Bejelentette Gulyás Gergely: itt a lakás-cafetéria Magyarországon, ezeknek a dolgozóknak jár

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter Kormányinfót tartottak 2024. november 14-én, 10 órától. Amerikai elnökválasztás, a magyar diplomácia történetének legnagyobb rendezvénye, magyar költségvetés - ezek a témák kerültek ezúttal terítékre a legújabb kormányinfón.

A legfontosabb eredmény a versenyképességi nyilatkozat

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a múlt heti uniós csúcs legfontosabb eredménye, hogy elfogadták – a magyar elnökség egyik legfontosabb célkitűzésének megfelelően –az EU-s versenyképességi nyilatkozatot. Kiemelte, hogy a kormány szerint jelenleg számos probléma hátráltatja az uniót, így például a magas energiák, vagy a túlzott zöldgazdasági és klímaszabályok.

Ezekben a kérdésekben fordulatot jelenthet az elfogadott versenyképességi nyilatkozat: ha Brüsszelben döntés születik, akkor azt versenyképességi vizsgálatnak vetik alá – jelentette ki a tárcavezető.

Amerikai-magyar kapcsolatok

"Soha olyan erős szövetség nem volt még Magyarország és az Egyesült Államok között, mint amilyen most lesz a magyar kormány és Donald Trump között" - mondta el Gulyás Gergely a kormány terveit az amerikai-magyar együttműködéssel kapcsolatban.

Jönnek a lakhatási támogatások

Szintén a költségvetésben is rögzített célkitűzésekkel összhangban döntött arról a kormány, hogy a lakhatás helyzetének javítása érdekében havi 150 ezer forintos kedvezményes adózású lakhatási támogatási rendszert alakít ki, ez 2025. január elsejével lép hatályba

– jelentette be Gulyás Gergely.

A rendszer alapja, hogy jelenleg van egy szabály a lakhatási támogatásokat abban a formában szabályozták eddig, hogy egy 450 ezer forintos évi kedvezményes támogatási felső értékhatár volt. Ehhez nem nyúlnak, ez megmarad, de

Efelett legfeljebb havi 150 ezer forintig – azaz éves szinten 1 millió 800 ezer forintig kedvező adózási szabályokkal – albérleti vagy lakáshitel törlesztő részlettámogatást utalhat 35 év alatti munkavállalók részére a munkáltató.

Itt az új költségvetés

Adókedvezmények, diákhitel kedvezmények, munkáshitel, otthonteremtés és lakhatási támogatás, valamint a hamarosan induló Demján Sándor terv - ezek szerepelnek a kormány költségvetési tervei között. Utóbbival "soha nem látott mértékben" akarják segíteni a kis és közép vállalkozásokat. Emellett Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy garantálják a 13. havi nyugdíjak kifizetését is.

Bérekben is fontos, hogy nagyot lépjünk előre. Gulyás Gergely szerint a kormány támogatni fogja, hogy a munkaadók és a munkavállalók megállapodásával három évre szóló szerződés jöjjön létre. Emellett jelentős minimálbér emelést is terveznek. Akkor is, ha ebből forrásokat kell feláldozni a költségvetésből. A cél, hogy bruttó 1 millió forintos átlagbér legyen Magyarországon - mondta el.

Ezen túl egy speciális területről külön említést tett Gulyás Gergely, ugyanis további béremeléseket tervez a kormány a pedagógusok körében is - hangsúlyozta Gulyás Gergely. A vízügyi szakemberek körében pedig 30%-os emeléssel terveznek.

Címlapfotó: Máthé Zoltán, MTI/MTVA