Rémálom vár temérdek magyar családra a napokban: erre nem készülnek, pedig kellene

Csak a Szilveszteri Állatmentő Ügyeletnél minden évben ezer bajba került állatot, túlnyomó részben kutyát, jelentenek be a szilveszteri tűzijátékok és petárdák miatt – értesült a Pénzcentrum. A statisztika szerint csupán ötven százalékuk kerül haza. A szilveszteri durrogtatás-terror ugyanakkor nem lehet meglepetés a gazdák számára, fel tudnak készülni az eseményekre. A szakértők véleményét és tanácsait az alábbiakban foglaljuk össze.

"Az ezer bejelentett állat elsősorban kutya, csupán 30-40 macska eltűnését jelzik, a bejelentett állatokról nyilvántartást vezetnek, ami visszanézhető a Szilveszteri Állatmentő Ügyelet Facebook oldalán (https://www.facebook.com/szilveszteriugyelet), így minden évben vannak pontos számaik" – mondta el a Pénzcentrumnak az ügyelet főszervezője. Pintér Attila szerint a legelkeserítőbb a hazakerülési arány, az elmúlt tíz év tapasztalatai alapján kijelenthető, a bajba kerül állatok kicsit több mint a fele jut csak haza. Sok kutya tehát sosem ér révbe – ők jellemzően menhelyre kerülnek -, mások pedig sosem lesznek meg.

Valójában mindez a jéghegy csúcsa, nyilvánvalóan sok állatot nem jelentenek be. Vagy azért, mert helyi állatmentők tevékenységének köszönhetően hamar hazakerül, vagy azért, mert a tulajdonos nem keresi az elveszett kutyáját, és a kutya meghal egy erdőben, vagy befogadja valaki, aki nem keresi a gazdát. Tehát jóval több kutyáról beszélhetünk, a macskák számát pedig megtippelni sem lehet, a sok kijárós és kóbor állat miatt. És a lovászok tudnának mesélni arról az éjszakáról, amit a rettegő lovaik mellett töltenek minden szilveszter este azért, hogy az állat ne szökjön el, vagy tegyen kárt magában.

A lovaknak ez nem olyan, mint egy vihar

Nem meglepő módon a lovak is érzékenyek a körülöttük, minden irányban történő robbanásokra. Emiatt el is szökhetnek - ha ki tudnak törni -, és ilyenkor akár végkimerülésig is futhatnak. Vagy ha nem tudnak elszökni, akkor a próbálkozás alatt összetörik magukat reggelre. Emiatt a szilvesztert a lovászok a lovak mellett töltik, beöltözve, pezsgő nélkül, és nyugtatják a lovaikat. Csak így tudják azt biztosítani, hogy ne essen bajuk. A „na de akkor egy vihartól is megijednek” kifogásra pedig annyi mondható, hogy nem. Mert a vihar egy irányból jön és tart valamerre, valamint a légnyomás-változásból az állat előre érzékeli. A tűzijátékra ezek körül egyik sem igaz.

Összességében: több ezer háziállatnak félelmetes, vagy akár halálos az év utolsó estéje. És akkor még a vadállatokról nem is beszéltünk, érzékelteti a hatalmas számokat az, hogy a két évvel ezelőtti szilveszter miatt csak a tatai Öreg-tóról több mint harmincezer vadlúd menekült el. Csak egy tóról, csak egyfajta madár

- húzta alá Pintér Attila.

35 000 lúdból 1200 maradt

A kérdéses karácsonykor 35 000 madár gyűlt össze a tavon. A tó a távoli északról a Kárpát-medencébe érkező vadludak egyik legkiemeltebb pihenőhelye. Létszámuk azonban már karácsony napján elkezdett csökkenni, ugyanis a tiltás ellenére már ekkor elkezdődtek a durrogtatások. Ahogy közeledett az év utolsó napja, úgy fokozódott a petárdázás, ennek következtében pedig egyre több madár hagyta el a tavat. December 31-re már csupán 5 000 példány, újév hajnalára pedig mindössze 1200 lúd tartott ki az Öreg-tavon.

Mennyiben jelent segítséget a chip?

A chip rengeteget segít egy kóbor kutya hazajuttatásában, vagy semennyit. Például, Budapesten, ahol szinte minden kutya chippel rendelkezik, ennek köszönhetően haza is jutnak. Viszont amelyik talált kutyában nincs chip, és így menhelyre kerül, szinte sosem kerül vissza az eredeti gazdájához. Holott a chip 12 éve kötelező minden, 4 hónaposnál idősebb kutya esetén, vagy ha előbb cserél gazdát, akkor még azelőtt. Így elvileg minden kutyában kellene lennie, ám ez a valóságban sajnos nem így van. A tapasztalatok szerint a nagyobb városokban tízből kilenc kutyában van. Viszont, minél kisebb a település, annál kisebb ennek az esélye. Márpedig a chipbeültetés hatósági ára csupán 3.500 forint, amit egyszer kell kifizetni, ráadásul, ha ez hiányzik, akkor feltehetően nem kapott veszettség elleni oltást sem az adott kutya – ami pedig szintén kötelező.

