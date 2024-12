Esővel és hóval érkezik tél: kiadták a riasztást, ez a 4 megye nem ússza meg az égi áldást

Csütörtökön a Dunántúl északnyugati és nyugati felében sok napsütésre számíthatunk, máshol azonban csak rövidebb időre süthet ki a nap, határozottabban majd naplementét követően csökkenhet a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható, de helyenként szitálás, gyenge eső előfordulhat, a magasabban fekvő helyeken havas eső, hószállingózás sem zárható ki. A nyugati megyékben lengedezhet az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű. Késő estére -3 és +3 fok közé hűl le a levegő, a derült tájakon lesz a hidegebb.

Csütörtök este tovább szakadozik, csökken a felhőzet, a derült, szélcsendes - főként keleti, északkeleti részeken - pára, több helyen köd és rétegfelhőzet is képződik, illetve terjeszkedik. Továbbá az éjszaka második felében nyugat felől eleinte magas-, majd középszintű felhőzet is érkezik fölénk, így reggelre nagyrészt befelhősödik az ég. Számottevő csapadék nem várható, néhol legfeljebb gyenge vegyes halmazállapotú csapadék fordulhat elő. A délire forduló szél az Észak-Dunántúlon hajnaltól megélénkül, Sopron környékén meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet, amit többfelé az éjjel első felében mérhetünk, -4 és +2 fok között valószínű.

Pénteken a nyugat felől érkező vastagabb felhősáv lassan kelet felé tevődik. Inkább csak rövid időre süthet ki a nap. A nap első felében néhol gyenge vegyes halmazállapotú csapadék nem zárható ki. A déli óráktól aztán északnyugat felől csapadéksáv érkezik, amelyből többfelé várható csapadék, főként eső, de az északi tájakon havas eső, elsősorban a magasabban fekvő helyeken havazás is előfordulhat. Sokfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a déli, délnyugati szél. A csúcshőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű.

Szombaton csak átmenetileg szakadozik, csökken, a felhőzet, alapvetően erősen felhős vagy borult marad az ég. Reggelig északkeleten még lehet gyenge eső, havas eső, havazás, de napközben általában már nem valószínű csapadék. Sokfelé megélénkül, olykor meg is erősödik a nyugati, később a déli szél. A hajnali -4, +4 fokról 2 és 9 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Országszerte várható csapadék, zömmel eső, zápor, sőt a keleti tájakon néhány zivatar is kialakulhat. Ugyanakkor a Nyugat-Dunántúlon havas esőre, havazásra is számítani kell. A nyugati országrészben jelentős csapadék hullhat. Négy megyére adott ki az eső miatt riasztást a HungaroMet:

A délkeleti szelet sokfelé erős lökések kísérik, és ugyancsak megerősödik az északnyugati, északi szél is a Nyugat-Dunántúlon. A hajnali -1, +5 fokról nyugaton 1, 3 másutt zömmel 4, 10 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de délkeleten melegebb is lehet.