A könnyűdrogok üthetik ki a nyeregből a magyar borokat? Egyre aggasztóbb a kép

Interjúgyűjteményünk második részében megmutatjuk, hogy melyeket szerettétek ti, olvasók a legjobban idén, illetve hofgy mely interjúink verték a legnagyobb hullűmokat - ez ugyanis idén is előfordult.

A Pénzcentrum 2024-ben is rengeteg interjút készített, terítékre került a gazdaság minden ágának egy-egy jelentős szereplője vagy éppen szakértője. A kereskedelmi szektor nagyjaival készített interjúinkat tegnap, ebben a cikkben már összegyűjtöttük, most azonban megmutatunk még jó párat, ami igazán nagyot ment 2024-ben. Beszélgettünk például borokról, magáról az ország helyzetéről, illetve szóba került ezen kívül a keresetek témaköre, de az oktatást sem hagytuk ki. Lássuk a legjobb Pénzcentrum-interjúkat ebből az esztendőből!

A gazdálkodási és menedzsment képzés évek óta a top megjelölt szakok között helyezkedik el a felvételi statisztikákban, 2023-ban egyenesen a legkeresettebb volt, közel 14 500 ember döntött úgy, hogy első helyen jelöli. Dr. Király Gáborral, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar dékánjával többek között arról beszélgettünk, mi állhat ennek a nagy népszerűségnek a hátterében. Továbbá beszéltünk arról is, miért lehet, hogy egyes képzések büfészaknak számítanak, kitértünk a felsőoktatás helyztére is, valamint arra, mennyire fontos napjainkban a diploma.

2024 egyik legtöbbet hallott vagy olvasott kifejezése a túlturizmus volt: egyre több ország aggódik azon, különösen a népszerű üdülési célpontok közül, hogy a turisták tömegei lassan tarthatatlanok lesznek, ami a helyi lakosokat is egyre jobban idegesíti. Hogy tulajdonképpen mi hasonlóság egy mindennapi termék és egy ország között, és hogy függ össze az oda érkező tőkebefektetésekkel, új munkahelyek lehetőségével, súlyozott nemzetközi szereppel, sőt adott esetben még sporteseményekkel is, arról Dr. Papp-Váry Árpád, a Magyar Marketing Szövetség (MMSz) alelnöke beszélt a Pénzcentrumnak adott interjúban. De az országmárkázásról szóló beszélgetés során szóba került Magyarország, azon belül is Budapest helyzete, nemzetközi megítélése, és hogy vajon kell-e tartanunk attól, hogy Párizshoz, Barcelonához, Rómához hasonlóan a jövőben minket is elárasztanak-e a turisták tömegei.

Magyarország még mindig jóval az EU átlag alatt teljesít a nemek közötti munkaerőpiaci egyenlőséget mérő mutatókban. A tagállamok közül az egyik legnagyobb arányban nálunk értenek egyet azzal, hogy a nők elsődleges feladata, hogy gondoskodjanak az otthonról, míg a férfiaké, hogy pénzt keressenek. Ennek következménye, hogy a magyar nők fizetése jelentősen elmarad a férfiakétól, és több mint kétszer annyi időt töltenek fizetetlen otthoni munkával. A nemi sztereotipizálás már az óvodában elkezdődik, de ahhoz, hogy feltérképezzék a fiatalok tapasztalatait, átfogó kutatást végzett az Amnesty International a Nők a Tudományban Egyesülettel és a pécsi Emberség Erejével Alapítvánnyal közösen, ami az óvodától egészen középiskoláig vizsgálja a nemi sztereotípiák megjelenését és azok pályaválasztásra gyakorolt hatásait. Dr. Csernus Fanni, a szervezet nemek közötti egyenlőség szakértője válaszolt a kérdéseinkre a témával kapcsolatban.

Az ügyvédi pályán való elindulás sem olyan egyszerű, ha valaki nem tud külső anyagi támogatást kapni. Az egyetem utáni első 3 évben ügyvédjelöltként a végzettségnek megfelelő garantált bérminimummal lehet számolni, és a jogi szakvizsga letétele után a saját praxis elkezdéséhez is alaphangon fél-1 millió forint kezdő tőke szükséges. A stabil és jól fizető ügyfélkör kialakítása több év kemény és szorgalmas munkájába és évekbe is kerül - ezt mondta Dr. Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke a Pénzcentrumnak adott interjújában.

Újságírói karrierjét hagyta maga mögött Szűcs Péter, hogy izgalmas vidékekre utazhasson és írhasson róluk és hogy teljesen független lehessen és kompromisszumok nélkül élhessen. Több mint 25 éve készít tartalmat és mesél történeteket - ez különbözteti meg más tartalomkészítőktől. Hogy mi az amit kénytelen volt még maga mögött hagyni, illetve mit nyert az új életével, arról is beszélt a Pénzcentrumnak adott interjúban. De szóba került az is, mi a különbség a turista és az utazó között, és hogy egyre fontosabb számára a fenntarthatóság. Szerinte nem kellene a turizmust okolni a környezetszennyezés miatt, sőt tapasztalata szerint világ kultúráit meg is mentheti a felelősségteljes utazás, erre Ecuadorban látott egy fantasztikus példát.

