Lakhatási támogatás 2025: friss részleteket közölt a kormány

Jelentős segítséget nyújt januártól a kormány a 35 év alatti fiataloknak, amire most nagyobb szükség van, mint az elmúlt évek során valaha.

150 ezer forint lakhatási támogatást kaphatnak munkáltatójuktól a 35 év alatti dolgozók, amelyet albérletre és lakáshitel-törlesztésre is felhasználhatnak - ezt jelentette be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a mai kormányinfón, és erről a Pénzcentrum is beszámolt. Az intézkedés januárban lép életbe.

A tárcavezető elmondta, hogy jelenleg van egy szabály a lakhatási támogatásokat abban a formában szabályozták eddig, hogy egy 450 ezer forintos évi kedvezményes támogatási felső értékhatár volt.

Ehhez nem nyúlnak, ez megmarad, de efelett legfeljebb havi 150 ezer forintig – azaz éves szinten 1 millió 800 ezer forintig kedvező adózási szabályokkal – albérleti vagy lakáshitel törlesztő részlettámogatást utalhat 35 év alatti munkavállalók részére a munkáltató.

A költségvetésben is rögzített célkitűzésekkel összhangban döntött arról a kormány, hogy a lakhatás helyzetének javítása érdekében havi 150 ezer forintos kedvezményes adózású lakhatási támogatási rendszert alakít ki, ez 2025. január elsejével lép hatályba

- fogalmazott Gulyás Gergely.

A lépés talán a legjobbkor jött a magyar fiataloknak, lakjanak bár albérletben vagy saját lakásban, amelyet viszont hitel terhel. Mi is írtunk arról korábban, hogy egyre jobban elharapózik itthon a lakhatási válság: becslések szerint két és hárommillió fő között érintik a magyar lakosságot, így ez az egyik legsúlyosabb probléma ma Magyarországon.

Korábban a kormány már tett arra utalásokat, hogy szeretnének csinálni valamit annak érdekében, hogy akár a munkaerőpiacra most belépők, akár az önálló életüket most elkezdők számára is megfizethető lakhatást szeretnének biztosítani.

Nemrég írtunk arról is, hogy több család egészen elképesztő körülmények között lakik: az egyre halmozódó gazdasági nehézségek mellett sokaknak a lakás fenntartási költségei is komoly terhet jelentenek.Lukács György, a Habitat for Humanity Magyarország szakpolitikai munkatársa kérdésünkre úgy fogalmazott: a lakosság ötödét érintik az egészségtelen lakhatási körülmények.

A lakosság 20 százaléka él olyan lakásban, amely rossz minőségű, vagyis beázik, vizesednek a falak, nem megfelelőek a nyílászárók stb. Ez nagyjából 700-800 ezer ingatlan Magyarországon

- festett rémisztő képet a szakértő.