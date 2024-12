Fontos változás élesedik a társasházaknál 2025-ben: mindenkit érint, ahol van közös képviselő

A társasházi törvény szerint a magyarországi társasházi közös képviselőknek és intézőbizottsági elnököknek 2025. május elsejéig kötelező nyilvántartásba venni magukat, ám ha ezt nem teszik meg, a társasházi közgyűlés azonnali hatállyal visszavonhatja megbízatásukat. A Pénzcentrum adatai szerint mindez másfélmillió társasházat érint, és a nyilvántartásra kötelezettek többsége nem fog kockáztatni, és bizonyos akadnak majd olyanok is, akik ennek nem tesznek eleget. Ám óriási kérdés, meglépik ezt a társasházak, ha például egyébként elégedettek a megválasztott tisztviselővel? A mérleg másik serpenyője: amennyiben a nyilvántartás hiánya miatt elvesztik ügyintézési jogukat, ki jogosult például a közös költség behajtására, a közvetlen veszély elhárítására tett intézkedésekre?

A törvény világosan megjelöli a kívánt célt – tudta meg a Pénzcentrum Kiss Balázs Károly ügyvédtől. A társasházi tisztségviselők nyilvántartásának célja, hogy a közösség ügyintézését ellátó tisztségviselők meghatározott adatainak országosan nyilvános közzétételével megvalósuljon a társasházak működésének transzparenciája. Továbbá: a jegyző társasházak felett gyakorolt törvényességi felügyeletének hatékonysága biztosított legyen, valamint a társasházak és a közösség jogait és kötelezettségeit érintő hatósági eljárások során a megfelelő kapcsolattartást elősegítse.

A közgyűlés által megválasztott közös képviselő, vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet csak akkor láthat el, ha a tisztség keletkezésének tényét az ingatlanügyi hatóság, az erre irányuló kérelme alapján, az ingatlan-nyilvántartásba - a társasház törzslapra - feljegyezte.

Kérdés, hogy a társasházi közgyűlés minden esetben meglépi ezt, vagy az egész nyilvántartási eljárást felesleges formalitásnak tartják? A szakember hangsúlyozta, a törvényes működés szempontjait mindenekelőtt szem előtt kell tartani, a törvényes működés feltételeit pedig biztosítani kell. Ezt nem írhatja felül az, hogy a közösség valamit felesleges formalitásnak tart.

Nagy Zoltán ügyvéd a Pénzcentrumnak elmondta: azt, hogy a társasházi közgyűlés azonnali hatállyal vonja vissza a megbízatást, nem lehet közgyűlés kötelezettségévé tenni, hiszen ez egy végrehajthatatlan előírás lenne. A társasház mindenesetre kap egy lehetőséget, hogy a „trehány”, jogszabályt sértő közös képviselőt elmozdítsa. Ha viszont elégedettek és/vagy puszta formalitásnak gondolják a kötelezettség teljesítését, akkor egyelőre nem látni, hogy miként kerül be a nyilvántartásba az adott közös képviselő.

Kiss Balázs Károly szerint a nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a közösség ügyintézését ellátó közös képviselőnek vagy intézőbizottság elnökének

a közösség ügyintézését ellátó közös képviselőnek vagy intézőbizottság elnökének aa) természetes személy esetén családi és utónevét, lakcímét,

természetes személy esetén családi és utónevét, lakcímét, ab) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, ac) tisztségét, a tisztség keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a tisztségviselő a közösség ügyeinek intézését ügyvivőként látja el, ennek tényét és határidejét, valamint

tisztségét, a tisztség keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a tisztségviselő a közösség ügyeinek intézését ügyvivőként látja el, ennek tényét és határidejét, valamint ad) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén - valamint ha a természetes személy tisztségviselő bejelenti - az elektronikus levélcímét, telefonos elérhetőségét,

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén - valamint ha a természetes személy tisztségviselő bejelenti - az elektronikus levélcímét, telefonos elérhetőségét, b) a társasházközösség nevét.

Az is egy érdekes kérdés, hogy 2024. október 1-jére tolta a kormányzat a társasházi tisztségviselők nyilvántartásának kötelezettségét, 2025. májusi 1-jei türelmi határidővel. Mi volt az oka a türelmi határidőnek? Hiszen a Magyar Közlöny ide vonatkozó száma 2023 szeptemberében jelent meg, vagyis egy évük volt a nyilvántartásba vételre. Nagy Zoltán szerint ez a sokadik halasztás már, és arról sincs meggyőződve, hogy az utolsó. Több jogszabály sorsa hasonló, várakozik arra, hogy egyszer végre hatályba lépjen. Ilyen többek között az új ingatlan-nyilvántartási törvény, és nem tartja kizártnak, hogy a kettő némileg összefügg, és „bevárja” egymást a két jogszabály hatálybalépése.

Amennyiben megtörténik a megbízatás visszavonása, a közgyűlési határozatok ellen bírósági útnak van helye. Ebben a kérdéskörben is ez lesz a járható út, a határozat meghozatalát követő 60 napon belül fordulhat bírósághoz a közös képviselő és kérheti a meghozott határozat érvénytelenné nyilvánítását. (Jegyzőhöz viszont nem fordulhat, mert az törvényességi felügyeleti jogkört gyakorol, ami nem a határozattal szembeni fellebbviteli fórum – a szerk.)

Talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy ha a közgyűlés visszavonja a megbízatást, akkor mi lesz az elmaradt közös költségek behajtásával, ki fogja azt megtenni? A közös költség beszedése a társasház közös képviselőjének a felelőssége, ő küldi ki előbb írásbeli emlékeztetőt, majd fizetési felszólítást, határidővel. A leghatékonyabb megoldás egyébként egy fizetési meghagyás kibocsátása.

Ám hogyan alakul a társasházi közös költség behajtása, ha nem igazolja jogosultságát, ha jövő májusig nem intézi el a nyilvántartását. Van joga behajtani a közös költséget ezekben az időszakokban is? Nagy Zoltán szerint, ha van a társasháznak közös képviselője, akkor nyilván nincs probléma, ám ha nincs, akkor lényegében képviselő nélkül van a társasház. Ez többek között azt is jelenti, hogy a közös költség követelésének érvényesítése is megakad. Elképzelhetőnek, hogy ebben a helyzetben a társasház például közvetlenül ad meghatalmazást egy jogi képviselőnek, ám a szakember ezt a megoldást sem tartja egyértelműen jónak és üdvözítőnek.