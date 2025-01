Nagyot kaszálhat, aki jól mozgatja a pénzét 2025-ben: ez lehet az idei év top befektetése?

Kriptopiac, állampapírok és kamatkörnyezet - miről mit kell tudnunk, ha 2025-ben kaszálni szeretnénk a megtakarított pénzünkkel? Mit hozhat a Trump-elnökség, és mit csinálnak majd a magyarok azzal a pénzzel, amit visszakapnak az állampapírokból? Ezekre próbáltunk válaszokat kapni az év legelső CashTag-adásában.

2024 befektetési szempontból nagyon sokaknak arany évként vonul be személyes almanachjába, de aki nem figyelt, az az óévben is sokat és rútul tudott bukni. Hogy melyek voltak a legjobb és a legrosszabb befektetések 2024-ben, azt ebben a cikkben veséztük ki.

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag az év első adásában már előre tekintett, és arra kérdezett három avatott szakértőt, mire számítanak a piacon ebben az esztendőben, mivel lehet majd nagyot kaszálni: Ahogy megszokhattátok, volt itt minden: Donald Trumptól alig két ugrással jutottunk el a magyar állampapírokig, de szóba kerültek a kamatok és a kriptopiac is. Az év első adását ide kattintva már nézheted is!

Szárnyal a kripto

A 2024-es év nehézségeivel kezdte a válaszadást Nagy Viktor, a Portfolio vezető elemzője. Kiemelte, hogy bár sok tekintetben nem volt egyszerű befektetni, a kriptopiac újabb reneszánszához érkezett.

Úgy mentünk neki az évnek, hogy tudtuk, hogy amerikai elnökválasztás lesz, ez azért belekavar a képbe, illetve hát vannak azért regionális konfliktusok, Ukrajnában háború zajlik, nyilvánvalóan érinti a hazai tőkepiacot, meg úgy általában a régiónak a részvénypiacát, és közben a Közel-Keleten is háborús konfliktus van, tehát azért voltak olyan tényezők, amik megnehezítették a befektetőknek a dolgát. De összességében hogyha most nézünk vissza 2024-re, azért elindult egy esés most a tőkepiacokon, nem tudjuk, hogy ennek hol lesz a vége, de hogy összességében egy kifejezetten jó évről beszélhetünk. Mondok néhány számot, amivel azért szerintem elég jól lehet illusztrálni azt, hogy mi történt. Az S&P 500 részvényindexnek, ami a világ legfontosabbja, értéke több mint 10 ezer milliárd dollárral növekedett idén. És most már három olyan vállalat is van a világon, amelynek a piaci értéke a 3000 milliárd dollárt is meghaladja. Az Apple az egyik, a másik a Microsoft, és az Nvidia is most már odafért erre a dobogóra. És ha megnézzük a kriptopiacot, az is kifejezetten izgalmas volt idén

- mondta Nagy Viktor. A befektetésekről erre az évre azt mondta: a részvénypiacon nagy ugrásra nem számít, inkább támogató lehet a környezet az új esztendőben.

Azt gondolom, hogy egy mérsékelt emelkedés jöhet a részvénypiacokon. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy az elmúlt évnek ez az utolsó szakasza egyébként kifejezetten jól szokott sikerülni a tőzsdéken. Decemberben ugye a Mikulás-ralit is szoktuk emlegetni, ez egy kifejezetten jó időszak. Én összességében is arra számítok, hogy inkább emelkedő árfolyamokat láthatunk majd, csakhogy ebbe a képbe egyébként nagyon sok minden bele tud rondítani. Egészében én inkább azt gondolom, hogy még mindig egy a tőkepiacokat támogató környezet lehet 2025-ben. Lehet, hogy nem egy olyan rossz stratégia az, hogy mondjuk ül az ember egy viszonylag értelmezhető reálkamatban, mert van még valamekkora reálkamat szinte az összes dollárban, euróban, forintban is tudunk kapni reálkamatot még egyelőre. Lehet, hogy érdemes ebben ülni és megvárni azt a lehetőséget, amikor tényleg nem kell rálőni a hátsó térfélről a kapura, hanem oda kell menni, és akkor a tizenhatoson belül vagyunk, akkor ott lövünk

- érzékeltette egy futballhasonlattal a megfelelő stratégiát a vezető elemző.

Trump entrée-ja sok kérdést hord magában

Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő portfoliókezelője szerint mindenképpen meg kell várni Donald Trump január 20-i beiktatását, hogy lássuk: egyáltalán bevezeti-e azokat a vámokat, amellyel több alkalommal is fenyegette mind Kínát, mind az EU-t - ezek ugyanis mind hatással lehetnek a befektetési piacra.

