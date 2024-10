Íme a legális nyugdíjtrükk: egyre többen vágnak bele, százezreket kaszálnak

Az év 42. hetén sem volt hiány hírekből. A héten legolvasottabb cikkünk a nyugdíjbiztosításokat összehasonlító írásunk volt, azután, hogy nemrég kiderült: a kormány legújabb tervei szerint lehetővé tenné, hogy 2025-ben az nyugdíjpénztári megtakarításokat lakáscélra sarcmentesen fel lehessen használni. De sokakat érdekelt az üvegvisszaváltásról szóló cikkünk is, amelyben a Pénzcentrum szavazásának eredményeit, illetve olvasónk véleményét ismertettük. Ez a Pénzcentrum heti hírösszefoglalója, amelyben bemutatjuk még egyszer a hét legolvasottabb és/vagy legérdekesebb anyagait.

A kormány legújabb tervei szerint lehetővé tenné, hogy 2025-ben az nyugdíjpénztári megtakarításokat lakáscélra sarcmentesen fel lehessen használni. A jelenlegi tervezet szerint a nyugdíjbiztosításokat ez nem érintené, és még bizonyos mértékű kamatadó is terheli ezt a megtakarítást. Pedig Magyarországon rengetegen rendelkeznek ilyen szerződéssel és az utóbbi években a biztosító társaságok jelentős bővülést is tapasztaltak. Mi állhat a háttérben? A Pénzcentrum friss körképéből kiderül, hogy hol szignifikánsan népszerűbb ez a megtakarítási forma, milyen a szerződők korösszetétele és a nemek aránya

EZ IS ÉRDEKELHET Befuccsolt az ősi magyar lakástrükk? Most már nagyon ráfázik, aki így akar túladni az ingatlanán A „megvesz-felújít-elad” az elmúlt évek egyik sláger befektetésének számított. Azonban úgy tűnik, hogy az ingatlan áremelkedéssel a flipping biznisz is egyre bizonytalanabbá válik.

A Pénzcentrum olvasói elsősorban nagyobb lakóparkokba, pályaudvarokra és plázákba helyeznének el üvegvisszaváltó automatákat. De sok szavazat érkezett a nagyforgalmú közparkokra is, ahogy sokan szeretnék, hogy a MOHU széles körben, a lakosság számára is biztosítson mobil üvegvisszaváltó automatákat (autókon).

EZ IS ÉRDEKELHET Fontos dolgot közölt a MOHU a visszaváltó automatákról: erről mindenki tudjon, pénzről van szó Az új rendszerben visszaváltott palackok, dobozok, üvegek száma a héten elérte a félmilliárdot - közölte Mol hulladékgazdálkodási koncessziós társasága, a MOHU.

A „megvesz-felújít-elad” az elmúlt évek egyik sláger befektetési formájának számított az ingatlanpiacon. Az olcsón megvásárolt ingatlanok értékesítéséből, kis ráfordítással sokszoros hozamot vártak a „house flippingezők”. Azonban úgy tűnik, hogy a durva ingatlan áremelkedéssel és az építőipar problémáival fűszerezve a flipping biznisz is egyre bizonytalanabbá válik.

2024-ben jelentősen megnőtt az áruhitelek iránti kereslet Magyarországon - az idei év első nyolc hónapjában az újonnan kihelyezett összeg, a szerződések száma és az egy szerződésre jutó átlagos hitelösszeg is emelkedést mutat a 2022-2023-as adatokhoz képest. Az általunk megkérdezett áruházaktól ugyanakkor megtudtuk, hogy a vásárlók nem csak a 0%-os hiteleket keresik - sokan annak is örülnek, ha a konstrukció csak közelíti a kamatmentességet.

2025-ben az önkéntes nyugdíjpénztárakban lévő megtakarításokat adómentesen lehet majd felhasználni lakhatási célra. Összegyűjtöttük az eddig tudható legfontosabb tudnivalókat, és mutatjuk azt is, milyen hatásai lehetnek a lépésnek.

A Halloween feltartóztathatatlanul betört Magyarországra is, és erre természetesen az élelmiszeripari szereplők is minden évben reagálnak. A boltok polcain találhatunk fekete majonézt, tésztát és krémtúrót is, és egyre gyakrabban láthatjuk felbukkanni a termékeket az influenszereknél. A Pénzcentrum videoblogjának, a CashTagnek legújabb részében megkóstoltuk őket, és szakértővel beszéltük át, mekkora létjogosultsága van az extrém módon színezett élelmiszereknek.