Tehát, egy talált kutya esetében a chip akár azt is jelentheti, hogy perceken belül otthon van az állat – amennyiben megfelelő a regisztráció. A chip ugyanis önmagában semmit sem ér, mert csak egy 15 karakteres számsort tartalmaz, amit az állatorvosnak kell regisztrálnia a PetVetData rendszerében, és ott rögzítenie kell az állat adatai mellett (neve, faja, színe, neme, kora, stb.) a gazda adatait is, és igazán ez a fontos. A tulajdonos adatai közül a név és cím kötelezően kitöltendő adat, a telefonszám viszont a jogalkotó szerint nem fontos, így nem kötelező. Pedig nincs egyszerűbb annál, mint felhívni a gazdát, hogy menjen a kutyáért, akit éppen az utcán fog valaki. Ezért nagyon fontos a regisztráció. Az adatokat módosítani és teljes körűen megtekinteni hivatalosan csak állatorvos tudja.

Sajnos, sokszor fordul elő, az adatok hibásak, hiányosak, vagy az előző gazda adatai szerepelnek ott. Márpedig mind a regisztráció, mind a módosítás ingyenes, az állatorvos tudja ezeket elvégezni és ellenőrizni is, ezért mindenképpen javasolt, hogy legalább a kötelező éves oltás alkalmával ellenőriztesse le ezeket a gazda, és ha szükséges, javítassa.

De még akkor sincs veszve minden, ha a kutya elveszett, mert elegendő az oltási könyvvel (és a benne található chipszámmal) elmenni állatorvoshoz, és még akkor is lehet megadni új elérhetőséget. Nyilván ehhez az kell, hogy legyen chip a kutyában, és tudjuk annak a számát

– hangsúlyozta Pintér Attila.

Hogyan nyugtassuk állatainkat?

A Szilveszteri Állatmentő Ügyelet főszervezője a Pénzcentrumnak kiemelte: a legfontosabb, hogy a gazda készüljön fel, ne abban bízzon, hogy nem lesz nagy a tűzijáték, vagy abban, hogy a kutyája nem fél tőle. Nyilvánvalóan fontos, hogy ismerje a gazda a kutyáját, ám az állatok is változnak, és megijedhetnek olyantól is, amitől korábban nem.

Ezért mindenképpen legalább vigyük be a kutyát zárt helyre, ez lehet garázs vagy előszoba is. Még sötétedés előtt, nem szabad az utolsó pillanatra hagyni. A lakásban tartott kutyát még világosban kell sétáltatni, és utána majd csak másnap. Több napos figyelemről van szó, mert a petárdázás és tűzijátékozás a törvénnyel ellentétben nem csak 12 órára korlátozódik. Érdemes lehúzni a függönyöket, redőnyöket, felkapcsolni a villanyt, bekapcsolni a tévét, feltenni zenét, jutalomfalatokat adni, simogatni, beszélni hozzá… Ha pedig tudjuk, hogy a kutyánk nagyon fél, vagy egyenesen pánikba esik a szilvesztertől, akkor még időben kérjünk részére nyugtatót, természetesen állatorvossal egyeztetve előtte – tanácsolta végezetül Pintér Attila.

Adjunk nyugtatót az állatoknak, vagy esetleg kárt okozhatunk ezzel?

A Rex Kisállat-rendelő szakértője a Pénzcentrumnak kifejtette: a szilveszteri tűzijátékozást kísérő fény- és hanghatások háziállataink számára szupernormális ingerekként jelennek meg, melyekre egyes egyedek különbözőképpen reagálnak. Csereklye Nóra állatorvos szerint szupernormális ingernek a megszokottól jelentősen eltérő stressz-hatást nevezhetjük, melynek elviselésére, kivédésére nem meglepő, ha az élő szervezet nincs maradéktalanul felkészülve és így a megszokottól eltérő működést vehet fel. És itt jönnek képbe a nyugtató készítmények, melyek alkalmazása éppen az ilyen élettanitól eltérő kilengések modulálására alkalmazható.

Természetesen, a különböző egyedek különböző megelőzést is igényelnek. Míg egyes négylábúak számára elegendő a zárt, némileg hangszigetelt helyiség, vagy a gazda közelsége is, másoknak esszenciális lehet egyéb nyugtató hatású készítmény (természetes hatóanyagú, gyógynövényes, gyógyszer hatóanyagú) adása is. Ennek megítélése és a hatóanyag kiválasztása sok összetevő mellett többek között az állat habitusától, korábbi élettapasztalatától, egyéb tapasztalt viselkedésproblémáktól, betegségeitől is függ. Elég csak belegondolnunk abba, hogy egy ilyen szupernormális inger a hirtelen túlzott idegrendszeri ráhatással milyen akut és hosszú távú következményeket okozhat (szökés, rombolás a környezetben, agresszió, stressz-asszociált betegségek, öncsonkítás, epilepsziás roham).

Ezek megelőzésére szükség esetén mindenképp javasolt a megfelelő, az állat igényei alapján megválasztott nyugtató készítmény alkalmazása az egyéb, az állat környezetét is érintő óvintézkedések mellett. Ártani a nem megfelelő helyen, időben és nem helyes dózissal alkalmazott készítményekkel lehet, így minden esetben szükséges kikérni állatorvosunk véleményét

– hívta fel végezetül a Pénzcentrum figyelmét Csereklye Nóra.