiváló kezdődátuma lehet valamilyen, akár már régóta tervezgetett cél megvalósításának. Aligha véletlen, hogy kialakult az újévi fogadalom szokása, amely egyike a még ma is velünk élő tradícióknak. Bár a fogadalmat tevők többségére jellemző, hogy elsősorban az életmódján szeretne változtatni, ugyanakkor nem ritkák a pénzügyi természetű fogadalmak sem. Az egyik ilyen fogadalom lehet a már meglévő adósságok visszafizetése vagy legalábbis csökkentése. Mi most ezekre a fogadalmakra koncentrálunk egy konkrét példán, a folyószámla-hitelkereten keresztül, amely bár remek biztonsági tartalékként is szolgálhat, ám egyúttal egy kifejezetten drága adóssággá is válhat, amitől nem mindig könnyű megszabadulni.

Egy 2023-as kutatás szerint a magyarok által tett újévi fogadalmak 40%-a sportolásra, rendszeresebb testmozgás elvégzésére, tehát az egészségesebb életmódra váltásra irányult. Ugyancsak gyakoriak voltak (39%) az egészségesebb táplálkozásra és fogyásra vonatkozó fogadalmak. A fogadkozók többsége tehát elsősorban az életmódjával és a külsejével volt elégedetlen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ugyanakkor szintén gyakoriak voltak a pénzügyi célokkal kapcsolatos fogadalmak is – ezek aránya 35%-ot tett ki a felmérés szerint. Ez természetesen több mindent is takarhat, kezdve a megtakarítás képzésétől a túlságosan drága adósságok visszafizetéséig. Szomorú tapasztalat azonban, hogy a fogadalmak zöme nem válik valóra, csupán be nem váltott ígéret, megvalósítatlan cél marad belőlük. Az alábbiakban azonban egy konkrét példán, nevezetesen a folyószámlahitel-tartozáson keresztül mutatjuk be, hogyan lehet mégis rendezni a pénzügyeinket, és felszámolni egy túlságosan drága adósságot. Vésztartalékból hitelcsapda Ha valaki rendelkezik lakossági bankszámlával, fix jövedelemmel, illetve már elmúlt 18 éves, akkor szinte biztos, hogy a számlavezető bankja már felajánlotta számára, hogy nyissanak a bankszámla mellé egy folyószámlahitelt. A termék lényegét röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy „le tudunk menni mínuszba” a számlánkon, éppen ezért gyakori, hogy a bankok afféle vésztartalékként kínálják a terméket. Elvégre, ha nem használjuk a folyószámlahitelt, akkor jellemzően semmiféle díja nincs – bár előfordulhat, hogy a bank felszámít úgynevezett rendelkezésre tartási díjat -, ellenben azonban hozzáférhető, ha valamilyen plusz kiadás miatt több pénzre lenne szükségünk, mint ami a számlánkon van. Ez eddig nem hangzik rosszul, de akkor mégis mi lehet a termék veszélye? Mélységes kút, melyből kimászni oly nehéz A termék akkor válhat „veszélyessé”, ha az túlságosan nagy a havonta beérkező jövedelmünkhöz képest. Ennek oka, hogy a keret felhasznált része automatikusan „betörlesztődik” a számára érkező átutalásból. Például tehát, ha a hó végén 50 ezer forint van a számlánkon, de mi szembesülünk egy 100 ezer forintos váratlan kiadással, akkor a folyószámlahitelnek hála ki fogjuk tudni fizetni a cehet – feltéve persze, hogy a hitelkeret összege eléri vagy meghaladja az 50 ezer forintot (bár nem jellemző, hogy ennél kisebb hitelkeretet kínálnának a bankok). A számla egyenlege tehát -50 ezer forint lesz, amely tartozás automatikusan fog törlesztődni akkor, amikor legközelebb pénz érkezik a számlánkra. Ebben az esetben nincs semmi probléma, leszámítva persze, hogy adott esetben a következő hónap során 50 ezer forinttal kevesebből kell gazdálkodnunk, legalábbis akkor, ha nem szeretnénk újra belenyúlni a keretbe. Kevésbé rózsás a helyzet akkor, ha a hitelkeret eléri, vagy akár meg is haladja a rendszeres jövedelmünk összegét, illetve, ha azt ki is merítjük. Ha például havonta 500 ezer forint érkezik a számlánkra, de a keret 1 millió forint, amit már ki is használtunk, akkor tulajdonképpen már a fizetésünk napján félmillió mínuszban