A futár és csomagküldő szakma a folyamatosan növekvő e-kereskedelem miatt kiemelkedő fontosságra tett szert. Az ilyen típusú munkát végzők feladata a csomagok gyors és hatékony kézbesítése, amelyhez számos különböző cég kínál munkalehetőséget. Vannak olyan vállalatok, amelyek kifejezetten erre specializálódnak (pl. UPS, DHL, DPD), és olyan cégek is, amelyek más profiljuk mellett biztosítják a házhozszállítást (pl. éttermek, e-kereskedelmi cégek). Magyarországon futárként az átlagos bruttó kereset 270 000-400 000 forint között mozog, a juttatások és a borravaló mellett. A munkához általában B kategóriás jogosítvány és jó tájékozódási képesség szükséges.

Az autósportok, különösen a Forma-1 világa a luxus sportok kategóriájába tartozik, ahol az elképesztő sebesség és adrenalin mellett a résztvevők családjai is hatalmas anyagi áldozatokat hoznak. A tehetség kibontakoztatása, a versenyzés lehetősége, és a sportág csúcsára való eljutás gyakran sok éves anyagi befektetést igényel, amely kétséges, egyáltalán megtérül-e valaha. Ráadásul a költségek már a kezdetektől fogva meghökkentőek lehetnek. Milyen összegek mozognak 2024-ben az autósportban? És vajon 20 év után újra láthatunk magyar versenyzőt a Forma-1-ben? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk a Motorsport Talent Management ügyvezető igazgatójával, Őry Tamással.

EZ IS ÉRDEKELHET Így szórják el a pénzüket a leggazdagabbak: borsos árat fizetnek ezekért az elit hobikkért Az úgynevezett „elit sportok” csak egy szűk réteg kiváltságának számítanak, igaz, ennek az adott sportok összehasonlításában eltérő okai lehetnek.

A mérséklési célok és az alkalmazkodási kihívások összehangolása az uniós politika legfontosabb feladata a jövőben az éghajlatváltozás kapcsán. Erről tárgyaltak a szakemberek a Régiók Európai Bizottsága (CoR) Helsinkibe kihelyezett bizottsági ülésén, ahol az éghajlati kockázatok kezelése került fókuszba, az emberek és a jólét védelme megközelítésében. A Környezetvédelem, Éghajlatváltozás és Energiaügy (ENVE) szakbizottság ülésén mi is résztvettünk online, ahol egyértelművé tették: Európa éghajlat-politikai célja a 2050-ig megvalósítandó klímasemlegesség, ami a véleménytervezet szerint biztosíthatja az utat a fenntartható, igazságos és virágzó társadalom felé.

EZ IS ÉRDEKELHET Most közölték a hazai napelemekről: ezt jobb, ha tudod a Napenergia plusz programról A stratégiai előrejelzések a következő évtized elejére számoltak 6 000 megawattnyi napelemes kapacitás kiépülésével Magyarországon.

Ha Szegedet választjuk úti célnak az októberi hosszú hétvégére, akkor a szállás, étkezés és a programok költségei gyorsan összeadódhatnak. A város látnivalói és a Napfényfürdő Aquapolis vonzó programlehetőségeket kínálnak, de egy négytagú család számára az 5 napos kiruccanás komoly anyagi megterhelést is jelenthet. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, mennyibe kerülhet a szállás, étkezés és fürdőlátogatás Szegeden egy kellemes őszi vakáció során.

EZ IS ÉRDEKELHET Agyad eldobod: ennyibe kerül 5 nap Gyulán egy 4 fős családnak az októberi hosszú hétvégén Ha egy hosszú hétvégét Gyulán tervezel, a szállás, étkezés és a fürdőbelépők ára komoly tényező lehet a költségvetésben

A graffitizés sokak szemében művészet, mások számára viszont rongálás – ez persze sokszor a technikától és a kivitelzéstől is függhet. Mi anélkül, hogy állást foglalnánk a kérdésben, igyekeztünk megvizsgálni, hogy milyen jogi keretek szabályozzák jelenleg Magyarországon a graffitizést, milyen büntetési kategóriába tartozik ez a tevékenység, léteznek-e legális formái, és igyekeztünk utánajárni annak is, hogy évente mennyi falfirkát távolítanak el a hatóságok.

EZ IS ÉRDEKELHET Vallott a MÁV-Volán: erre folynak el a cég tízmilliói, amit jobb célra is lehetne költeni Évente több mint 100 millió forint kárt okoznak a rongálók MÁV-Volán-csoport járműveiben - közölte a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága a vasúttársaság honlapján vasárnap.

Sok szempontból előremutatónak tartják a nemzetgazdasági minisztérium által a napokban bejeentett turisztikai deregulációs program tervét a megkérdezett vendéglátóipari szakemberek - ezt egymástól függetlenül mondták a Pénzcentrum kérdésére. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke az airbnb-szabályozást emelte ki, Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint pedig a borravalós terminálokkal semmi dolguk nem lesz az éttermeknek. Ám van olyan pontja is a csomagnak, amin azért szerinte még lenne mit finomítani.