Januárban fogják beiktatni Donald Trumpot elnökké, és attól tartok, hogy még ő maga sem tudja, hogy milyen fajta vámokat vet ki, egyáltalán kivet-e, melyik országra mekkorát fog kivetni. Ugye az van, hogyha kivet egy valójában 10-20 százalékos általános vámot az Európai Unióra, meg egy 60%-os vámot a kínaiakra, akkor majdnem biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió recesszióba fog csúszni, ebben az esetben Magyarországon is a gazdasági kilátások nagyon rosszak lesznek. Attól tartok, hogy ebben az esetben nem csak az európai közösségben lesz recesszió, valamint Kínában lesznek gazdasági nehézségek, hanem valószínűleg egy idő után vissza fog hatni az Egyesült Államokra is. De lehet egyébként az is, hogy Trump ezt az egészet igazából csak zsarolásra használja az Európai Unióval szemben. Például ugye azt fogja mondani, hogy figyeljetek, vegyetek tőlem gázt, meg vegyetek egy csomó hadieszközt tőlem, és akkor cserébe nem kaptok vámokat a nyakatokban. Ebben az esetben Európában viszonylag normális lehet a gazdasági növekedés

- fogalmazott Zsiday Viktor a lehetséges kimenetelekről. A befektetésekkel kapcsolatban azt mondta: a piacnak továbbra is egy reálkamat-csökkenési hullám tenne jót, Magyarországon pedig azt látja, hogy rengeteg az állampapír a lakosságnál.

Az USA-ban jól alakultak ezek a dolgok. Most már Európában is elindult egy kamatcsökkentési ciklus, a kötvényhozamok lejjebb jöttek, ugye ez támogatta nyilvánvalóan a részvényeket, és USA-ban volt viszonylag normális növekedés. Ugye Európában is voltak országok, ahol volt értelmezhető növekedés. Ugye Németország az, ami kirívóan nagyon-nagyon negatív, és már évek óta nem nagyon tud növekedni, de a többi ország így rendben volt. És végül is Amerikában a kamatcsökkentések, a gazdasági növekedés, és végül is egy kialakuló részvénypiaci mánia volt az, ami létrehozott egy óriási, majdnem 30 százalékos növekedést a fő részvényindexekben. Itthon nagyon sokan voltak szerintem azok, akik lakossági állampapírt vettek - ezt a témát nem fogjuk tudni megkerülni

- mondta Zsiday Viktor.

Mi lesz veled, PMÁP?

Árgyelán Ágnes, a Portfolio elemzője azt mondta: a lakossági állampapíroknál muszáj lesz elköszönni a 10 százalék feletti kamatoktól.

Egy jó időre úgy tűnik, hogy igen, el kell búcsúzni ezektől a 10% feletti kamatoktól. Ugye eddig azért láttunk ilyen magas kamatokat, főleg a prémium állampapírnál, mert volt egy egész magas inflációs környezet, és ebből adódott az, hogy jött egy ilyen 18-19%-os kamatszint, ami végigkísérte a 2024-es évet, meg úgy a 2025-öst is valamilyen szinten, de ugye ezek az állampapírok szépen lassan ki fognak futni. Ahogy ez megtörténik, azt fogjuk látni, hogy ezek a 18-19%-os kamatok hirtelen le fognak esni olyan 4-5 százalék körüli kamatszintekre, és nyilván hogyha megnézzük azokat az állampapírokat, amelyek például fix kamatokat biztosítanak, ott is látjuk azt, hogy nyár óta van egy folyamatos kamatcsökkentés vagy kamatcsökkenés, és a jelenleg legnépszerűbb fix magyar állampapírnak a kamata is olyan 6,5 százalék körül van. Most azt látjuk, hogy mivel az állam nincs rászorulva arra, hogy a lakossági pénzeket még inkább bevonja erre a piacra, ezért várhatóan most nem lesznek 10 százalék feletti kamatok

- mondta a CashTagnek az elemző. Azt ugyanakkor gyorsan hozzátette, hogy ez nem azt jelenti, hogy akinek van állampapírja, az gyorsan szabaduljon meg tőle, sőt.

Még azért nem kell temetni az állampapírokat: ha megnézzük a friss statisztikákat, láthatjuk, hogy még mindig több mint 11 ezer milliárd forintnyi az az összeg, amit a lakosság, a forintos lakosság jelenleg papírokban tart. Azért ez egy igen magas összeg. Igaz, hogy ennek azért a nagy része, nagyjából 7000 milliárd forint az, amit prémium állampapírban tartanak. Tehát itt kérdés lesz az, hogy ha megnézzük 2025-ös számokat, akkor láthatjuk, hogy a mi becsléseink szerint nagyjából olyan 1800 milliárd forint lesz az az összeg, amit prémium állampapírban kifizet majd a lakosság számára az állam kamat és tőke formájában, és ennek nagyjából 1300 milliárdnyi része lesz az, amit az első három hónapban fog kifizetni jövőre. Innentől kezdve nagy kérdés lesz az, hogy mit fog kezdeni a lakosság ezzel a pénzzel, ami megérkezik a számlájára, és nem utolsó sorban az is, hogy mi lesz a fennmaradó prémium állampapírokkal, hiszen ott lesz egy olyan 6000 milliárdnyi prémium állampapír, ami bár nem jár le, de a kamatfizetést követően eléggé le fog esni a kamata, és ugye itt kérdés az, hogy mit fog csinálni a lakosság

- tette hozzá Árgyelán Ágnes.