vagyunk, és csupán annyi történik, hogy az 1 millió forintos tartozás átmenetileg 500 ezer forintra csökken. A hónap további részében azonban kénytelenek vagyunk újra növelni az adósságunkat, hiszen valamiből mégiscsak élnünk kell. Nos, ebben az esetben már inkább átok, mint áldás a folyószámlahitel, annak ugyanis igen magas költségei vannak (a szabályozás szerint folyószámlahitelek esetében a THM mértéke nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét). Ha például 25%-os éves kamattal kapjuk a hitelkeretet, akkor az 1 millió forintos tartozásnak kereken 250 ezer forint az éves költsége, ami havi szinten is közel 21 ezer forintot jelent (a valóságban ennél kevesebbet, hiszen a beérkező jövedelem miatt a hó elején mindig lecsökkenne a tartozásunk, ami aztán csak fokozatosan növekedne a hónap vége felé közeledve). Érdemes gyorsan cselekedni A fentiekből is látszik, hogy egy ilyen adósságot érdemes minél előbb lezárni – akár egy másik hitel felvételével is. Persze elsőre furcsának tűnhet, hogy az adósság visszafizetésére vonatkozó újévi fogadalom megvalósításába úgy fogunk bele, hogy felveszünk egy új hitelt, ám a fent vázolt helyzetben alighanem ez a legjobb, amit tehetünk (kivéve persze, ha képesek vagyunk saját megtakarításból kiegyenlíteni a tartozást). Az ilyen esetekben a legjellemzőbb megoldás egy hitelkiváltó személyi hitel felvétele, amelyek kamata jóval kedvezőbb, mint a folyószámlahiteleké – a Pénzcentrum hitelkalkulátora szerint jelenleg van olyan termék, amelynek 11,99% az éves kamata (THM 12,85%). Az említett személyi hitelnek például – az említett 1 millió forintos hitelösszegnél maradva – 22 489 forint lenne a havi törlesztőrészlete, amennyiben 5 éves futamidőre vennénk fel a hitelt. Bár ez az összeg még némileg magasabb is, mint a fent említett 21 ezer forintos havi költség, azért van egy rendkívül fontos különbség – a folyószámlahitel 21 ezer forintja kizárólag a kamatterhet takarja. Ezzel szemben a példában szereplő személyi hitel esetében a 22 489 forintos törlesztőből már a legelső hónapban is csak 9 992 forintot tenne ki a kamat, míg a maradék 12 497 forinttal csökkenne a tőketartozásunk (ráadásul a kamat-tőke arány a következő hónapokban folyamatosan változna a tőke javára, tehát egyre kevesebb kamatot fizetnénk a csökkenő tőketartozásunk után). Összességében, a futamidő végéig 1 349 340 forint lenne a teljes visszafizetés összege, tehát 5 év alatt 349 340 forint lenne a hitelkiváltó személyi kölcsön összköltsége. Emlékeztetőül – a folyószámlahitelnek az éves költsége lenne 250 ezer forint, ami 5 év alatt 1,25 millió forintot jelentene. Ez 900 660 forinttal haladná meg a személyi hitel költségét. Van tehát kiút – a felvázolt megoldással anyagi helyzetünket is konszolidálhatjuk, illetve az újévi fogadalmunkat is megtarthatjuk.

Címlapkép: Getty Images

Jogi nyilatkozat: A cikkben található kalkulációk adatai tájékoztató jellegűek, szerződéses ajánlatnak nem minősülnek! Az egyes konstrukciókat az adott paraméterek (termék jellege, összeg, futamidő) alapján, kalkulátorunk számításai szerinti legkedvezőbb aktuális ajánlatok figyelembe vételével választottuk ki. Az említett pénzügyi szolgáltatóktól a Net Média Zrt., mint a Pénzcentrum.hu üzemeltetője nem részesül a megjelenésükre tekintettel közvetlen díjazásban. További részletekért A cikkben található kalkulációk adatai tájékoztató jellegűek, szerződéses ajánlatnak nem minősülnek! Az egyes konstrukciókat az adott paraméterek (termék jellege, összeg, futamidő) alapján, kalkulátorunk számításai szerinti legkedvezőbb aktuális ajánlatok figyelembe vételével választottuk ki. Az említett pénzügyi szolgáltatóktól a Net Média Zrt., mint a Pénzcentrum.hu üzemeltetője nem részesül a megjelenésükre tekintettel közvetlen díjazásban. További részletekért kattints ide