Az új elszámolási rendszer jelentősen visszafogta a lakosság napelemtelepítési kedvét, az iparági cégek azt látják, hogy minimális, szemmel gyakorlatilag nem is látható az új megrendelők száma - mondta a Pénzcentrumnak Szolnoki Ádám, pedig a napelempanelek ára például sokéves mélyponton van. A MANAP Iparági egyesület elnökét arról is kérdeztük, mi a helyzet a betáplálási stoppal, amely fokozatos feloldását még ősszel jelentették be: a szakember szerint a napelemstop az ország kb. 90 százalékán fel lett oldva, viszont szerinte nem fog teljesülni az az EU felé vállalt kötelezettség, hogy az év végéig teljesen el kell törölni a tiltást - évekbe telik, ameddig a villamoshálózat még lezárt része erre alkalmassá tehető. Beszélgettünk a Nyugaton fénykorukat élő, viszont itthon tiltott erkélynapelemekről is: bár ezek nem tartoznak a tevékenységi körükbe, de az elnök szerint edukációs hatásuk mindenképp értékelhető. Magyarországon viszont sok más országénál jóval szigorúbbak az előírások, így a szabályrendszer nem teszi lehetővé az erkélynapelemezést. Interjú.

A mesterséges intelligencia korszakának hajnalán az egész oktatási rendszer célja és eszközrendszere megérett egy jelentősebb újragondolásra - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Balogh Petya, a Cápák között angyalbefektetője. Mint mondta, manapság a sikeres karrierhez nem lexikális tudásra van szükség, hanem kreatív és hatékony problémamegoldásra, ezt viszont szerinte nem tanítják a magyar iskolákban. Az STRT Holding vezérigazgatójával arról is beszélgettünk, mennyire könnyű vagy nehéz 2024-ben fiatalnak, kezdő vállalkozónak lenni Magyarországon, és kiderült, az RTL Cápája mit gondol arról, hogy manapság egyre több az influencer-vállalkozó. Arról pedig már a május 9-i GEN Z Fest 2024-en fog beszélgetni, hogy szerinte bátorság vagy értelmetlen hősködés-e manapság fiatalon vállalkozni.

A külföldi egyetemeken való továbbtanulás nem csupán a módosabb társadalmi rétegekbe születők kiváltsága, számos lehetőség adódik a fiatalok számára, a titok, hogy időben el kell kezdeni készülni az egyetemi évekre. Az Engame Akadémia két vezetőjével, Nádas Ritával és Bíró Ágotával a programjukról beszélgettünk nyári interjúnkban: elmondásuk szerint a programjuk különlegessége abban rejlik, hogy nem csupán információt nyújt a diákoknak a különböző továbbtanulási lehetőségekről, hanem támogatja őket abban, hogy megismerjék saját érdeklődési köreiket, erősségeiket és céljaikat. Sok diák még 18 évesen sem tudja, hogy mit tanuljon, mivel szeretne foglalkozni. A fiatalok előtt álló kihívásokról és a számos külföldi lehetőségről beszélgettünk a szakértőkkel.

Az "ország történelemtanárával", Balatoni Józseffel, azaz Jocó bácsival is beszélgettünk egyet ebben az évben. A közösségi médiában 'Jocó bácsi világa' néven befutott pedagógussal az interjú során többek között kitértünk a magyar oktatás helyzetére, a kamasz élet nehézségeire. Illetve arról is mesélt, hogy most készül egyik legnépszerűbb könyvéből a "Kamaszharc"-ból színdarab, amelynek célja elsősorban a felnőttek saját kamaszkorukra való reflektáltatása, de bárkinek ajánlja, aki elakadt az életben vagy szerette a könyvet.

A vendégéjszakáknak Magyarországon nagyjából 70 százaléka olyan településen keletkezik, ahol turisztikailag releváns fürdő van - ezek azonban többnyire nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a pandémia óta sorra érik őket a nehézségek. Balogh Zoltán 2018 augusztusa óta tölti be a Magyar Fürdőszövetség főtitkári pozícióját, a vele készült interjúból kiderül, milyen változásokra számíthatnak hamarosan a vendégek.

Az európai nemzeti lottótársaságok közül nagyon kevésnek olyan széles a termékportfóliója, mint a miénk, kevés állami szerencsejátékszervező rendelkezik például sportfogadási választékkal is - mondta a vele készített interjúban Bánhegyi Zsófia. A Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója szerint ez az összetett termékpaletta kereskedelmi szempontból is kihívás, amely innovációra sarrkalja a vállalatot. Bánhegyi Zsófiával a Szerencsejáték Zrt. termékfejlesztési stratégiájáról, közte a digitalizáció kérdéseiről, a felelős játékszervezési és az ezek során alkalmazott komplex marketing eszközrendszerről, továbbá generációs kihívásokról beszélgettünk. De természetesen szóba került az is, hogy mik a legújabb trendek az iparágban, és ennek fényében milyen termékfejlesztésekkel készülnek a közeljövőben.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete egy nemzetközi együttműködés keretében 166 fehérnemű biszfenol tartalmát vizsgálta meg, osztrák, cseh és szlovén fogyasztói szervezetekkel közösen, egységes módszertan alapján, laboratóriumi körülmények között. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy az egészségre káros vegyi anyagok jelentős mennyiségben megtalálhatók a mindennapi termékekben. Ipari felhasználásukkal kapcsolatban azonnali szigorításra lenne szükség. Dénes Júlia vegyésszel, a TVE szakértőjének segítségével jártuk körbe a problémát és a lehetsége megoldásokat.

