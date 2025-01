Iszonyú fontos levél jön a bankodtól januárban: nehogy kidobd, rengeteg pénzről kell dönteni

A hazai bankoknak január 31-ig kötelező elküldeniük a szabványosított díjkimutatást az ügyfelek részére, ami az elmúlt egy év számlavezetési költségeit tartalmazza. 2025-ben rengetegen válthatnak bankot, mert gyakorlatilag minden hazai pénzintézet bejelentette, hogy idéntől átterheli az ügyfeleire a tranzakciós illetéket - ez több ezres költségemelkedést jelenthet. Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója szerint ugyanakkor nem szabad elkapkodni a váltást, bankok nem egységes időpontban terhelik át a tranzakciós illetéket - figyelni kell arra, hogy a kiszemelt pénzintézet mikor lépi ezt meg.

A bankoknak minden év január 31-ig kötelező elküldeniük a szabványosított díjkimutatást az ügyfelek részére. A számlatulajdonosok egy éves időszak összes költségét összesítve, egyetlen dokumentumban kapják meg. Ezáltal világossá válnak azok a számlavezetési költségek, amelyeket az ügyfelek a havi számlakivonatok alapján valószínűleg nem követnek nyomon rendszeresen, így pontos képet kaphatnak arról, mennyit fizetnek a bankszámláikért.

Az ezt szabályozó európai irányelv 2013-ban került elfogadásra, Magyarország pedig 2016-ban vezette be. Az irányelv legfontosabb céljai:

A szabályozás (különösen a PAD III. fázis) elősegíti a pénzforgalmi szolgáltatások átláthatóságát és az összehasonlíthatóságot.

Egységes díjkimutatást biztosít, amelyet évente, az egész évre vonatkozóan kapnak meg az ügyfelek.

Zökkenőmentes pénzügyi mobilitást tesz lehetővé a fizetési számlák egyszerűbb váltásával, amit az egyablakos bankváltás rendszere már megvalósított.

Minden magyar bank emel, sokan válthatnak számlát

A 2025-ben esedékes kimutatások már csak azért is lesznek rendhagyóak, mert gyakorlatilag az összes hazai pénzintézet bejelentette, hogy az idei évtől átterheli a tranzakciós illetéket az ügyfelekre.

És hogy ez forintban mérve mennyit is jelent? Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója úgy számol, hogy egy digitálisan járatos, inkább netbankot, mobilapplikációt használó ügyfélnél a költségemelkedés nagyságrendileg havi 300 forint körül mozoghat. Ez elsőre kis tételnek tűnik, de akár a teljes számlaköltség 7-8 százalékát is kiteheti.

Természetesen az egyes számlahasználati szokások eltérőek, így a változás hatása is teljesen más lehet. Elképzelhető, hogy egyes esetekben jóval nagyobb lesz a költségemelkedés, míg mások meg sem érzik a tranzakciós illeték átterhelését

- vázolta a szakértő, aki szerint számíthatunk arra, hogy 2025-ben többen válthatnak bankot a díjemelések miatt.

Nem is feltétlenül a költségemelkedés mértéke miatt. Inkább a körülötte kialakuló felhajtás vezethet oda, hogy az emberek elgondolkodnak azon, hogy jó helyen vezetik-e a számlájukat. Amúgy is az éve eleje a „számlaváltások időszaka”, hiszen ekkor kapják meg a számlatulajdonosok az éves díjkimutatásukat, ekkor szembesülnek azzal, hogy mennyi is valójában az éves bankolási költségük

- fogalmazott. Azonban Argyelán József kiemelte:

Nem szabad elkapkodni a számlaváltást. A bankok nem egységes időpontban terhelik át a tranzakciós illetéket. Elképzelhető, hogy a megemelkedő díjak miatt valaki új csomagot keres és az aktuális kondíciók alapján választ egy másik bankot, számlacsomagot, majd ott is megemelkednek a díjak pár héttel később. Vagyis a váltás logikus döntés lehet, de figyelni kell arra, hogy a kiszemelt új banknál mikor terhelnék át a megemelkedett adókat.

Ennyit a nullás bankszámlákról?

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a díjtételek átterhelésével befellegzett-e a Magyarországon népszerű, nulla vagy minimális költségekkel járó számlacsomagoknak. Argyelán József szerinte bár gyakorlatilag már minden bank bejelentette a tranzakciós illeték átterhelését, de ez nem azt jelenti, hogy az összes bank valamennyi számlacsomagja érintett. Még mindig vannak olyan csomagok, ahol teljesen ingyenesen lehet bankolni.

Jelen helyzetben felértékelődik a határozott időre szóló akciók jelentősége. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a bank egy adott díjkedvezményt, akciót a feltételek teljesülése mellett egy adott időpontig biztosít. Ez jellemzően 2-3 év szokott lenni. Egy ilyen csomag azonban azt is jelenti, hogy a mostani adóváltozás hatását sem terhelheti át a kérdéses pénzintézet a kérdéses határidő lejáratáig

- magyarázta. Viszont szerinte 2025-ben jó eséllyel a kedvezményes csomagok száma csökkenni fog a piacon. Ugyanakkor a Bankmonitor szakértői nem számítanak ezen számlák végleges eltűnésére: szinte biztos, hogy marad a piacon néhány olyan kedvezményes csomag, ahol a bankolás teljesen ingyenes lehet.

Merj váltani!

Sokan tartanak a bankváltástól, mert időigényesnek, bonyolultnak vagy kockázatosnak gondolják, pedig a valóságban ez egy egyszerű, jól szabályozott folyamat, amely jelentős megtakarítást eredményezhet - a megfelelő csomag kiválasztásában nagy segítség lehet egy számlacsomag kalkulátor. Az egységes számlaváltási rendszernek köszönhetően a legtöbb adminisztratív teher az új bankra hárul, az ügyfeleknek pedig elegendő egyszer megjelenniük az új számlanyitáshoz. Egy kedvezőbb díjazású bankszámla választása éves szinten több tízezer forintos spórolást jelenthet, és az alacsonyabb költségek mellett korszerűbb szolgáltatásokhoz is hozzáférhetünk.

A bankváltás folyamata csak pár lépésből áll:

Az új számlát megnyitjuk a kiválasztott banknál – időpontfoglalással ez legfeljebb egy órát vesz igénybe.

Egyidejűleg benyújtjuk a számlaváltási meghatalmazást az új banknak, amely alapján a pénzintézetek átvezetik a csoportos beszedési megbízásokat és rendszeres átutalásokat.

Az új bank értesíti a régi bankot a számlaváltási igényről – ez legfeljebb 2 munkanapot igényel.

A régi bank továbbítja a szükséges adatokat az új pénzintézet számára – ez maximum 5 munkanapon belül megtörténik.

Az új számla aktiválódik, amint az adatok beérkeznek.

Az új bank feldolgozza az információkat, és szükség esetén egyeztet – ez további 5 munkanapot vehet igénybe.

A régi számla lezárása megtörténik – 1 munkanapon belül.

Ezzel az egyszerűsített bankváltás legfeljebb 13 munkanapot vesz igénybe, és ideális esetben csak egyszer kell személyesen megjelenni, a folyamat kezdetekor.