Teljesen irreális, hogy három-hat százalékos növekedés legyen a magyar gazdaságban a következő években, és a termelékenység lassú csökkenése miatt az sem valószínű, hogy a munkabérfejlesztési tervek valóra tudnak válni, már az évi 8 százalékos béremelés is nagy kihívásnak tűnik - mondta Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő Citadella Származtatott Befektetési Alap portfóliókezelője a Pénzcentrumnak adott interjújában. Kitértünk emellett az amerikai választásokra, a gazdaság jelenlegi lehetőségeire, illetve a tőzsdekrach utáni világra és az energiapiaci kilátásokra is.

Öncsalás, ha pozitívan próbáljuk megélni a kudarcot, az fog jól kijönni belőle, aki fel tudja dolgozni, nem jobban, szebben tud rá gondolni - vélekedett Mérő László, aki szerint előbb-utóbb súlyos lelki sérülésekhez fog vezetni, ha valaki olyan tényezőkkel foglalkozik, amelyekre semmilyen hatása nincs. A matematikus, pszichológus a Pénzcentrumnak adott interjújában arról is beszélt, ideje elfogadni, hogy a döntéseinknek egy jelentős része nem racionális, még ha magunkban ezt is hisszük - ha egy döntéshelyzetben nagyon megcsömörlöttünk, még az is jobb ötlet lehet, ha feldobunk egy érmét. A professzorral arról is beszélgettünk, hogy milyen irányba halad a mesterséges intelligencia fejlődése, kell-e tőle félnünk egyáltalán: szerinte hamarosan gyökeresen megváltozik a ma ismert munka fogalma, a jövőben az fog tudni érvényesülni, aki valami újat tud alkotni az AI-produktumokon felül, vagy képes lesz kijavítani a gépek hibáit. Viszont a technológiai fejlődés táptalaja lehet a bűnözésnek és a tévinformációknak, ennek kapcsán Mérő László kijelentette: olyan évek fognak következni, amikor nem lehetünk biztosak még abban sem, amit látunk, hallunk, de ki fognak alakulni a megbízható források.

Hatalmas hullámokat vert idén az az interjú, amelyet Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja adott lapunknak. A borász ebben arról beszélt, hogy a borászok napjainkban számos kihívással néznek szembe, ezek közül legégetőbbek az évek óta tartó munkaerőhiány az ágazatban, a klímaváltozás hatásai, miközben a fiatal generáció egyre inkább a csökkentett alkoholtartalmú vagy alkoholmentes borok iránt érdeklődik, a megemelkedett költségeket szinte lehetetlen érvényesíteni a fogyasztói árakban Magyarországon. Emellett komoly kihívás elé állítja az ágazatot az értékesítés, mivel az eladás a pár multinacionális cégen keresztül történik legnagyobb arányban. De nem ezek voltak a legmeglepőbb mondatok...

A forinttal szembeni bizalom erősítése a következő időszakban várhatóan kiemelt fókusza lesz a gazdaságpolitikai irányításnak, mivel erősen forintgyengítő hatása lenne, ha a jövő évben kifizetett PMÁP-pénzek devizás megtakarítások felé indulnának - mondta a Pénzcentrumnak Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. A szakember kiemelte: arra számítanak, hogy a kifizetett összegek nagyobb részét újra be fogják fektetni a megtakarítók. Szerinte hiába a Fed és az Európai Központi Bank kamatvágása, jövőre az első negyedévben sem lehet alapkamatot csökkenteni Magyarországon, a következő vágás az új MNB-elnökre maradhat. A 2025-ös várakozások kapcsán elmondta: a magyar tőzsdével kapcsolatban pozitívak az előrejelzéseik, és a Donald Trump győzelme utáni szárnyalás sem lufi, van még tér további emelkedésre az USA-ban is - csak nem feltétlenül a korábbi nyertesek húzzák majd a piacokat. Beszélgettünk arról is, milyen hatása lehet a világgazdaságra annak, ha Trump beváltja választási ígéreteit: a vámok kapcsán Kiss Péter kifejtette, azok inkább tárgyalási eszközök lehetnek Amerika kereskedelmi partnereivel szemben, és a piac is úgy áraz, lehet róluk tárgyalni az új elnökkel. Hozzátette: nagy átalakulás indulhat az ellátási láncokban, ami a hazai autógyárakra is hatással lehet.